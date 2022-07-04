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Новини Війна
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Мер Слов'янська Лях: Місто стало прифронтовим, війська РФ за 7-10 кілометрів від нас

зсу

Окупанти наближаються до Слов'янська, місто стало прифронтовим.

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Місто вже стало прифронтовим. Зараз дуже важливо евакуювати якомога більше людей, тут вчорашня подія (обстріл. - Ред.) стала маркером і люди більш активно стати виїжджати з міста. Вчора виїхало 70, на завтра уже записалось 200 людей, які поїдуть з міста і далі евакуація продовжується. Йде у двох напрямках - Дніпро-Рівне та другий маршрут до Покровська і поїздом до Львова", - розповів він.

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За його словами, лінія фронту біля міста не змінюється тривалий час.

"Місто з перших днів початку військових дій допомогає і цей процес нескінченний. Кожного дня прилітає. Наприклад, якщо брати вчора, то 40 будинків зруйновано. Дев'ятиповерховий будинок частково зруйнований. Завжди жаль людських життів, тому завжди закликаю людей евакуюватися", - додав Лях.

Міський голова розповів, на якій відстані від міста на різних напрямках перебувають рашисти.

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"Якщо брати в напрямку Лимана до Райгородка - це 7-10 км, якщо брати в напрямку Ізюма, Долини - це 30 км. Якщо напрямок Святогірська - це до 20 км. Артилерія вже б'є по місту - така можливість у ворога є. Можливо, він буде компенсувати відсутність наступальних дій обстрілами міста, мирного населення. Але де буде головний удар, мені важко сказати", - підсумував мер.

Автор: 

Слов’янськ (593)


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Топ коментарі
+21
... і тепер ви знаєте, кому за це дякувати

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04.07.2022 21:40
+17
Слов'янськ - Бахмут це ті точки де повинні зупиняти ворога.І там вже гратися 1 до 10 не повинно бути.Вони оголили всі фланги вкидаючи кулак в цьому направленні .Значить потрібно їх давити.Ці міста з яких не можна відходити або здавати.Ми вирівняли фронт це те що було потрібно.Тепер настав час вводити резерви і зброю яку тримали.Питання не до ЗСУ це наші герої всі питання тільки до командування.
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04.07.2022 21:55
+7
Це нічого не дасть, жодної дієвої тактики, яка б реально могла щось реально змінити на фронті нема.
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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04.07.2022 21:47
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... і тепер ви знаєте, кому за це дякувати

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04.07.2022 21:40 Відповісти
Безмозгла зато сидить в штабі і не дає можливості військовим приймати правильне рішення, бо Боневтік взяв гроші і "слово" в Омані, що не зіл"ють на нього компру за послуги Засрашці. Стараються!
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04.07.2022 22:48 Відповісти
а какие битвы выиграли игроки на замену? кабинетно-паркетные?
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04.07.2022 21:45 Відповісти
Це нічого не дасть, жодної дієвої тактики, яка б реально могла щось реально змінити на фронті нема.
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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04.07.2022 21:47 Відповісти
Було б чим протидіяти то протидіяли б напевно .
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04.07.2022 22:15 Відповісти
Значна перевага в артилерії, єдина противага - знищення артскладів та шляхів постачання *********** до цієї артилерії, тоді вся ця арта перетворится в груду непотрібу
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04.07.2022 22:25 Відповісти
Ви розумієте пане, це потрібно запитати у 73% населення, точніше наріду, які дуже розумні і дуже хотіли поржати і зробили це разом у 2019 році і набудували доріг, точніше всі бюджетні гроші закатали в асфальт, а мали б будувати "Нептуни" "Гріми", "Сапсани" "Верби", "САУ "Богдани"...а сьогодні як набрали в рот води, точніше лайна, піджали свої хвости і побігли за тими, хто їх обіцяв веселити, за "кварталом" в Польщу, а хто від страху і ще далі і чекають пока "бариги" , "мародери" прості люди і "майдануті" зупинять ворога, а ще коли "піндоси" і "голубі" дадуть зброю, щоб закрити про@оби Боневтіка і його суперворовитой і ватної команди.
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04.07.2022 22:54 Відповісти
русский, призрачные - это ваши влажные мечты.
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04.07.2022 22:03 Відповісти
Вони й так допомогають. Тут проблема не в Залужному.
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04.07.2022 21:49 Відповісти
на Марченка
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04.07.2022 21:52 Відповісти
можливо, але це цікавить лише нас форумчан, Зелю цікавлять сміттєпереробні заводи, ЄС, план Маршала, будівництва і тд - в його хворій уяві ми або перемогли вже, або його призначили губернатором Малоросії
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04.07.2022 21:55 Відповісти
почекайте трохи - 6 лрдів на дороги шмига дав - треба русні автобан до Слов*янська прокласти ще встигнути
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04.07.2022 21:53 Відповісти
Сралин взрывал города и сжигал деревни до тла👣
НКВДисты никого не жалели включая Киев...Днепрогес и т.д.
Зою Космодемьянскую не забыли?
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04.07.2022 21:53 Відповісти
Слов'янськ - Бахмут це ті точки де повинні зупиняти ворога.І там вже гратися 1 до 10 не повинно бути.Вони оголили всі фланги вкидаючи кулак в цьому направленні .Значить потрібно їх давити.Ці міста з яких не можна відходити або здавати.Ми вирівняли фронт це те що було потрібно.Тепер настав час вводити резерви і зброю яку тримали.Питання не до ЗСУ це наші герої всі питання тільки до командування.
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04.07.2022 21:55 Відповісти
Всеодно потрібно зважати, що ми відносно невелика країна , що воює проти двох союзних країн одна з яких внличезна. У нас фізично ніколи не було і не буде таких резервів як у них .
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04.07.2022 22:15 Відповісти
все правильно говорите, але де взяти резерви в такій кількості? Можливо вже Коля Котлєта почав "мочити" таємно танки то і "замочть" їх артилерію і РСЗО, а йому на допомогу пруть з Польщі Лисий, Юрік і з Ізраїлю Шифіри зі своїм "стреленим" під Києвом воділою і як погонять ворога, що Боневтік не в змозі бігти за ними, щоб знімати відоси.
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04.07.2022 22:58 Відповісти
Командування знає як бути.
Херсон важливіший ніж Лисичанськ і Словянскь як би це не звучало
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04.07.2022 22:17 Відповісти
Alex Pavloshchuk@GreyWraith

