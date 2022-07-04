Якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив про те, що президента країни-агресора Володимира Путіна потрібно зупинити.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Guardian.
Джонсон зазначив, що Британія має "приєднатися до союзників, щоб Україна здобула перемогу".
"Якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак. Ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного миру, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн, своїх сусідів, і якби це коли-небудь було дозволено, то жоден народ ніде не був би у безпеці", — сказав британський прем'єр.
Джонсон підкреслив, що в України "є сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський".
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.
Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки і стануть "довгостроковою економічною катастрофою".
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Про це повідомив на своїй Facebook сторінці журналіст Юрій Бутусов.
За його даними, ********** німецькі самонавідні снаряди вже почали знищувати танки групи "Центр" російських загарбників. Росія не здатна розробити таку ж високоточну інтелектуальну зброю як НАТО, тому ЗСУ отримують значну перевагу.
Повідомляється, що снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам.
Механізм його дії такий: відстрілюються ********** на парашутах, які оснащені власними мікорадарами та інфочервоними сенсорами для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість самонавідних снарядів SMArt така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", іхні характеристики не дозволяють перехопити атаку.
Британія це зрозуміла, решта Європи ні.
Елена Барышникова@baryshel
У меня в москве много знакомых людей с высшим образованием, которые не понимают, почему Украина сопротивляется. Счастья своего не видят, одурманены. Есть и те, кто искренне желает всех уничтожить, всё разбомбить. И все уверены, что через год - два мы станем жить очень хорошо!..
Слышали термин «техническая интеллигенция»? Это инженерные дисциплины и точные науки. Просвещения широкого в стране советов не было, мировоззрение идеологически ущербное. Плюс пропаганда 20 лет по ТВ.
У них есть песня: "дорогие мои старики мы еще повоюем".
Здесь "повоюем" не столько в переносном смысле сколько в прямом.
Мечта каждого кацапа, чтобы его маньячная страна воевала и что-то захватывала.
На жаль його смерть нічого не змінить
Авторите Бориса в Украина высок потому, что он не в х.... не вставит зеленую шоблу.