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Швеція передала Україні копію історичного документа, який уберігав козаків від утисків Москви

зе,андерссон,магдален

Прем’єрка Швеції Магдален Андерссон передала Україні копію листа Карла 12, написаного на початку 18 століття, з настановами про визнання Запорізької Січі як незалежної держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем’єр-міністерка Швеції на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Андерссон подарувала Україні копію з національного архіву Швеції - лист, написаний у 1711 році королем Карлом 12 стосовно Пилипа Орлика.

"Він (король - ред.) там дав настанову шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, суб'єкта міжнародного права, щоб не було утисків від московського царя. Я думаю, що це дуже добре вкладається в теперішній політичний контекст. Ще на початку 18 століття шведський король був вражений козацькою демократією", - сказала вона.

Зеленський зачитав фрагмент перекладу переданого документу: "Щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб усій Україні і війську запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя".

Як повідомлялося, сьогодні прем’єр-міністерка Швеції вперше відвідала Київ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найкращий спосіб припинити війну - це збільшити підтримку України і посилити санкції проти Росії, - прем’єрка Швеції Андерссон

Автор: 

архів (81) Швеція (947) Андерсон (8)


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Топ коментарі
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О, про Орлика нагадали:

20 найцікавіших фактів про Україну!

1. В Україні, в містечку Рахів, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи.

2. На конкурсі краси мов в Парижі в 1934 році українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце, після італійської.

3. Станція метро "Арсенальна" у Києві - найглибша в Україні і довгий час була найглибшою в світі вона знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Станцію побудували однією із перших, у 1960-ому році, у безпосередній близькості від будівлі парламенту. За деякими даними, у тунелях біля "Арсенальної" є таємні сховища для політичної верхівки.

4. Серед яскравих досягнень українського літакобудування - найбільший в світі літак АН-225 "Мрія", а також найпотужніший літак АН-124 "Руслан". У 2001 році, літак "Мрія", взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ встановив 124 рекорди.

5. Український "Південмаш" (Дніпропетровськ) виробляв найбільш екологічні ракетоносії у світі. За їх допомогою у космос відправляли комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту "Морський старт".

6. Автор першої в світі Конституції - українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день він оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787 г, у Франції та Польщі тільки в 1791 році.

7. Протяжність найдовшого тролейбусного маршруту в світі складає 86 кілометрів, а проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою.

8. Українська пустеля Олешківські піски є найбільшою в Європі.

9. Пам'ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові.

10. Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo Sapiens знайдені в Україні: у с. Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5-15 тис. років. Мапу вибито на кістці мамонта.

11. Найдовша печера України носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 м протяжністю 216 км. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю взагалі, вона поступається лише Мамонтовій печері в США.

12. На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні грунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю. Під час Другої Світової війни німецькі солдати навіть вивозили чорнозем на поїздах.

13. Український духовий інструмент трембіта - найдовший духовий музичний інструмент у світі.

14. В Україні - найбільший запас марганцевої руди у світі, 2,3 мільярди тон і близько 11% від усіх покладів планети. Ще у нас немало залізної руди - 7% світового запасу.

15. Населення України відноситься до найбільш освіченого. Кількість людей з вищою освітою на душу населення вища, ніж середньоєвропейський рівень. Україна займає 4 місце в світі за кількістю громадян з вищою освітою.

16. Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області.

17. Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але в той же час одна з найширших і найгарніших - Хрещатик у Києві. Її довжина всього 1225 м.

18. Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 р. Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду в кілька разів, Україна є одночасно першою в світі з виробництва меду на душу населення (1,5 кг).

19. Найдавніша з книг, надрукована на території України кириличним шрифтом, - це "Апостол", виданий 15 лютого 1574 року у Львові Іваном Федоровим.

20. Найдавніший міст в Україні - Генуезький. Розташований він у Феодосії, функціонує ще й нині, хоча збудували його генуезці ще в XIII столітті. Дещо молодшим від нього є "Турецький міст" над рікою Смотрич біля фортеці у Кам'янці-Подільському, його було зведено у XVI столітті.
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04.07.2022 21:27
+17
Шведам-черговий респект...
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04.07.2022 21:31
+11
У цього pooteen`a своя історія, свій історичний міф. Сховає кудись цю копію і скаже що не було і ніхто не давав.

