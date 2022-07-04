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Новини Війна
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Якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, - Джонсон

борис,джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив про те, що президента країни-агресора Володимира Путіна потрібно зупинити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Guardian.

Джонсон зазначив, що Британія має "приєднатися до союзників, щоб Україна здобула перемогу".

"Якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак. Ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного миру, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн, своїх сусідів, і якби це коли-небудь було дозволено, то жоден народ ніде не був би у безпеці", — сказав британський прем'єр.

Джонсон підкреслив, що в України "є сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський".

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки і стануть "довгостроковою економічною катастрофою".

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Автор: 

путін володимир (23780) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+31
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04.07.2022 20:57
+18
Однозначно. Пупкіна треба валити
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04.07.2022 20:55
+16
⚡️На українському фронті відбулося перше у світі успішне бойове застосування самонавідних снарядів SMArt, вироблених німецькою компанією GIWS mh

Про це повідомив на своїй Facebook сторінці журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, ********** німецькі самонавідні снаряди вже почали знищувати танки групи "Центр" російських загарбників. Росія не здатна розробити таку ж високоточну інтелектуальну зброю як НАТО, тому ЗСУ отримують значну перевагу.

Повідомляється, що снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам.

Механізм його дії такий: відстрілюються ********** на парашутах, які оснащені власними мікорадарами та інфочервоними сенсорами для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість самонавідних снарядів SMArt така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", іхні характеристики не дозволяють перехопити атаку.
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04.07.2022 20:57
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Однозначно. Пупкіна треба валити
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04.07.2022 20:55 Відповісти
Зупиняти вже пізно.
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04.07.2022 20:56 Відповісти
Амінь!
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04.07.2022 21:10 Відповісти
Бо...
￼і видаляєте,бо гидота...
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04.07.2022 22:48 Відповісти
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04.07.2022 20:57 Відповісти
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04.07.2022 21:15 Відповісти
⚡️На українському фронті відбулося перше у світі успішне бойове застосування самонавідних снарядів SMArt, вироблених німецькою компанією GIWS mh

Про це повідомив на своїй Facebook сторінці журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, ********** німецькі самонавідні снаряди вже почали знищувати танки групи "Центр" російських загарбників. Росія не здатна розробити таку ж високоточну інтелектуальну зброю як НАТО, тому ЗСУ отримують значну перевагу.

Повідомляється, що снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам.

Механізм його дії такий: відстрілюються ********** на парашутах, які оснащені власними мікорадарами та інфочервоними сенсорами для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість самонавідних снарядів SMArt така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", іхні характеристики не дозволяють перехопити атаку.
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04.07.2022 20:57 Відповісти
Група "Центр". Рашин солдатен.
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04.07.2022 20:59 Відповісти
Прикольна штучка
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04.07.2022 21:19 Відповісти
Пан Джонсон правий як завжди!
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04.07.2022 21:03 Відповісти
А якщо зупинити, то Макарон із Шпульцем будуть мати блідий вигляд
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04.07.2022 21:05 Відповісти
В усякі Таджикистани нехай лізе, до своїх азіатських побратимів, не пихаючи мерзотну пику до Європи.
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04.07.2022 21:08 Відповісти
Ці неприховано антиросійсько-антипутинські та зовсім недипломатичні промови Бориса свідчать про те, що незважаючи на те, що з Мюнхенської конференції минуло вже 85 років, уроки з неї винесла лише одна Британія. Як сказав Черчілль про ту чорну пляму в європейській історії: - "Ми стояли перед вибором, ганьба чи війна. вибрали ганьбу. В результаті отримали і ганьбу і війну".
Британія це зрозуміла, решта Європи ні.
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04.07.2022 21:08 Відповісти
Борис Джонсон, уже Джонсонюк - настоящий и лучший друг Украины!
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04.07.2022 21:09 Відповісти
тільки валити... тільки палити...

Елена Барышникова@baryshel

У меня в москве много знакомых людей с высшим образованием, которые не понимают, почему Украина сопротивляется. Счастья своего не видят, одурманены. Есть и те, кто искренне желает всех уничтожить, всё разбомбить. И все уверены, что через год - два мы станем жить очень хорошо!..
Слышали термин «техническая интеллигенция»? Это инженерные дисциплины и точные науки. Просвещения широкого в стране советов не было, мировоззрение идеологически ущербное. Плюс пропаганда 20 лет по ТВ.
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04.07.2022 21:10 Відповісти
Рівень освіти - зовсім не ознака вміння мислити. у мене таких освічених теж вистачає
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04.07.2022 21:52 Відповісти
Московия страна маньяков селекцией выводимых 1000 лет. 90% там маньяки независимо от образования.

У них есть песня: "дорогие мои старики мы еще повоюем".
Здесь "повоюем" не столько в переносном смысле сколько в прямом.
Мечта каждого кацапа, чтобы его маньячная страна воевала и что-то захватывала.
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04.07.2022 22:31 Відповісти
А то что не понимают, почему Украина сопротивляется, то всё они понимают. Просто притворяются. 90% кацапов такие же брехливые, как путлер и его окружение. И являются участниками подлой идеологической агрессии против Украины.
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04.07.2022 22:37 Відповісти
А как вам нравится, когда подобный бред несёт масквич с образованием в университете дружбы народов. Карл!
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05.07.2022 00:16 Відповісти
Яка умна людина.
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04.07.2022 21:12 Відповісти
Визнали б пуйла терористом та й вбили
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04.07.2022 21:29 Відповісти
А що робити с ФСБ?( там рулить воно ,...
На жаль його смерть нічого не змінить
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05.07.2022 05:13 Відповісти
Нічого хлопці, Україну зараз озброюють п'ятдесят країн, і навчають військових, десь тисяч п'ятдесят на місяць буде
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04.07.2022 21:49 Відповісти
Не розумію чого вони там так переймаються на Заході. Зеленьский ж сказав, що цього року може закінчити війну. Такщо Європа в безпеці, але це не точно, бо не дуже добре з шашликами вийшло.
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04.07.2022 21:54 Відповісти
Долгие лета пану Джонсону и всяческих благ! Без него и пана Байдена Украина осталась бы сам на сам с рашкой
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04.07.2022 22:00 Відповісти
Isolate russia, until it rots in its entirety. Then, everyone will breathe better (next - China, of course). That's the only way.
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04.07.2022 22:07 Відповісти
Кацапы все что могут захватить считают своим исконным. Это страна сплошных психопатов.
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04.07.2022 22:47 Відповісти
Пуйла можна зупинити тільки кувалдою в лоба.
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04.07.2022 23:17 Відповісти
Бриты никогда не сдаются ! После ВМВ они потеряли все колонии, но их союз только окреп. И именно бриты развалили кААлицию Путина в Европе, его пестунчики не пожелали вийти из тени на свет божий. А два визита Бориса в Киев, внезапных,без предупреждений.... Это войдет в историю Украины. И сейчас он предупреждает о данайцах Путина. Но их ждет от ворот поворот.
Авторите Бориса в Украина высок потому, что он не в х.... не вставит зеленую шоблу.
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04.07.2022 23:42 Відповісти
Видимо, "великими и могущественными странами"
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05.07.2022 08:43 Відповісти
Вот такого чоловіка з таким характєром треба вибирати в Украіні,а не зелену мерзоту.Думайте Украінці.
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05.07.2022 15:01 Відповісти
 
 