·https://twitter.com/GreyWraith/status/1544014813495529473 1 ч

Якщо російське командування заговорило про оперативну паузу, то наше командування добилося оборонними боями того, чого хотіло, - виснаження їхніх військ і тимчасової втрати потенціалу. Це може закінчитися їхнім відступом, або новим наступом - все залежить від можливості відновлення сил. Це нормально. У військовій історії навіть наймасштабніші та найкривавіші операції якщо не приводили до здачі ворога, то закінчувалися оперативними паузами.
Які можливості відновлення сил у нас і у них? Схоже, ми залучили на свій бік

ВПК вільного світу, що з часом набере обороти і буде постачати нам все більше і все потужнішу зброю. Росія готувалася до цієї війни навіть не 8 років, а 30, а, може, і 70. Он проти нас вже задіюють зброю, старшу за мене. Чи відновить Росія все це, перебуваючи під санкціями?
Сталіну вдалося задіяти ВПК США та Британської імперії на свою користь. Американці постачали йому все, від «Аерокобр» та 60% пороху і 80% авіабензину - до гудзиків для гімнастьорок включно. Чи готовий зараз Китай це робити для Росії?
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04.07.2022 22:12 Відповісти
Тільки от сталін заищався а ***** віроломно вторгся
звісно, зо Китай у підсумку не стане маратися об токсичного диктатора
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04.07.2022 22:21 Відповісти
Сталін захищався???😁😁😁😁 книжок совєцких перечитав? Де Сталін захищався? В Польщі, прибалтиці, бесарабії чи Фінляндії? А, ну да, як Гітлер його перехитрив, то пришлось драпати аж до волги... Сталін такий самий агресор, як і гітлер
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04.07.2022 22:32 Відповісти
То все відома історія, в контексті наппду гітлера мало ь на увазі, а по факту сталін навіть гірший і мерзенніший ніж гітлер
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04.07.2022 22:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Sz4-aGRtL_M&ab_channel=GentlemanGroup У заднеприводныъ сепаров в Лисичанске радость. Дождались утырки
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04.07.2022 22:14 Відповісти
чи ті дибіли розуміють,що їх зараз мобілізують і з гвинтівкою ,що пам*ятає другу світову війну кинуть як гарматне м*ясо під дулами заградотрядів.Які ж ці даунбасята кончені...
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04.07.2022 22:27 Відповісти
я вже накатав скаргу на цих уродів,надіюсь,ютуб їх закриє
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04.07.2022 22:32 Відповісти
Щоб не сталося біди, на гарматний постріл не підпускайте всіляких безуглих і політика, схожого на Голобородька, бо в них погана карма!
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04.07.2022 22:16 Відповісти
Безугла нардеп і друг агро хамії. Як ти її не підпустиш.
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04.07.2022 22:23 Відповісти
А що каже обристович?
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04.07.2022 22:18 Відповісти
Арестович у Фейгина сказал что Лисичанск это последний город который взяли кацапы, дальше только победы.
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05.07.2022 02:52 Відповісти
Фронт зупиниться там, де зупиниться кордон "русского мира" в головах вати. А потім звичайно помаленьку буде рухатися в бік державного кордону і вже без вати.
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04.07.2022 22:41 Відповісти
. . Мелітополь сьогодні ( а удар ЗСУ по тамтешнім військовим об'єктам русні, був учора ) . Горить палає техніка ворожа , Україна ПЕ РЕ МОЖЕ .!!!
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04.07.2022 22:59 Відповісти
Звичайно переможе. Як показала практика і історія, на чиєму боці були США, Англія, Канада, Нова Зеландія - ті перемагали. А ця традиція не порушувалася ще ні разу.
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04.07.2022 23:11 Відповісти
Бідолашний той Слов'янськ, бідолашне те Сніжне! Там такі патріоти України, що якби усі такі були, як вони, то усе бы було Україна! Я з 14-го року там, пліч-о-пліч з нима. Наші люди! Наша земля! Смерть рашистским окупантам!
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04.07.2022 23:28 Відповісти
А якби обрали мером нелю шкапу то проблем бі не було, Обралі не ту вату.
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05.07.2022 01:01 Відповісти
ВПК Расии сдохнет от напряжения, без современных французских тепловизоров танки будут уровня Т-34, с самолетами вообще молчу. Затяжную войну Расия не потянет. Китай на 80 % зависит от запада и союзников, не думаю, что они глядя на успехи 2 армии мира будут вообще туда лезть
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05.07.2022 08:48 Відповісти
 
 