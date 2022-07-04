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Рашисти зруйнували або окупували 90% вітрових і 30% сонячних електростанцій в Україні, - Галущенко

вэс

Російська армія зруйнувала, пошкодила або окупувала 90% вітрових електростанцій в Україні.

Про це під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (росіяни - ред.) вже зруйнували, пошкодили або окупували багато наших станцій та установок. Зокрема, коли ми говоримо про виробництво електроенергії з вітру, то 90% станцій окуповано або зруйновано", - зазначив Галущенко.

Крім того, руйнації чи захоплення зазнали 30% сонячних станцій, 30,1% когенераційних установок, а також Запорізька АЕС.

Міністр наголосив, що навіть зараз енергомікс України на 70% є безвуглецевим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна представила у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року

Автор: 

енергетика (2572) Галущенко (528) альтернативна енергетика (845)


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Топ коментарі
+6
Подякуй за це своїй опі і в першу чергу дєрмаку та й верещучці за оперативність розмінування кримського перешийку та мостів і дамб. Амінь!
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05.07.2022 00:05
+1
текс..це дзвіночок, що нам потроять ціну на ліпєстрічество?
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04.07.2022 23:53
+1
оккупировали украли вывезли
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04.07.2022 23:53
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текс..це дзвіночок, що нам потроять ціну на ліпєстрічество?
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04.07.2022 23:53 Відповісти
Ніт. Для держави ці електростанції збиткові.
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05.07.2022 06:55 Відповісти
оккупировали украли вывезли
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04.07.2022 23:53 Відповісти
Чи будуть москалі сплачувати по зеленому тарифу. от в чому питання?
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04.07.2022 23:57 Відповісти
Теперь пускай они платят зеленые тарифы а не мы
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04.07.2022 23:59 Відповісти
так і в нас з початком війни не платять по "зеленому тарифу". У мене вдома міні сонячна СЕС, то платять всього 30% від генерації і по 1.68 грн. за кіловат. То при "баризі" всім все платили, а при неварующему підбивали дурників і вони тут галоасували, що по дуже дорого нам виходить по "зеленому тарифу", а самі закупали вугілля у кацапів (Беня) і атомну електроенергію у бульбашів(арахамія), знищуючи наші шахти і альтернативну енергетику, бо вона в більшості вимикалася. І цей Володін крок для України виявився хибним, для Бені і арахамії мільярдні прибутки, бо сьогодні Європа все більше і більше переходить на "зелену"(альтернативну) енергетику, щоб бути як моюна менше залежними від російського газу і вугілля. А вам тут знову будуть розповідати, що для нас "зелена" енергетика дуже дорого.
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05.07.2022 08:42 Відповісти
Подякуй за це своїй опі і в першу чергу дєрмаку та й верещучці за оперативність розмінування кримського перешийку та мостів і дамб. Амінь!
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05.07.2022 00:05 Відповісти
Германия уже спалилась на этой з энергии.
Как оказалось - ядерная более выгодная и экологичная...
Сколько посевной под этими станциями? А цена этой энергии - высокая...
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05.07.2022 01:45 Відповісти
А кому вони належали? Дтеку ахмєткі? Тоді не шкода від слова взагалі!
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05.07.2022 03:10 Відповісти
не вмерла ідея думанити лохів на енергетиці і навіть під час війни. Я вже колись писав, що в Україні більше 40 тисяч громадян встановили "сонячні" електростанції на дахах своїх будинків і на приватизованих клаптиках землі біля будинків. То хзто з цмх СЕС отримує зароблені кошти? А 40 тисяч українців. Так, в Ахметова є одна чи дві "сонячні" електроситанцвії і багато вітрових, які генерують від сонця і вітру, але вони дуже "вредні", а не вредні "Центроенерго" Бені і білоруська атомна станція, з якої беруть електроенергію арахамія і оточення Володі, то вони дешеві... А наріду яка різниця, хто наживається? Але краще хай наживається Беня і Арахамія з Вовіком, так? А чому наша дешева Запорізька АЕС передана кацапам? Хто здав південь, Ахметов і 40 тисяч громадян?
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05.07.2022 08:52 Відповісти
Зате усі зедовбойоби наржуться зимою удосталь .
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05.07.2022 06:23 Відповісти
А чому всі так за ці електростанції хвилюються. На скільки відомо більшість їх належать олігархам які в свій час даже дуже підтримували руський мір.ось і мають.
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05.07.2022 15:58 Відповісти
 
 