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Ми ведемо переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна, - Зеленський

зерно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

"Справді, ми зараз ведемо переговори з турецькою стороною та з ООН. Наші представники, які відповідальні за безпеку виходу з наших портів зерна... Прямо працюємо з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем. Але дуже важливий момент, щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, окрім Росії, якій ми не довіряємо, які приходитимуть до нас для завантаження тієї чи іншої продовольчої продукції. Саме про це зараз ведеться розмова в Туреччині", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Києві, відповідаючи на питання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

При цьому ООН, як зазначив глава держави, займає у цьому питанні лідерську позицію. "Вони, як нам здається, готові очолити цей процес", – сказав президент.

"З нашого боку не втрачаємо часу і працюємо над різними шляхами, як залізничними, так і річковими щодо експорту нашого зерна. Ми щодня збільшуємо експорт. Це не просто, складні умови", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблему зернових коридорів варто вирішувати з дотриманням інтересів і РФ, і України, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) зерно (3119) ООН (3343) Туреччина (3499) експорт (4471)


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Топ коментарі
+6
А шо там з вкраденим кацапами зерном? Вже турки отримали гешефт?
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04.07.2022 21:18
+5
При цьому ООН вже хоче врахувати інтереси параші. Міністр Туреччини сьогодні озвучив.
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04.07.2022 21:13
+4
Та ладно
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04.07.2022 21:33
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а импорт будет какой-то морем, или только навывоз?
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04.07.2022 21:10 Відповісти
При цьому ООН вже хоче врахувати інтереси параші. Міністр Туреччини сьогодні озвучив.
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04.07.2022 21:13 Відповісти
А шо там з вкраденим кацапами зерном? Вже турки отримали гешефт?
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04.07.2022 21:18 Відповісти
А що, ІНТЕРЕСИ АГРОБАРИГ ПОПЕРЕДУ УСЬОГО?
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04.07.2022 21:21 Відповісти
Та ладно
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04.07.2022 21:33 Відповісти
Та невже? А може за рахунок фінансової допомоги Заходу?
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04.07.2022 22:44 Відповісти
...з ООН не про збіжжя треба балакать,а миротворців щоб заспокоіть агресора,,чи може є думка,що українцям збіжжя не трба буде.
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04.07.2022 21:26 Відповісти
Може хтось знає які державні підприємства, вирощують,зберігають,експортують зернові?Чому зеленський так переживає за мільйонерів-латифундистів?З цього зерна держава отримує дуже мало,ще й відшкодовує екпортерам ПДВ.
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04.07.2022 21:34 Відповісти
А ещё я на машинке могу! (с) И на рояле...
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04.07.2022 21:42 Відповісти
Эрдоганыч все оптом купил...взамен даст Байрактары. .
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04.07.2022 21:44 Відповісти
Вести переговори з турецьким слугою куйла - здавати інтереси України і її народу куйлу.Чому цей "прорашистський зелений квартальщик" не веде перемовини про транспортування українського зерна з США.Англією,котрі найбільше докладаються як фінансово,так і у війсковому плані підтримкою України?
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04.07.2022 21:54 Відповісти
Який нах експорт, в тебе цьогорічний врожай горить а ти збираєшся сенегальських і ефіопських піратів годувати…
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04.07.2022 21:55 Відповісти
Кожен рік нам розповідали, що хліб дорожчає тому, що типу неврожай, суха зима, озимі не взійшли, миші з'їли та ще щось таке, а виявляється що усе вивозилося начисто?
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04.07.2022 22:42 Відповісти
оманські кнурі....
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04.07.2022 22:44 Відповісти
та турки з москалями вже повним ходом крадуть зерно
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05.07.2022 00:56 Відповісти
 
 