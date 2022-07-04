23 липня у Києві відбудеться Другий саміт перших леді та джентльменів, - Зеленська

Дружина президента Володимира Зеленського Олена заявила, що будь-які дискусії щодо відновлення країни не мають сенсу, якщо вони не ставлять в основу відновлення людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це не тільки про будівництво. Будинки без людей – ніщо", - наголосила вона, виступаючи у понеділок через відеозв'язок на конференції з відновлення України у Лугано.

Вона анонсувала проведення 23 липня Другого саміту перших леді та джентльменів.

"Центральною фігурою саміту стане людина, людський капітал. Думаю, ця розмова буде корисною усьому світу, оскільки війна в Україні вплинула на людей не лише в моїй країні", - сказала вона.

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Вона нагадала, що "одним із пріоритетів моєї роботи була безбар'єрність. Сьогодні це ще важливіше. Війна щодня калічить десятки дорослих та маленьких".

Зеленська наголосила також на важливості надання психологічної допомоги постраждалим: "Іще один аспект – психологічний. Тривожність та надтривожність відчувають 60% українців. За моєю ініціативою держава запустила Національну програму психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки, щоб системно подолати наслідки війни".

Вона також відзначила Ізраїль як країну, яка є найкращим прикладом того, як жити та працювати в умовах постійних загроз.

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