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Новини Війна
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Найкращий спосіб припинити війну - це збільшити підтримку України і посилити санкції проти Росії, - прем’єрка Швеції Андерссон

війна

За словами Магдалени Андерссон, Росія повинна зупинити свої військові дії і відправити військових додому.

На спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві вона заявила, що засуджує жорстоку і безглузду агресію Росії, в тому числі вбивства цивільних, а також руйнування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Андерссон підкреслила, що цілеспрямовані удари Росії по сільськогосподарському сектору України завдають шкоди як Україні, так і глобальній безпеці продовольства.

"Відповідальність за цю кризу, що розвивається, лежить виключно на Росії. Агресія Росії проти України повинна припинитися. Росія не повинна отримати можливість добитися здобутків від її порушення міжнародного права та інших фундаментальних принципів. Ми переконані, що найкращий спосіб припинити цю війну - це збільшити підтримку Україні і збільшити тиск на Росію через додаткові санкції. І важливо, аби наші зусилля продовжувалися стільки, скільки це буде необхідно", - наголосила Андерссон.

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"Але ми усі знаємо, що є один легкий спосіб припинити цю війну: Росія може припинити її і відправитись додому", - наголосила шведський прем'єр.

Автор: 

росія (65035) санкції (11802) Швеція (952)


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Топ коментарі
+6
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04.07.2022 21:25
+4
Важко не погодитись з цією шановною пані...
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04.07.2022 21:14
+4
Как все сложно. Можно просто снять все идиотские запреты на добычу нефти и газа в США, дать Украине необходимое оружие, которое у нас пылится на складах. Очевидно, что Скрепы понимают только язык силы.
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04.07.2022 21:21
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Розумні слова.
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04.07.2022 21:00 Відповісти
тільки от зі зброєю - так собі.
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04.07.2022 21:03 Відповісти
...поправлю,разгромить бандформирования (армию) и места дислокации на болотах мацковии..
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04.07.2022 21:12 Відповісти
Важко не погодитись з цією шановною пані...
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04.07.2022 21:14 Відповісти
Найрозумніші слова від західного політика! 👏👏👏👏 Це посто чудово, що уей політик - жінка! Чоловікам буде соромно.
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04.07.2022 21:19 Відповісти
Как все сложно. Можно просто снять все идиотские запреты на добычу нефти и газа в США, дать Украине необходимое оружие, которое у нас пылится на складах. Очевидно, что Скрепы понимают только язык силы.
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04.07.2022 21:21 Відповісти
Согласен. Немецкие зелёные согласились продлить действие угольных электростанций. Если путин победит, и даже хотя бы не проиграет - ни о какой защите климата точно можно не думать.
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04.07.2022 21:40 Відповісти
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04.07.2022 21:25 Відповісти
Нет тех личностей, которые вершили мировую историю... Жаль, что сейчас президентом США не является Рональд Рейган или Джон Маккейн! Жаль, что сейчас премьер-министром не является Великобритании Маргарет Тетчер или Уинстон Черчилль! Плохо , что в данное время федеральным канцлером Германии не Конрад Аденауэр! Печально, что сейчас Финляндией не руководит Карл Густав Маннергейм !... Ещё печальнее, что в особо тяжкое время для нашей страны Украиной не руководят УКРАИНЦЫ: Степан Бандера или Вячеслав Черновол, как по национальности, так и по зову жизни, по духу борьбы, которые всегда боролись за независимость УКРАИНЫ !!!
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04.07.2022 21:44 Відповісти
Єдиний спосіб зупинити війну у нас, це перевести її на територію РФ, все інше це агонія України, яка цікава Заходу, але нічим реальним нам не допоможе і методичні втрати міст Україною цьому доказ.
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04.07.2022 21:54 Відповісти
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04.07.2022 22:17 Відповісти
 
 