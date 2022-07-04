Війська РФ намагаються кожного дня робити прорив у сторону Барвінкового та Слов’янська, - мер Бало
Ворог кожного дня робить спроби прорвати оборону міста Барвінкове на Харківщині, що має стратегічне значення для просування на Слов’янськ.
Про це повідомив міський голова Барвінкового Олександр Бало, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ситуація залишається напруженою. Ворог намагається кожного дня робити прорив у сторону нашої громади та Слов’янська. І низький уклін нашим Збройним силам, які утримують його. Барвінківська громада постійно зазнає російських обстрілів. Більшість жителів міста виїхала, дослухавшись закликів влади. Знаходитись на території громади, в місті на сьогодні небезпечно", - наголосив Бало.
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