Росіяни багато чого поховали. У Кам'яній могилі колись офіційні історики (а не якісь чорні копачі) розкопали безліч кам'яних табличок (сотні), які вивезені росіянами у невідомому напрямку (кудись в москву), і зараз про них та їх приблизний зміст є лише згадки учасників експедицій. А там на табличках якщо судити по записах учасників експедиції є свідчення про цілий новий народ часів шумерів, який жив на території України. І це напевне був той народ згадки про якого, про торгівлю з яким є на табличках шумерів.
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04.07.2022 21:44
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О, про Орлика нагадали:

20 найцікавіших фактів про Україну!

1. В Україні, в містечку Рахів, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи.

2. На конкурсі краси мов в Парижі в 1934 році українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце, після італійської.

3. Станція метро "Арсенальна" у Києві - найглибша в Україні і довгий час була найглибшою в світі вона знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Станцію побудували однією із перших, у 1960-ому році, у безпосередній близькості від будівлі парламенту. За деякими даними, у тунелях біля "Арсенальної" є таємні сховища для політичної верхівки.

4. Серед яскравих досягнень українського літакобудування - найбільший в світі літак АН-225 "Мрія", а також найпотужніший літак АН-124 "Руслан". У 2001 році, літак "Мрія", взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ встановив 124 рекорди.

5. Український "Південмаш" (Дніпропетровськ) виробляв найбільш екологічні ракетоносії у світі. За їх допомогою у космос відправляли комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту "Морський старт".

6. Автор першої в світі Конституції - українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день він оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787 г, у Франції та Польщі тільки в 1791 році.

7. Протяжність найдовшого тролейбусного маршруту в світі складає 86 кілометрів, а проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою.

8. Українська пустеля Олешківські піски є найбільшою в Європі.

9. Пам'ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові.

10. Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo Sapiens знайдені в Україні: у с. Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5-15 тис. років. Мапу вибито на кістці мамонта.

11. Найдовша печера України носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 м протяжністю 216 км. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю взагалі, вона поступається лише Мамонтовій печері в США.

12. На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні грунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю. Під час Другої Світової війни німецькі солдати навіть вивозили чорнозем на поїздах.

13. Український духовий інструмент трембіта - найдовший духовий музичний інструмент у світі.

14. В Україні - найбільший запас марганцевої руди у світі, 2,3 мільярди тон і близько 11% від усіх покладів планети. Ще у нас немало залізної руди - 7% світового запасу.

15. Населення України відноситься до найбільш освіченого. Кількість людей з вищою освітою на душу населення вища, ніж середньоєвропейський рівень. Україна займає 4 місце в світі за кількістю громадян з вищою освітою.

16. Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області.

17. Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але в той же час одна з найширших і найгарніших - Хрещатик у Києві. Її довжина всього 1225 м.

18. Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 р. Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду в кілька разів, Україна є одночасно першою в світі з виробництва меду на душу населення (1,5 кг).

19. Найдавніша з книг, надрукована на території України кириличним шрифтом, - це "Апостол", виданий 15 лютого 1574 року у Львові Іваном Федоровим.

20. Найдавніший міст в Україні - Генуезький. Розташований він у Феодосії, функціонує ще й нині, хоча збудували його генуезці ще в XIII столітті. Дещо молодшим від нього є "Турецький міст" над рікою Смотрич біля фортеці у Кам'янці-Подільському, його було зведено у XVI столітті.
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04.07.2022 21:27 Відповісти
Цей текст треба правити.

По-перше пункт 6 має бути не просто першої конституції, а першої демократичної конституції із розділенням на гілки влади та інше типу соціального забезпечення громадян.

Інакше це твердження про першу можна піддати сумніву...

