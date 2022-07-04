Прощання із загиблим комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом відбудеться 8 липня у Києві

У п'ятницю 8 липня у Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться прощання із майором 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом, який загинув на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Андрій "Лівша" Верхогляд повертається додому. Назавжди. Проститись та подякувати йому зможуть всі.

Прощання з майором Андрієм Верхоглядом відбудеться в Києві, 8 липня, о 9-00 в Михайлівському Златоверхому соборі.

Опісля, Андрія повезуть в Новоград-Волинський де прощання буде біля будинку офіцерів, орієнтовно о 14.30, після чого поховають в рідному місті".

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