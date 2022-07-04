Мер Слов'янська Лях: Місто стало прифронтовим, війська РФ за 7-10 кілометрів від нас

Окупанти наближаються до Слов'янська, місто стало прифронтовим.

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Місто вже стало прифронтовим. Зараз дуже важливо евакуювати якомога більше людей, тут вчорашня подія (обстріл. - Ред.) стала маркером і люди більш активно стати виїжджати з міста. Вчора виїхало 70, на завтра уже записалось 200 людей, які поїдуть з міста і далі евакуація продовжується. Йде у двох напрямках - Дніпро-Рівне та другий маршрут до Покровська і поїздом до Львова", - розповів він.

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За його словами, лінія фронту біля міста не змінюється тривалий час.

"Місто з перших днів початку військових дій допомогає і цей процес нескінченний. Кожного дня прилітає. Наприклад, якщо брати вчора, то 40 будинків зруйновано. Дев'ятиповерховий будинок частково зруйнований. Завжди жаль людських життів, тому завжди закликаю людей евакуюватися", - додав Лях.

Міський голова розповів, на якій відстані від міста на різних напрямках перебувають рашисти.

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"Якщо брати в напрямку Лимана до Райгородка - це 7-10 км, якщо брати в напрямку Ізюма, Долини - це 30 км. Якщо напрямок Святогірська - це до 20 км. Артилерія вже б'є по місту - така можливість у ворога є. Можливо, він буде компенсувати відсутність наступальних дій обстрілами міста, мирного населення. Але де буде головний удар, мені важко сказати", - підсумував мер.