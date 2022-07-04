Рада має ухвалити закон про методику нарахування збитків від вторгнення РФ, – Стефанчук

Верховна Рада України має ухвалити закон про легалізацію методики нарахування збитків, завданих громадянам у результаті вторгнення Російської Федерації.

Про це заявив голова ВРУ Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Необхідно ухвалити один дуже важливий закон, який дозволяє легалізувати методику нарахування збитків. Тому що ми повинні продемонструвати нашим колегам, що збитки, отримані кожним українцем через руйнування житла чи бізнесу, нараховані відповідно до однієї з міжнародно визнаних методик їх нарахування. Це потрібно для того, щоб поставити питання про повноту відшкодування, про відповідні репарації з боку Російської Федерації", – сказав спікер.

Паралельно цьому, за його словами, народні депутати України разом із колегами-парламентаріями з інших країн напрацьовуватимуть чіткий та зрозумілий механізм конфіскації майна російських олігархів для виконання робіт із відновлення України.

"Я знаю, що дуже багато в цьому напряму вже зробили Канада та США – ми з ними у постійній комунікації. Ми шукаємо цей механізм, яким можна юридично правильно позбавляти майна Російську Федерацію як країну-агресора, а також – олігархів, які придбали його, працюючи на цю країну", – пояснив Стефанчук.

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Третій блок питань, на якому зосередиться Рада для реалізації плану відновлення України, стосуватиметься діджиталізації, щоб "всі дані оброблялися якнайшвидше, і кожна людина мала свій профіль про втрачене майно і могла пред'явити документальне забезпечення". "Ми йдемо класичним юридичним шляхом доведення збитків, щоб вимагати від Росії їх відшкодування", - уточнив спікер.