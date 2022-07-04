Мер Слов'янська Лях: Місто стало прифронтовим, війська РФ за 7-10 кілометрів від нас
Окупанти наближаються до Слов'янська, місто стало прифронтовим.
Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Місто вже стало прифронтовим. Зараз дуже важливо евакуювати якомога більше людей, тут вчорашня подія (обстріл. - Ред.) стала маркером і люди більш активно стати виїжджати з міста. Вчора виїхало 70, на завтра уже записалось 200 людей, які поїдуть з міста і далі евакуація продовжується. Йде у двох напрямках - Дніпро-Рівне та другий маршрут до Покровська і поїздом до Львова", - розповів він.
За його словами, лінія фронту біля міста не змінюється тривалий час.
"Місто з перших днів початку військових дій допомогає і цей процес нескінченний. Кожного дня прилітає. Наприклад, якщо брати вчора, то 40 будинків зруйновано. Дев'ятиповерховий будинок частково зруйнований. Завжди жаль людських життів, тому завжди закликаю людей евакуюватися", - додав Лях.
Міський голова розповів, на якій відстані від міста на різних напрямках перебувають рашисти.
"Якщо брати в напрямку Лимана до Райгородка - це 7-10 км, якщо брати в напрямку Ізюма, Долини - це 30 км. Якщо напрямок Святогірська - це до 20 км. Артилерія вже б'є по місту - така можливість у ворога є. Можливо, він буде компенсувати відсутність наступальних дій обстрілами міста, мирного населення. Але де буде головний удар, мені важко сказати", - підсумував мер.
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РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
НКВДисты никого не жалели включая Киев...Днепрогес и т.д.
Зою Космодемьянскую не забыли?
Херсон важливіший ніж Лисичанськ і Словянскь як би це не звучало
·https://twitter.com/GreyWraith/status/1544014813495529473 1 ч
Якщо російське командування заговорило про оперативну паузу, то наше командування добилося оборонними боями того, чого хотіло, - виснаження їхніх військ і тимчасової втрати потенціалу. Це може закінчитися їхнім відступом, або новим наступом - все залежить від можливості відновлення сил. Це нормально. У військовій історії навіть наймасштабніші та найкривавіші операції якщо не приводили до здачі ворога, то закінчувалися оперативними паузами.
Які можливості відновлення сил у нас і у них? Схоже, ми залучили на свій бік
ВПК вільного світу, що з часом набере обороти і буде постачати нам все більше і все потужнішу зброю. Росія готувалася до цієї війни навіть не 8 років, а 30, а, може, і 70. Он проти нас вже задіюють зброю, старшу за мене. Чи відновить Росія все це, перебуваючи під санкціями?
Сталіну вдалося задіяти ВПК США та Британської імперії на свою користь. Американці постачали йому все, від «Аерокобр» та 60% пороху і 80% авіабензину - до гудзиків для гімнастьорок включно. Чи готовий зараз Китай це робити для Росії?
звісно, зо Китай у підсумку не стане маратися об токсичного диктатора