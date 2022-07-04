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Новини Війна
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Велика Британія вводить додаткові санкції проти режиму Лукашенка: заборонить продаж Білорусі товарів нафтопереробки й предметів розкоші

лукашенко

Велика Британія з вівторка вводить додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка через підтримку ним російської агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба британського міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Нові санкції передбачають заборону на експорт товарів нафтопереробки, компонентів передових технологій (як-от тих, що використовуються у квантових комп’ютерах) та предметів розкоші – наприклад, творів британських митців і дизайнерських сумок.

Також Британія забороняє імпорт білоруських заліза і сталі та обмежує доступ білоруського режиму до британського фінансового сектору – а саме заборонить низці білоруських компаній торгувати цінними паперами на Лондонській біржі.

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"Білоруський режим активно сприяв вторгненню Путіна, дозволяючи Росії використовувати свою територію, щоб затиснути Україну, запускаючи війська та ракети зі свого кордону та літаючи російськими літаками через їхній повітряний простір. Лукашенко також відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ "провокує Росію", щоб виправдати криваве вторгнення Путіна", – наголошують у британському МЗС.

Зазначається, що нові санкції охоплять торгівлю товарами на близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Сьогоднішні заходи ґрунтуються на широкомасштабних заходах, які уряд Великої Британії запровадив щодо Білорусі, зокрема 35%-ве підвищення мит на низку товарів, що походять з Білорусі, і санкції проти президента Лукашенка та високопосадовців уряду за неодноразові порушення прав людини та підрив демократії", – йдеться в повідомленні.

Автор: 

Білорусь (7921) Велика Британія (5534) санкції (11744)


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Топ коментарі
+10
А вусатий фюрер так хотів на білоруських креветках підзаробити. Не фартонуло.

Цікаво коли бубочка розродиться на санкції до білої орди. Бо веде себе як типовий жид. По всій Європі бідкається про санкції а сам вводить їх тільки після копняка від поважних людей. Типове чмо. Сто відсотків би торгував зараз з вусатим як би міг.
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04.07.2022 22:10
+8
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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04.07.2022 22:13
+6
Предмети розкоші? Тєряюсь в догадках. Картоха Фаберже?
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04.07.2022 22:09
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Чекаєм на словесну поносну відповідь.
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04.07.2022 22:07 Відповісти
Предмети розкоші? Тєряюсь в догадках. Картоха Фаберже?
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04.07.2022 22:09 Відповісти
Голландский сыр например )))
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05.07.2022 10:06 Відповісти
А вусатий фюрер так хотів на білоруських креветках підзаробити. Не фартонуло.

Цікаво коли бубочка розродиться на санкції до білої орди. Бо веде себе як типовий жид. По всій Європі бідкається про санкції а сам вводить їх тільки після копняка від поважних людей. Типове чмо. Сто відсотків би торгував зараз з вусатим як би міг.
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04.07.2022 22:10 Відповісти
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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04.07.2022 22:13 Відповісти
бульбозавр мовчить наче бульби в ротяку напхав...
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04.07.2022 22:15 Відповісти
Зачекайте трохи. На Ла Манші не зупиниться. Скаже, що і Лондон треба брати.
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05.07.2022 08:04 Відповісти
Беларусское топливо щелбаном направляют в Украину.
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04.07.2022 22:26 Відповісти
АС8(автол), нєт аналогов в Мірє. Клин, при шв. вище 70км/год, гарантований
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04.07.2022 22:46 Відповісти
Вот черт! Поздравление США с днём независимости не помогло
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04.07.2022 23:37 Відповісти
Беларусь сама одна большая НПЗ. А вот британские художники это проблема.
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05.07.2022 02:42 Відповісти
А я шас все вам покажу, я даже карту привез!!!
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05.07.2022 04:56 Відповісти
 
 