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Новини
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Триває збір та аналіз інформації про те, хто може потрапити до реєстру олігархів, - Малюська

малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що наразі триває збір та аналіз інформації стосовно того, хто може потрапити до реєстру олігархів і які наслідки це матиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Указом Президента України було затверджено положення про Реєстр олігархів. На жаль, із початком повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави пріоритетність закону про деолігархізацію дещо знизилась. Втім, він не втратив своєї актуальності. Наразі триває збір та аналіз інформації стосовно того, хто може потрапити до цього реєстру і які наслідки це матиме. Оскільки закон про деолігархізацію був введений у дію ще на початку травня цього року, юридично така опція вже є", - зазначив Малюська.

Він додав, що додаткової актуальності виконанню цього закону надали також висновки Європейської комісії, яка рекомендувала імплементувати такий закон.

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За словами Малюськи, "і це є передумовою для початку переговорів про вступ України до ЄС не як кандидат, а вже як повноправний член спільноти".

Автор: 

Мін'юст (1585) олігарх (930) реєстр (839) Малюська Денис (402) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+26
Я можу надати! Бєня! запишіть Бєню!
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04.07.2022 23:59
+25
какой куйней во время войны занимаются...
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04.07.2022 23:58
+21
какой беня, он же это и придумал, конкурентов убирать.
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05.07.2022 00:01
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какой куйней во время войны занимаются...
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04.07.2022 23:58 Відповісти
Група «1+1 media» готова ВРАЖАТИ по-новому
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05.07.2022 01:24 Відповісти
але Порох вражає більше !!!

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05.07.2022 01:26 Відповісти
А ты предпочитаешь лизать не шоколадную, а с натуральным гавном?
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05.07.2022 10:37 Відповісти
Ти не фанат, ти дебіл як і усі зелені.
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05.07.2022 15:14 Відповісти
війна вже закінчилась ?

ЗЄ-лєнський домовляється із Швецією про якісь сміттєспалювальні заводи,
знову олігархів ганяє...
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05.07.2022 01:39 Відповісти
Я можу надати! Бєня! запишіть Бєню!
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04.07.2022 23:59 Відповісти
какой беня, он же это и придумал, конкурентов убирать.
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05.07.2022 00:01 Відповісти
... тю..., да он давно в реестре филантропов и меценатов
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05.07.2022 05:03 Відповісти
І штатам сподобається, вони його шукають.
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05.07.2022 23:46 Відповісти
Атрошенко, мер Чернігова
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05.07.2022 00:00 Відповісти
в нас країна двійна. тобто люди і різні. є такі кошмари що в ЕС би ніколи нас не взяли якби це побачили. знущання над тваринами, штурхання дітей своїх на вулиці. хожу гуляти кожен день до річки...п.яна компашка з дітьми наших циган такі що бідні і вічно клянчать - кидали з розмаху собачку в воду. собак була в шоці. я вмішалась. і більше НІХТО. собачка один раз впала на мілину і може вдарилась головою. вони її бухі розкручували і кидали і ржали. вони винирювала і пливла до берега і тікала. а діти цих циган просили знов. коли я вмішалась сказали мені кричаще на мене пьяним вонючим ротом що це їх собака. хотіла мене вдарити. за те що я не даю привселюдно вбивати собку!!!!!! бо це розвага. і таких випадків багато, і бухла, і ржання на вулицях. біля портретів загиблих...коли йдуть матері в чорних хустках...деколи думаю за що боряться справжні чоловіки і гинуть. невже скоро одне таке бидло останеться і буде нас вбивати ще. гинуть щоб молодь ржала як коні з коктейликами і сигаретками..........якийсь треш......абсурд! в Європі за знущання над твариною буде срок. Поясніть нашим людям. і досить нас дурити.
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05.07.2022 00:05 Відповісти
Розумію вас. І дуже засмучена. Ще буде час, коли закінчиться війна. Найкращі загинуть або повернуться з порушеною психікою. А всілякі бандюки, крадії, злодюги залишаться і будуть відчувати себе хазяями життя. Правоохоронним органам вже зараз пора вичищати весь цей бруд, бо потім буде значно важче.
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05.07.2022 00:35 Відповісти
Тоже ненавижу когда издеваются над животными,особенно в сёлах , сидят бедные собаки на цепи, без воды и еды , какая может быть Европа с таким отношением к животным? Или молодые мамаши которые не знают как успокоить ребёнка если он плачет и бъют его по попе , ещё долгий путь предстоит пока в Украине начнут думать и действовать как в цивилизованных странах.
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05.07.2022 05:33 Відповісти
Ой дебил, больше не о чем?
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05.07.2022 00:05 Відповісти
Він додав, що додаткової актуальності виконанню цього закону надали також висновки Європейської комісії, яка рекомендувала імплементувати такий закон

