ЄС ще не має згоди про зміст і терміни сьомого пакету санкцій проти Росії, - прем'єрка Швеції Андерссон

Європейський Союз ще не досяг згоди ані щодо змісту сьомого пакета санкцій проти Росії, ані щодо термінів його ухвалення.

Про це заявила Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон на спільному з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Швеція готова ухвалювати нові пакети санкцій проти Росії. Чи можна це зробити до літніх канікул? Мені здається, що в Європейському Союзі є різні думки з цього приводу - чи треба це робити, чи, можливо, ще зачекати. Але важливо, щоб ми повністю реалізували ці санкції, не було лазівок, щоб їх обійти. Маємо це все реалізувати спільно в межах усього ЄС", - сказала Андерссон.

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Вона зазначила, що Швеція готова до включення у сьомий санкційний пакет ембарго на закупівлю в Росії природного газу. Прем'єр-міністерка додала, що Швеція не залежить від російського газу, а "інші країни мають інші обставини".