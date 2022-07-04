Розмова окупанта з подругою: "Страдает сейчас это США вонючее. У них там вообще - голод, холод", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР російський окупант обговорює з подругою продаж інформації про підрозділи ЗС РФ та ситуацію в США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Окупант розповідає дівчині про перебування під постійними обстрілами – за 21 день жодного разу не було, щоб в їхній квадрат "не прилітало".

Натомість дівчина розповідає йому про зраду – нібито інформацію про місцерозташування певних підрозділів ЗС РФпередають іноземним розвідникам:

"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав всій же. Полковник Матьковський. Я потім спілкувалась з ФСБешником самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це правда. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли.

Страждає зараз це США смердюче. У них там взагалі – голод, холод".

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