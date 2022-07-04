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Новини Війна
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Слова про підняття прапора на Зміїному необхідно розуміти метафорично, - пресцентр Сил оборони Півдня

зміїний

Військова прапор України на острові Зміїний не підняли, а доставили гелікоптером.

Про це повідомила речник Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Прапор доставили на острів вертольотом. Він дочекається прибуття військ, потім буде встановлений", - пояснила Гуменюк.

При цьому вона вказала, що її слова про підняття прапора необхідно "розуміти метафорично".

"На острів ніхто не висаджувався. То хто його буде встановлювати, підіймати? І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ", - підсумувала речник ПК ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Встановлено прапор України на Зміїному. Військову операцію на острові завершено, - пресцентр Cил оборони Півдня

Автор: 

Зміїний (164) прапор (479)


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Топ коментарі
+24
Може речником треба слова підбирати ретельніше. Все таки аудиторія велика.
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04.07.2022 23:27
+16
та все нормально, сам острів з сухою травою на фоні моря та неба в кольорах нашого прапора ВЖЕ є символом України..
все по-феншую - природа нам допомагає
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04.07.2022 23:28
+15
Міняти речників. На тих, що можуть з першого разу озвучити думку.
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04.07.2022 23:30
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Може речником треба слова підбирати ретельніше. Все таки аудиторія велика.
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04.07.2022 23:27 Відповісти
Міняти речників. На тих, що можуть з першого разу озвучити думку.
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04.07.2022 23:30 Відповісти
аудитория велика. та п#здувата.

якщо це для вас принципово - до Одессы куплю билет, до Змеиного на приципе доберетесь.

У ЗСУ много работы
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05.07.2022 00:00 Відповісти
Краще відібрати телевізори та дивани у дебілів, видати лопати та відправити копати окопи.
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05.07.2022 06:37 Відповісти
Це чудова ідея - перетворити країну на один великий концтабор, закрити кордони, дати всім лапати і відправити копати. Кошовий і інші зелені шмарклі будуть сидіти за кордоном і реготати.
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05.07.2022 11:52 Відповісти
та все нормально, сам острів з сухою травою на фоні моря та неба в кольорах нашого прапора ВЖЕ є символом України..
все по-феншую - природа нам допомагає
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04.07.2022 23:28 Відповісти
Главное - не рисковать жизнями наших защитников‼️❤️💙💛🙏
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04.07.2022 23:37 Відповісти
Все як я і казав.Як же вже дістала ця нескінченна брехня від цієї зешобли...
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04.07.2022 23:32 Відповісти
Толку там з того прапора?
Та скеля прострілюється вздовж і впоперек.
Я ще б зрозумів, коли немає абсолютно, навіть мінімальної небезпеки ворожого враження.
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04.07.2022 23:34 Відповісти
пояснюю. наші ставлять там прапор, або кажуть, що встановили прапор. рашисти починають гатити по острову дорогими, мільйонної вартості "бастіонами". профіт.
можна повторити кілька разів)
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05.07.2022 08:16 Відповісти
Все просто - в даному випаду пані Наталія замість інформації надала пропаганду, а це є прерогатива інших служб, а не пресових, от і получилась така бяка і позорище!

Сені не проблемно, якщо прапор піднімуть через тиждень, чи навіть через три місяці - я почекаю, але такими от висловлюваннями самі наразились на насмішки з боку московських пропагандонів.
Якщо чесно, то встидно.
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04.07.2022 23:35 Відповісти
То есть он там где то валяется? Вы либо делайте, либо не делайте, а не вот эта смехота
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04.07.2022 23:35 Відповісти
Напомнило

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05.07.2022 00:04 Відповісти
Прапор Украіни на о.Змііному - це надзвичайно символічно і правильно 👍🏼👍🏼👍🏼
молодці !!
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04.07.2022 23:36 Відповісти
читати вмієш?
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05.07.2022 01:39 Відповісти
Оно ему надо❓
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05.07.2022 03:06 Відповісти
Инфа из первых рук: вылет на Змеиный вертушкой был. Когда и откуда- не скажу.
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04.07.2022 23:37 Відповісти
Та ніхто не піддає це сумніву!

Але от припустимо, що окупанти туди залетять, і за 5 хвилин зроблять якусь наругу над нашим прапором - хто буде у цьому винний?

Знаєте, що військову частину, яка не зберегла свій прапор, розформовують, а тут йдеться про прапор цілої Країни, який наразили на наругу!

Чим далі, тим більше мені ОЦЕ не подобається!
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05.07.2022 00:00 Відповісти
Зачем выдавать тайну❓Теперь все пропало.
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05.07.2022 03:07 Відповісти
Ладно, будем считать, что на дирижопле слетали.
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05.07.2022 06:36 Відповісти
І що значить "Доставили"? Там хоч якесь приміщення вціліло після постійних обстрілів з обох сторін? Є де зберігати прапор? Чи його тупо скинули з гелікоптера над острівом, аби його здуло першим же вітерцем у море, адже ""На острів ніхто не висаджувався" ?