Запишіть Коломойського першим. І йому сподобається, і Єврокомісія побачить, що ви не дуркуєте
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05.07.2022 00:06 Відповісти
Якщо по цьому закону беня не буде олігархом, то цей закон абсурдний.
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05.07.2022 00:07 Відповісти
знову за рибу гроші..триває збір інформації..деолігархіалізуй хоч одного - далі простіше буде. Головне правильно тлумачити саме поняття - олігарх..а то коломоїв оставлять, а якогось Васька-фермера за 2 трактори та поле кукурудзи розкуркулять
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05.07.2022 00:08 Відповісти
Хотят такой закон придумать, что бы он как то хитро обходил беню, но однозначно указывал на порошенко☝Задачка не из легких❗
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05.07.2022 01:39 Відповісти
тому що тупі, як і жарти кварталу, та й жеруть з обох корит..коли вже луснуть...
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05.07.2022 12:00 Відповісти
Тепер зрозуміло, яку інформацію збирала знімальна група кАНАЛу "Г+Г", коли "випадково" зафільмувала Порошенка у лондонському ресторані. Справді, лише олігарх може дозволити собі поїсти там та ще й з усією родиною. Нє, зебіли?
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05.07.2022 00:10 Відповісти
Дозвольте поцікавитись, чому? Вам відомо про статки Порошенка, чи про його впливна зелену владу? 😏 Ось вам класичне визначення олігархії - "Олігархі́я - невелика група людей, що контролюють країну чи організацію; правляча група представників фінансово-промислового капіталу, яка зосереджує у своїх руках основну владу і визначає внутрішню та зовнішню політику країни; політичний режим, у якому влада належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі ..Вікіпедія". Правда, не схоже на те, шо розказують телеканали Коломойського? А тепер ще раз те саме запитання: яким чином Порошенко керує країною, знаходячись в опозиції до чинної влади? Розумієте, в усьому цивілізованому світі всім адекваиним людям зрозуміло, що опозиціонер апріорі не може бути олігархом. А вам це не зрозуміло. Чому? Що з вами не так?
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05.07.2022 00:30 Відповісти
А тепер ще раз те саме запитання: яким чином Порошенко керує країною, знаходячись в опозиції до чинної влади?

Отож бо й воно, що за версією зебілів, Порошенко керує країною, коли стаються про*оби, але ніхто з зелених не знає як і яким чином навісити на нього відповідальність за це.
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05.07.2022 01:20 Відповісти
да ничем та свыня не керует, добро ховает
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05.07.2022 07:16 Відповісти
алексбидлокс.ти читаєш 0.тебе читають 0.стули свою пельку назавжди,або здохни.
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05.07.2022 07:43 Відповісти
Та дв, ховпє у бронеавтомобілі, каски, бронежилети, чкі відправляє на фронт разом з ГС Справа громад, Брати по зброї та ін.
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05.07.2022 08:22 Відповісти
просто составляют прайс-лист на откупные для удаления из реестра.
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05.07.2022 00:11 Відповісти
Хрєновато у окупантів із керівними кадрами на окупованих територіях


https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15122431?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ТАСС
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15122431?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Правительство Херсонской области приступит к работе с 5 июля

Заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалёв, экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва (фракция «Слуга народа»).

https://www.ntv.ru/novosti/2713550/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop НТВ

Председателем правительства стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области - руководителя аппарата правительства Калининградской области.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15122431?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ТАСС

Министерство образования и науки возглавил Михаил Родиков, ранее занимавший пост замглавы администрации городского округа Кашира Московской области
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05.07.2022 00:22 Відповісти
Серіал "Слуга Народу".
" Па скажи щось.
Синок не просри країну"
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05.07.2022 00:23 Відповісти
удивительная способность зе влады заниматься фигнёй:
ДО активной фазы войны они ложили на армию.. свой асфальт,
В период активной фазы войны они составляют реестр неугодных людей, а армия живёт своей геройской жизнью..(
мстительный гуманитарий-недоучка в высоком кресле, поклонник придворных фаворитов, - одна из проблем Украины..(
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05.07.2022 00:25 Відповісти
ще один карлик..і ролі які від Наполеона та президента до президента у реалі...
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05.07.2022 08:59 Відповісти
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05.07.2022 00:28 Відповісти
"А ще ми вас вразимо тим, ЩО було в тарільці Порошенка"

кореспонденти Г+Г не знають що заглядати в чужу тарілку неприлічно

«Центр Лондона. Найдорожчий з британських готелів. Тут одна з моїх знайомих призначила зустріч аби передати з України ліки для дитини, які не продають без рецепта в Лондоні. Так я опинилася у місці, де найдешевший номер за добу коштує 1300 евро. Найдорожчий - майже п'ять тисяч. З вишуканим рестораном у класичному королівському стилі. І так, випадково, тут, під час сніданку, я зустріла родину Порошенків. Всіх, окрім старшого сина Олексія», - розповідає журналістка Наталка Гончарова.

