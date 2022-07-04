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Новини Санкції проти Росії
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ЄС ще не має згоди про зміст і терміни сьомого пакету санкцій проти Росії, - прем'єрка Швеції Андерссон

андерссон,магдалена

Європейський Союз ще не досяг згоди ані щодо змісту сьомого пакета санкцій проти Росії, ані щодо термінів його ухвалення.

Про це заявила Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон на спільному з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Швеція готова ухвалювати нові пакети санкцій проти Росії. Чи можна це зробити до літніх канікул? Мені здається, що в Європейському Союзі є різні думки з цього приводу - чи треба це робити, чи, можливо, ще зачекати. Але важливо, щоб ми повністю реалізували ці санкції, не було лазівок, щоб їх обійти. Маємо це все реалізувати спільно в межах усього ЄС", - сказала Андерссон.

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Вона зазначила, що Швеція готова до включення у сьомий санкційний пакет ембарго на закупівлю в Росії природного газу. Прем'єр-міністерка додала, що Швеція не залежить від російського газу, а "інші країни мають інші обставини".

Автор: 

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До ваших пакетов рашка получала 1 млрд баксов в день, теперь 1.4 млрд день.
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04.07.2022 20:15 Відповісти
Правильно. Куда торопиться? Подумаешь,кацапня полУкраины разбомбила. Мелочи жизни.
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04.07.2022 20:19 Відповісти
Чем больше проблем в Украине, тем Евро бюрократам краше. Кому война - а евро бюрократам - мать родна. Они как опарыши... Оказались востребованы - на их движение много внимания.
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04.07.2022 20:54 Відповісти
Ембарго на газ, да і всьо!
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04.07.2022 20:34 Відповісти
ЕС - это бюрократический союз. Конечно, хорошо, что евро бюрократия занялась Украиной, но посмотрите на Британию, Польшу...
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04.07.2022 20:50 Відповісти
EU, get your shit together. Now.
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04.07.2022 20:52 Відповісти
 
 