І там таких нюансів багато, а тому треба обережніше щоб не давати можливість хрюкати росіянам.
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04.07.2022 21:36 Відповісти
Нюансів багато, але то таке, головневсі всі пункти правдиві. Дони х можна ще багато чого доповнити. Але з поваги до автора цього робити не будемо, а висловимо подяку, бо багато людей цього просто не знали.
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04.07.2022 22:11 Відповісти
Оце Ви вгатили на свою голову... В мене ще й про Київ ще є, "підправте", будь ласочка, й це, якщо не важко :

10 цікавих фактів про Київ

За легендою, засновниками міста Києва були Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. На честь старшого брата назвали поселення, імена двох менших увічнені у назвах гір, вулиць, кварталів міста. Іменем сестри назвали річку.

У Києві розташовані три з семи Об'єктів спадщини ЮНЕСКО в Україні (Києво-Печерська Лавра, Церква Спаса на Берестові та Київський Софійський собор).

Київський пам'ятник "Батьківщина-Мати" входить до п'ятірки найвищих у світі. Його висота становить 102 метри.

Найдавнішою вулицею Києва вважається Володимирська, вік якої понад 1000 років.

Хрещатик є найкоротшою центральною столичною вулицею Європи. Його довжина становить лише 1,3 км. Водночас Хрещатик є найширшою (75 м) серед головних вулиць міст Європи. Найвужчим є Георгіївський провулок - близько п'яти метрів між будівлями. До слова, вулиця Хрещатик 14 років називалася вулицею Вацлава Воровського.

Найдовшою вулицею Києва є Броварський проспект - він простягнувся на 14 км. А найкоротшим є Інженерний провулок неподалік Арсенальної площі довжиною 50 метрів, на якому вмістилися три будинки

Найдовший міській транспортний маршрут: трамвай №2 (м. "Контрактова площа" - Пуща-Водиця), його протяжність - близько 20 км.

Станція київського метро "Арсенальна" вважається найглибшою у світі. Її глибина становить приблизно 105 метрів.

Пішохідний міст через Дніпро у Києві - найдовший пішохідний міст в Європі.

Найвідвідуваніший музей в Києві - Національний історико-культурний заповідник "Києво-Печерська Лавра". Тут буває близько мільйона туристів на рік.
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04.07.2022 22:37 Відповісти
Щиро дякуємо!
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04.07.2022 22:43 Відповісти
Про потаємні тунелі під Арсенальною не кажіть Клоуну і К, щоб не сховались.
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04.07.2022 22:00 Відповісти
не наводи!!(на зелёные идеи)будут кричать не только:,,бо не втік" а ещё и расширят:,,бо не втік і не сховався"
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04.07.2022 22:15 Відповісти
Краще б Порошенку передали. А Клоуну ********** кийка в анус.
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04.07.2022 22:05 Відповісти
Порошенко - действующий лидер? По мне, так прошедшее время.
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05.07.2022 10:08 Відповісти
По поводу Арсенальной еще вопрос , в Пхеньяне станция Пухын по предварительным данным 100-120 м , проверить пока точно глубину не могутб. Северная Корее все таки
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04.07.2022 22:49 Відповісти
наразі вони сміються...

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», - заявил депутат Миронов.

Предложение рассмешило пользователей сети - они стали выдвигать свои варианты: например, Владизапад, Путибалтийск, Балтовладимир и Владимирон.
https://news.zerkalo.io/cellar/17241.html?c
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04.07.2022 21:28 Відповісти
Кенісгберг , поляки звуть його Кролевець
Решта - бредні рашінські - Калининград , Владиєбалтийск , Владизад , Балдавладимир и Владимир-он-Хуйло
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05.07.2022 01:38 Відповісти
Шведам-черговий респект...
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04.07.2022 21:31 Відповісти
То треба було б ще копію путлєру подарувати
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04.07.2022 21:36 Відповісти
У цього pooteen`a своя історія, свій історичний міф. Сховає кудись цю копію і скаже що не було і ніхто не давав.