Тоді це схоже на наругу над Державним символом, за що Закон передбачає покарання!

Негарно це все... "іноді ліпше жувати, ніж розмовляти"!
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04.07.2022 23:43 Відповісти
Все в режимі 95 кварталу- є тема для бідосіка.
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05.07.2022 00:08 Відповісти
Давай вперед - виправляй помилку , там тебе вже зачекалися , гроші на човна і два весла я тобі дам (( От правду ти у останньому реченні написав - іноді краще помовчати , прапороносець ти наш !
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05.07.2022 00:33 Відповісти
Дякую, але в нас знаєш як - хто запропонував - той і робить!

Так що нехер іншим вказувати, що їм робити, аби тебе не посилали за відомим курсом російського військового корабля!

Як дістали ці зелені недоумки, просто піпець!
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05.07.2022 01:00 Відповісти
Навіщо, ризикувати гвинтокрилом з екіпажем, щоб "положити" на острів прапор?

Може було б краще скинути вимпел з дрона
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04.07.2022 23:46 Відповісти
Хай Єрмак підніме.
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04.07.2022 23:48 Відповісти
Йому важкого піднімати не можна.
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05.07.2022 03:02 Відповісти
а гелікоптером ризикувати це типу норм?
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04.07.2022 23:55 Відповісти
Ну типу тебе не запитали що військовим робити (( думаєш якщо вертоліт там був , то ради прапора ? Тобі скільки років ? Це ще дитячий максималізм чи старечий маразм ?
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05.07.2022 00:36 Відповісти
Можно сделать лазерную подсветку с берега - любая пыль или дым будут
в наших цветах.
А можно повесить голограмму флага - пусть лупят по ней до упора.
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05.07.2022 00:01 Відповісти
Я дуже сподіваюсь, що ніякий не відправить туди людей і техніку. Український прапор там встановлять. Тут без запитань Але не можна раді символу ризикувати людьми, в сьогоднішніх умовах.
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05.07.2022 00:02 Відповісти
Петров, пишу тебе по-русски: надеюсь, что этим солдатом будешь ты!
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05.07.2022 00:09 Відповісти
І що? Виходить, що прапор не підняли, а опустили?(
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05.07.2022 00:19 Відповісти
А що там з котейками? На Зміїному котейки жили...
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05.07.2022 00:20 Відповісти
Я собі додому забрав , можу поділитися , дванадцять вивіз , скільки вам потрібно ?
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05.07.2022 00:38 Відповісти
а в чому проблема послати одного розвідника і, якщо це буде можливо, щоб він встановив таки прапор? Кацапи відморожені, можуть і по одному солдату ракетами ударити, але чи буде на той момент хтось із наших там, хай собі голову ламають.
Думаю, скинути з гелікоптера було набагато небезпечніше для життя, ніж так.
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05.07.2022 00:22 Відповісти
Проблема у тому що прикордонники чекають поки ти до них прийдеш розвідником (( Як тільки ти зголосишся - вони тебе на острів і закинуть , встановлюй прапора де душа забажає (( Боже ! Де ви беретеся , розвідники героїчні ?((
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05.07.2022 00:41 Відповісти
Щось тут кацапами засмерділо , мабуть наш прапор на Змііному не всім
прийшовся до душі 😠‼️
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05.07.2022 00:46 Відповісти
Прапор, який... що? Лежить на землі, а скорш за все вже колихається на морських хвилях?

Це називається "Піднятий над острівом"?

Чи тобі "Какая разница"?
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05.07.2022 01:08 Відповісти
Це в квартальному стилі.
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05.07.2022 03:06 Відповісти
Комусь подобаються реальні досягнення а комусь - ШОУ! Вигляд спаленої російської техніки на острові - більш важливий ніж десять державних прапорів А вертоліт направляли скоріш всього для оцінки обстановки - чи не треба чимось "зацікавиться"? Прапор скинули - як "побічний акт діяльності"
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05.07.2022 04:17 Відповісти
Вообще-то с вертолёта можно было бы опустить треногу с флагом и сфотографировать. Должное раздувание этой информации заставило бы Расию потратить ракету на его уничтожение.
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05.07.2022 10:31 Відповісти
Зачем ворчать - просто потролили КОЗЛОРОГИХ.
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05.07.2022 07:05 Відповісти
Крысы путлера соберут металлолом типа подлодка Курск энд крейсер мацква и пойдут в атаку на Змиебаевку... буряты в атаку...
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05.07.2022 07:50 Відповісти
Вот что бывает когда эмоции берут верх над рассудком. После такого ляпа, отставка "речника" как минимум
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05.07.2022 10:42 Відповісти
Ви не ''артисти разгаворного жанра'', а речники навіть не жОПи, а ЗСУ, так що розмовляйте ''військовою'' мовою, чесно і чітко
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05.07.2022 12:12 Відповісти
 
 