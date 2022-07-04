Якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив про те, що президента країни-агресора Володимира Путіна потрібно зупинити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Guardian.

Джонсон зазначив, що Британія має "приєднатися до союзників, щоб Україна здобула перемогу".

"Якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак. Ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного миру, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн, своїх сусідів, і якби це коли-небудь було дозволено, то жоден народ ніде не був би у безпеці", — сказав британський прем'єр.

Джонсон підкреслив, що в України "є сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський".

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки і стануть "довгостроковою економічною катастрофою".

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