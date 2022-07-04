Найкращий спосіб припинити війну - це збільшити підтримку України і посилити санкції проти Росії, - прем’єрка Швеції Андерссон

За словами Магдалени Андерссон, Росія повинна зупинити свої військові дії і відправити військових додому.

На спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві вона заявила, що засуджує жорстоку і безглузду агресію Росії, в тому числі вбивства цивільних, а також руйнування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Андерссон підкреслила, що цілеспрямовані удари Росії по сільськогосподарському сектору України завдають шкоди як Україні, так і глобальній безпеці продовольства.

"Відповідальність за цю кризу, що розвивається, лежить виключно на Росії. Агресія Росії проти України повинна припинитися. Росія не повинна отримати можливість добитися здобутків від її порушення міжнародного права та інших фундаментальних принципів. Ми переконані, що найкращий спосіб припинити цю війну - це збільшити підтримку Україні і збільшити тиск на Росію через додаткові санкції. І важливо, аби наші зусилля продовжувалися стільки, скільки це буде необхідно", - наголосила Андерссон.

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"Але ми усі знаємо, що є один легкий спосіб припинити цю війну: Росія може припинити її і відправитись додому", - наголосила шведський прем'єр.