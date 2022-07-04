Швеція передала Україні копію історичного документа, який уберігав козаків від утисків Москви

Прем’єрка Швеції Магдален Андерссон передала Україні копію листа Карла 12, написаного на початку 18 століття, з настановами про визнання Запорізької Січі як незалежної держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем’єр-міністерка Швеції на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Андерссон подарувала Україні копію з національного архіву Швеції - лист, написаний у 1711 році королем Карлом 12 стосовно Пилипа Орлика.

"Він (король - ред.) там дав настанову шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, суб'єкта міжнародного права, щоб не було утисків від московського царя. Я думаю, що це дуже добре вкладається в теперішній політичний контекст. Ще на початку 18 століття шведський король був вражений козацькою демократією", - сказала вона.

Зеленський зачитав фрагмент перекладу переданого документу: "Щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб усій Україні і війську запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя".

Як повідомлялося, сьогодні прем’єр-міністерка Швеції вперше відвідала Київ.

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