Росіяни багато чого поховали. У Кам'яній могилі колись офіційні історики (а не якісь чорні копачі) розкопали безліч кам'яних табличок (сотні), які вивезені росіянами у невідомому напрямку (кудись в москву), і зараз про них та їх приблизний зміст є лише згадки учасників експедицій. А там на табличках якщо судити по записах учасників експедиції є свідчення про цілий новий народ часів шумерів, який жив на території України. І це напевне був той народ згадки про якого, про торгівлю з яким є на табличках шумерів.
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04.07.2022 21:44 Відповісти
За що Юрій Шилов кар'єрою поплатився...
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04.07.2022 22:00 Відповісти
кацапи десь потім відкопають ці табоички у своїх болотах і скажуть, що вони найстаріші, як багато покарли монет, церковних кних і рукописів, які повиправляли, дописали туди своїх смердячих "князів", щоб якось прицепитися до Руси.
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04.07.2022 22:15 Відповісти
Выгравированную на пуле кпвт. Меньшего калибра голова ***** не достойна.
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04.07.2022 21:47 Відповісти
Піднімись Богдане з домовини, та подивись, якому "козаку" передають копії документів для козацтва. Та й правда, - Какая разніца! - . Асфальт, шашлики ....
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04.07.2022 21:59 Відповісти
Та не Богдану потрібно підійматися з домовини, бо він першим занапастив козаків, першим показав "какая разница", коли пішов під протекторат московії (не зєднання, бо його не було), зоча розумеі пропонували до поляків, до турків, до шведів, а підніматися потрібно Тарасу Шевченко, або Мазепі, Виговському, а ще краще наріду 73%, то тоді зробили такі самі, що були в часи Богдана, а ці зробили сьогодні. Томос він назвав термосом, а як назве цю копію?
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04.07.2022 22:21 Відповісти
Якби-то ти, Богдане п'яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на Замчище подививсь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже…
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь…
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.

18 серпня 1859 в Переяславі
Я написав свій пост ************** від цього вірша Т. Г. Шевченка.
Той хто знайомий з творчістю Т. Г. Шевченка, зразу зрозумів про що я ....
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05.07.2022 08:45 Відповісти
І шо в ньому: - "Перебийте всіх москалів, пободуйте кругом московії паркан і залийте всередину бетону 5 метрів, і тоді можете спокійно жити"?
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04.07.2022 22:07 Відповісти
Гарний презент від Швеції, Зе актор хоч справжню історію повчить, бо окрім
фільма "Іван Васільєвіч мєняєт профєсію " по історії більше нічого не знає
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04.07.2022 22:19 Відповісти
регочу) в ночі
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05.07.2022 05:09 Відповісти
будь-який документ що проливає світло на нашу історію і це є добре. Чим більше в нас таких паперів тим чіткіше місце займем в світовій історії саме як Україна, а не якась там Малоросія.
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04.07.2022 23:01 Відповісти
Іронія долі: історичний документ, до того ж про визнання незалежності України, довелось отримати президенту, для якого історія й незалежність не мають значення - «какая разница», Конституція, якийсь Орлик…
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04.07.2022 23:37 Відповісти
Документ передали Україні,а не Зюзі.Але ви праві,у Бубочки його негайно треба забрати і передати фахівцям,бо з найвеличнішого станеться-ще шаурму замотає ,йому ж какаяразніца
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05.07.2022 00:28 Відповісти
Шаурму ваші люди коменти топ
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05.07.2022 05:10 Відповісти
Історія нас вчить одному і тому ж всі століття! А ми упороті ніяк не вивчемо 1урок! Рф має бути знищена назавжди і зараз! Бо скільки можна терпіти це лайно всім поколінням?????
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05.07.2022 03:00 Відповісти
Хочь би скумбрію не загорнули
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05.07.2022 07:14 Відповісти
Ви б шановні новину прочитали уважніше , а не змагались один поперед одного в піздьожі. ШВЕЦІЯ ПЕРЕДАЛА УКРАЇНІ.....
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05.07.2022 07:15 Відповісти
сколько времени прошло а всё одно и тоже, росия постоянно гнобила Украину
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05.07.2022 08:24 Відповісти
Две страны - два одинаковых цвета флагов. 💛💙
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05.07.2022 12:59 Відповісти
 
 