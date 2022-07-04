УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11420 відвідувачів онлайн
Новини Війна
991 15

Рада має ухвалити закон про методику нарахування збитків від вторгнення РФ, – Стефанчук

стефанчук

Верховна Рада України має ухвалити закон про легалізацію методики нарахування збитків, завданих громадянам у результаті вторгнення Російської Федерації.

Про це заявив голова ВРУ Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Необхідно ухвалити один дуже важливий закон, який дозволяє легалізувати методику нарахування збитків. Тому що ми повинні продемонструвати нашим колегам, що збитки, отримані кожним українцем через руйнування житла чи бізнесу, нараховані відповідно до однієї з міжнародно визнаних методик їх нарахування. Це потрібно для того, щоб поставити питання про повноту відшкодування, про відповідні репарації з боку Російської Федерації", – сказав спікер.

Паралельно цьому, за його словами, народні депутати України разом із колегами-парламентаріями з інших країн напрацьовуватимуть чіткий та зрозумілий механізм конфіскації майна російських олігархів для виконання робіт із відновлення України.

"Я знаю, що дуже багато в цьому напряму вже зробили Канада та США – ми з ними у постійній комунікації. Ми шукаємо цей механізм, яким можна юридично правильно позбавляти майна Російську Федерацію як країну-агресора, а також – олігархів, які придбали його, працюючи на цю країну", – пояснив Стефанчук.

Також читайте: Рада працюватиме у турборежимі, щоб виконати до 2025 року всі зобов'язання щодо вступу в ЄС, - Стефанчук

Третій блок питань, на якому зосередиться Рада для реалізації плану відновлення України, стосуватиметься діджиталізації, щоб "всі дані оброблялися якнайшвидше, і кожна людина мала свій профіль про втрачене майно і могла пред'явити документальне забезпечення". "Ми йдемо класичним юридичним шляхом доведення збитків, щоб вимагати від Росії їх відшкодування", - уточнив спікер.

Автор: 

ВР (14950) Стефанчук Руслан (758)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Слуги приймуть закон зв принципом Попандопало «ето мнє, і ето мнє, а ето снова мнє»
показати весь коментар
04.07.2022 20:34
+5
Рада має провести розслідування по Чонгару, вагнеровцям і по дермаку, татарова, наумовуі іншої мразоти
показати весь коментар
04.07.2022 20:36
+4
Методика откатов у нас уже давно отработана. Только теперь это будет называться не откат, а кэшбэк
показати весь коментар
04.07.2022 20:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слуги приймуть закон зв принципом Попандопало «ето мнє, і ето мнє, а ето снова мнє»
показати весь коментар
04.07.2022 20:34 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2022 20:43 Відповісти
По роже стафанчука сразу понятно через кого вся компенсація пойдет. А вообще збитки должны включать материальные , моральные , упущенную выгоду. И умножаться минимум на 2.
показати весь коментар
04.07.2022 20:51 Відповісти
Рада має провести розслідування по Чонгару, вагнеровцям і по дермаку, татарова, наумовуі іншої мразоти
показати весь коментар
04.07.2022 20:36 Відповісти
атож, перед "...культури" має бути "фіз..."

Х¿йовий Пропов†дник@resurrecti0n_ua

Одному мені здається, шо тут шось не так з цими картинками..?

показати весь коментар
04.07.2022 21:35 Відповісти
Методика откатов у нас уже давно отработана. Только теперь это будет называться не откат, а кэшбэк
показати весь коментар
04.07.2022 20:37 Відповісти
А що безглузда ще координує дії ЗСУ в штабах? Тищенко катлета, колишній бандюга теж хізується?
показати весь коментар
04.07.2022 20:38 Відповісти
Корупція розквітає яскравими квітами!
показати весь коментар
04.07.2022 20:45 Відповісти
Сейчас сильно оживились в Киеве деляги скупающие повреждённое жильё. И в Киевской области так же оживились. А формулу расчёта составит команда некоего специалиста по покраске ларьков Игорьвалерича Бе. И я себе уже её представляю, эту формулу. Что то типа :
- сорок и сорок это будет триста сорок, там ещё стояла ваза модЕрн за сто пятьдесят, итого 4 миллиона 325 тысяч 78 копеек. Ну и 40% откат.
показати весь коментар
04.07.2022 20:52 Відповісти
Пан Цефтріаксон@UkrPereiro

https://twitter.com/UkrPereiro/status/1543674794217988096 23 ч

В марафоні по тєлєку сьогодні на чергуванні почув: грошей на відновлення житла немає, все іде на війну.
показати весь коментар
04.07.2022 21:32 Відповісти
Нет у вас методов против Бени Бабломойского.
показати весь коментар
04.07.2022 21:07 Відповісти
Ох я вже відчуваю що це буде за методика.
показати весь коментар
04.07.2022 21:12 Відповісти
Не поспішай, Стефанчук. У мене в родичів із села на північ від Харкова ще в березні хату "градом" розвалило. Іншого житла в них немає. Скоро зима. Зимою бувають морози.
Але ти не поспішай. Сходи в буфет ВРУ. Потім покури айкос під каву. "Продемонструй щось колегам". Про людей, про зиму не переймайся!
**** тут торопитись...
показати весь коментар
04.07.2022 22:51 Відповісти
Стефанчука потрібно цінувати вже тільки за те що в нього "ліцо - зєркало душі" на всі 150%. Вражає тупе бажання потворних зовні осіб самостверджуватись в політиці і бути "обличчям влади". І ту навіть незрозуміло що на що більше вплинуло - "ліцо" на "владу", чи "влада" на "ліцо". Як писав ідеаліст Гегель "Сутність являється. Явище суттєве"...
показати весь коментар
04.07.2022 23:30 Відповісти
поки така бидлота буде сидіти в раді в цій державі порядку не будє.
показати весь коментар
05.07.2022 14:58 Відповісти
 
 