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Прощання із загиблим комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом відбудеться 8 липня у Києві

У п'ятницю 8 липня у Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться прощання із майором 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом, який загинув на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Андрій "Лівша" Верхогляд повертається додому. Назавжди. Проститись та подякувати йому зможуть всі.

Прощання з майором Андрієм Верхоглядом відбудеться в Києві, 8 липня, о 9-00 в Михайлівському Златоверхому соборі.

Опісля, Андрія повезуть в Новоград-Волинський де прощання буде біля будинку офіцерів, орієнтовно о 14.30, після чого поховають в рідному місті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою з окупантами загинув Народний герой України Андрій Верхогляд

Прощання із загиблим комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом відбудеться 8 липня у Києві 01

Автор: 

похорон (1283) 72 окрема механізована бригада (241)


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Топ коментарі
+35
Вічна Пам'ять!!!
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04.07.2022 20:35
+31
Царство небесне, слава героям України.
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04.07.2022 20:40
+18
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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04.07.2022 20:53
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Вічна Пам'ять!!!
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04.07.2022 20:35 Відповісти
Царство небесне, слава героям України.
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04.07.2022 20:40 Відповісти
RIP hero. You will be avenged. The enemy will be defeated.
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04.07.2022 20:49 Відповісти
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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04.07.2022 20:53 Відповісти
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04.07.2022 20:56 Відповісти
Вічна Шана Герою
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04.07.2022 21:09 Відповісти
Вечная Память.
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04.07.2022 21:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.07.2022 21:30 Відповісти
Низький уклін тобі Воїну, Слава Українська та Честь! Ми пом'ятатимо тебе в усіх поколіннях Українців. Спочивай... і дивись, як ми помстимося за тебе!
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04.07.2022 22:32 Відповісти
Как же болит. Нет слов. Сорри за мову ворога
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04.07.2022 22:40 Відповісти
Dyakuemo za Zaxist Ukraini !
Geroi ne vmirayut' !
Frieden in Ruhe...
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04.07.2022 22:44 Відповісти
 
 