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Новини Війна
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Розмова окупанта з подругою: "Страдает сейчас это США вонючее. У них там вообще - голод, холод", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР російський окупант обговорює з подругою продаж інформації про підрозділи ЗС РФ та ситуацію в США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Окупант розповідає дівчині про перебування під постійними обстрілами – за 21 день жодного разу не було, щоб в їхній квадрат "не прилітало".

Натомість дівчина розповідає йому про зраду – нібито інформацію про місцерозташування певних підрозділів ЗС РФпередають іноземним розвідникам:

"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав всій же. Полковник Матьковський. Я потім спілкувалась з ФСБешником самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це правда. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли.

Страждає зараз це США смердюче. У них там взагалі – голод, холод".

Також читайте: Розмова рашиста з дружиною: "Четвертый батальйон взял в плен своего комбата, чтоб не съ#бался, у них там 300-х дох#ища", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17291) розвідка (3857) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+73

З Днем Незалежності, Америко!!!
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04.07.2022 19:22
+70
Так і є - підтверджую, інфо 150% вірне - страждаємо стражданням стражденним
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04.07.2022 19:16
+46
Тигиги!!!
Мерзнуть та голодують Штати без російської берести та бояришника. 😁
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04.07.2022 19:17
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Не 1500 , а 500 с бааальшой натяжкой, из которых 300 узаконенного рабства и остальное время - фактического! Не приписывайте кацапне историю!
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04.07.2022 20:14 Відповісти
Так они же считали себя супер-пупер-сверхдержавой, ну и чтобы среди своих казаться "на плане", постоянно быкуют на Штаты. Но есть нюанс.
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04.07.2022 20:34 Відповісти
"на ровне"*
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04.07.2022 20:35 Відповісти
Даже в совке люди не верили советской пропаганде. Это же надо так зазомбироват, их только могила уже исправит. Своих мозгов уже нет...
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04.07.2022 20:02 Відповісти
С одной стороны смешно
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04.07.2022 20:05 Відповісти
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04.07.2022 20:08 Відповісти
та Штатам вообще хана - пиво холодное, пицца горячая.. бидуют, загнивают и завидуют тупорылому глубинному народишку роzzиюшки-гулагушка..)
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04.07.2022 20:18 Відповісти
убогие от рождения кацапское отродие
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04.07.2022 20:25 Відповісти
У этих дебилов и прибецков тема "замерзания Америки" всегда актуальна. Этих шизоидов (с лишней хромосомой,как утверждает их министр культуры) всегда "грела" тема замерзающих американцев. Помните придурковатый текст любимой группы пути "любэ": "Вот те валенки, мерзнешь, небось".
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04.07.2022 20:40 Відповісти
долбоёбы российские повторяют наративы коммунистов -фашистов, времён СССР !! Мол в США всё хреново , что они мол там гниют!!Но почему-то все богатые и не богатые россияне стремятся жить именно в США , особенно все недобитые жиды, дети Путина, Лаврова и всех олигархов России!. Помним... . Помним враньё коммунистов-фашистов!!Запад давно так гниёт, так гниёт ! Что нам хочется тоже погнить так хоть немножко, лет сто...!!
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04.07.2022 20:43 Відповісти
Сели жопой на ежа - виноваты США.
Денег нету ни шиша, кто виновен? - США!
Если вдруг упал Протон, то виновен - Вашингтон.
Нет в стране духовных скреп! И виновен в том Госдеп!
Если Путин строит дачи,
Если в Думе психи скачут,
А министр обороны платит бабам миллионы,
Если падают зарплаты,
Виноваты в этом Штаты - от Техаса и до Юты,
А совсем-совсем не Путин!
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05.07.2022 07:12 Відповісти
Коли гівняним носом нюхаєш - усе "ванючєє"...
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04.07.2022 20:46 Відповісти
А ГУР не може зробити так щоб ці потвори більше ніколи не базікали?
Що їх слухати?
То баканов то буданов...
Займаються фігнею
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04.07.2022 20:46 Відповісти
...голод-холод в США... ЕСЛИ ПОДОЙТИ К ЭТОМУ ВОПРОСУ с банальной точки зрения, то как сказал на июльском 1976 года пленуме ЦК КПСС, генсек ЦК КПСС,Председатель Президиума Верховного Совета СССР уважаемый тогда каазламордыми Леонид Ильич Брежнев, шо триединая задача (минимум) построения коммунизма заключается в следующем: создание материально-технической базы коммунизма (невыполнима:торговля сырьем указывает на экономическую отсталость страны), слияние колхозно-кооперативной собственности с государственной (невыполнима: государственную собственность уже слили -кооператив "Озеро", И Т.Д.), ВОСПИТАНИЕ В ЧЕЛОВЕКЕ ТЕХ КАЧЕСТВ, которые присущи именно человеку коммунистического общества ( невыполнимо, ибо библейские ценности,типо, не убей не укради особенно в больших размерах в роисии так и не прижились -ЧЕЧНЯ. Сирия, Молдова, Грузия, Украина... отток кацапо-капитала в оффшоры)....Из выше сказанного, минимум "ценностей", которые бы осчастливили человека -это открыть Америку... холод-голод...а все это - результ ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ - СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА...
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04.07.2022 20:51 Відповісти
P.S.

