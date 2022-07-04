Рашисти зруйнували або окупували 90% вітрових і 30% сонячних електростанцій в Україні, - Галущенко
Російська армія зруйнувала, пошкодила або окупувала 90% вітрових електростанцій в Україні.
Про це під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони (росіяни - ред.) вже зруйнували, пошкодили або окупували багато наших станцій та установок. Зокрема, коли ми говоримо про виробництво електроенергії з вітру, то 90% станцій окуповано або зруйновано", - зазначив Галущенко.
Крім того, руйнації чи захоплення зазнали 30% сонячних станцій, 30,1% когенераційних установок, а також Запорізька АЕС.
Міністр наголосив, що навіть зараз енергомікс України на 70% є безвуглецевим.
Топ коментарі
+6 Петро Якимчук #487385
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