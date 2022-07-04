Розмова окупанта з подругою: "Страдает сейчас это США вонючее. У них там вообще - голод, холод", - перехоплення ГУР. АУДIО
У черговому перехопленні ГУР російський окупант обговорює з подругою продаж інформації про підрозділи ЗС РФ та ситуацію в США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Окупант розповідає дівчині про перебування під постійними обстрілами – за 21 день жодного разу не було, щоб в їхній квадрат "не прилітало".
Натомість дівчина розповідає йому про зраду – нібито інформацію про місцерозташування певних підрозділів ЗС РФпередають іноземним розвідникам:
"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав всій же. Полковник Матьковський. Я потім спілкувалась з ФСБешником самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це правда. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли.
Страждає зараз це США смердюче. У них там взагалі – голод, холод".
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Денег нету ни шиша, кто виновен? - США!
Если вдруг упал Протон, то виновен - Вашингтон.
Нет в стране духовных скреп! И виновен в том Госдеп!
Если Путин строит дачи,
Если в Думе психи скачут,
А министр обороны платит бабам миллионы,
Если падают зарплаты,
Виноваты в этом Штаты - от Техаса и до Юты,
А совсем-совсем не Путин!
Що їх слухати?
То баканов то буданов...
Займаються фігнею
Вова-мой герой,он мочит всех в сортире.Всю Россию мочит.
Теперь мечтаю об опалубке.
Все просто. Робимо паркан з будь-чого, але скрізь пишемо "водки нет!", "сахара нет", "точно нЕт!", "и не будет".