Вова-мой герой,он мочит всех в сортире.Всю Россию мочит.
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04.07.2022 20:59 Відповісти
Обмен новостями самца и самки гамадрилов, случайно выживших в кораблекрушении и третий год сидящих на необитаемом острове, на котором кроме них никого нет.
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04.07.2022 21:27 Відповісти
***....тая самка
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04.07.2022 21:57 Відповісти
пять лет назад думал про ров, глубиной метров десять, который бы со временем наполнился водой, а в него бы упирались останки разрушающихся асфальтированных дорог с не читаемыми от времени дорожными указателями - то ли "брянск", то ли "дрянск", а может "******".... Потом к желаниям добавился еще и забор, как у поляков, только с MG-3 на турелях с телеметрией и исполнительным механизмом ...
Теперь мечтаю об опалубке.
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04.07.2022 22:10 Відповісти
Как минимум ставтье ров с крокодилами и пирайями. И за ним забор с колючей проволкой и станковими огнемётами.
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04.07.2022 22:23 Відповісти
Крокодилів шкода. Бродячі пси і ті вже потруїлись кацапнею.

Все просто. Робимо паркан з будь-чого, але скрізь пишемо "водки нет!", "сахара нет", "точно нЕт!", "и не будет".
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04.07.2022 23:25 Відповісти
Може годі відноситись до сруцкіх як до людей, краще як до тварин, як наприклад до собак у притулках. Хоча думаю українці собак більше ******* ніж кацапів. Тоді як до гієн чи шакалів.
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04.07.2022 22:26 Відповісти
Боже какие дебилы🤮
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04.07.2022 22:50 Відповісти
Пекельні борошна!
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05.07.2022 00:03 Відповісти
Поделился "новостью" с женой. Та посмотрела на меня, как на идиота. Когда сказал откуда источник инфы, на меня, как на идиота посмотрела и моя немецкая овчарка.
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05.07.2022 00:25 Відповісти
А я не стал ни с кем делиться, бо коты и так на меня сверху вниз умудряются смотреть, как на обслугу.
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05.07.2022 00:32 Відповісти
Та вони такі... Котики...
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05.07.2022 05:29 Відповісти
А соседка, <...>, раз вздохнула:«Нам хоть когда подкинут селедки там, или сахару, или керосинчику... А как в капиталисти ческих странах? Там, верно, хоть пропадай!» (Н. Я. Мандельштам)
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05.07.2022 07:55 Відповісти
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