Слова про підняття прапора на Зміїному необхідно розуміти метафорично, - пресцентр Сил оборони Півдня
Військова прапор України на острові Зміїний не підняли, а доставили гелікоптером.
Про це повідомила речник Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Прапор доставили на острів вертольотом. Він дочекається прибуття військ, потім буде встановлений", - пояснила Гуменюк.
При цьому вона вказала, що її слова про підняття прапора необхідно "розуміти метафорично".
"На острів ніхто не висаджувався. То хто його буде встановлювати, підіймати? І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ", - підсумувала речник ПК ЗСУ.
Топ коментарі
+24 Серая Лиса
показати весь коментар04.07.2022 23:27
+16 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар04.07.2022 23:28
+15 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар04.07.2022 23:30
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якщо це для вас принципово - до Одессы куплю билет, до Змеиного на приципе доберетесь.
У ЗСУ много работы
все по-феншую - природа нам допомагає
Та скеля прострілюється вздовж і впоперек.
Я ще б зрозумів, коли немає абсолютно, навіть мінімальної небезпеки ворожого враження.
можна повторити кілька разів)
Сені не проблемно, якщо прапор піднімуть через тиждень, чи навіть через три місяці - я почекаю, але такими от висловлюваннями самі наразились на насмішки з боку московських пропагандонів.
Якщо чесно, то встидно.
молодці !!
Але от припустимо, що окупанти туди залетять, і за 5 хвилин зроблять якусь наругу над нашим прапором - хто буде у цьому винний?
Знаєте, що військову частину, яка не зберегла свій прапор, розформовують, а тут йдеться про прапор цілої Країни, який наразили на наругу!
Чим далі, тим більше мені ОЦЕ не подобається!
Тоді це схоже на наругу над Державним символом, за що Закон передбачає покарання!
Негарно це все... "іноді ліпше жувати, ніж розмовляти"!
Так що нехер іншим вказувати, що їм робити, аби тебе не посилали за відомим курсом російського військового корабля!
Як дістали ці зелені недоумки, просто піпець!
Може було б краще скинути вимпел з дрона
в наших цветах.
А можно повесить голограмму флага - пусть лупят по ней до упора.
Думаю, скинути з гелікоптера було набагато небезпечніше для життя, ніж так.
прийшовся до душі 😠‼️
Це називається "Піднятий над острівом"?
Чи тобі "Какая разница"?