я плякал !
передавала ліки для дитини в одному з найдорожчих готелів Лондона, а їй перебив апетит Порох, який бачите, мав нахабство снідати у тому ж готелі !

так Порох міліардер, а ти курво, за чиї гроші снідала ?
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05.07.2022 01:07 Відповісти
а вот ЗЄ-лячка не буде викидати шалені гроші на дорогий готель!
у ЗЄ-лячки в Лондоні є "скромна" квартирка, в центрі, на Бейкер-стрит

"Продай квартиру - верни деньги": Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Источник:
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05.07.2022 01:35 Відповісти
Ну й звісно ж, самим олігархічним олігархом усіх часів і народів стане Порох. Бо ж в нього тих грошей міл'ярди... Нє, трил'ярди... Нє, квадрильйони! Він же збагачується у 57 разів... щодня. А може це Порох керує планетою? **** йому ті ілюмінати з масонами, якщо в нього таке бабліщє. Так, зебіли?
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05.07.2022 00:30 Відповісти
Три роки думають як обізвати Порошенко "олігархом" та не піймати Майдан-3

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05.07.2022 00:30 Відповісти
ні бєня, ні гудок ахмєтовічь, ні фірташ, ні пінчюк в алігархи не попадуть. зато придурок малюська стане мільярдером.
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05.07.2022 00:33 Відповісти
Якщо внесуть беню от буде прикол. А так Олігарх один як перст - це, ясна річ, Порох. Правд, шварклі будуть смоктати тему аж до закінчення війни, як у них модно, не на часі. А так взяли маленького клоуна малюську, який відпустив для понта вуса, а той буде говорити все, що говорить Єрмак.
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05.07.2022 00:38 Відповісти
Порох у зелених буде олігархом і це не дасть йому право приймати участь в виборах. Це "боротьба" для цього і була задумана.
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05.07.2022 01:09 Відповісти
свыня в выборах участвовала и прошла только по львовской области
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05.07.2022 07:19 Відповісти
сосало стягни дегенерат
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05.07.2022 21:26 Відповісти
новый перепил под крышей войны - тьфу! найди хоть одну разницу с Россией нулевых годов, когда Путин уничтожил одних олигархов и перепилил все своим путеноидам. После войны не видать вступления в ЕС, будет как с Турцией.
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05.07.2022 00:39 Відповісти
міністр ніхєранєдєланія малюська знов почав профанацією займатися? дєніска, записуй: коломойша, фірташ, пєца порох, пінчук, мертвечук, малхасян (новинський), ахмєтка, боголюбов, григоришин, тарута, іванющенко, бойко, льовочкін, хорошковський, хомутиннік, ярославський, тігіпко, авакян (аваков)... встигаєш занотовувати?
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05.07.2022 00:58 Відповісти
Норм языком - идёт сбор.... Кто занёс - тот не олигарх....
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05.07.2022 01:00 Відповісти
Якщо, не прикупе пару бомбардувальників для ВСУ "пороха" 👎
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05.07.2022 01:05 Відповісти
Більше немає чим зайнятися під час війни, зебілоїди довбані?!! Привіт вашому хазяїну коломойші, який зовсім не олігарх!
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05.07.2022 01:06 Відповісти
Зараз в Україні самий впливовий олігарх - це Зеленський. Малюська тепер думає, які це наслідки для нього матиме.
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05.07.2022 01:06 Відповісти
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05.07.2022 05:03 Відповісти
Всі відкупляться, один Порошенко в олігархах залишиться. А Коломойський ще й заробить на проценті від відкупів.
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05.07.2022 04:06 Відповісти
Такі да, це є велика таємниця, хлопчик
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05.07.2022 07:08 Відповісти
А шо Порох олігарх? В нього ж "сліпий траст"
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05.07.2022 07:36 Відповісти
Всі дають гроші на Армію крім Кварталу та Бені, тому треба переключити увагу з допомоги на щось інше. В Лондоні для пересічного громадянина України всі готелі дорогі, бо у світовому фінансовому центрі бідні люди не мешкають і не вирішують справи....
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05.07.2022 08:06 Відповісти
Як там майно російських олігархів в Україні, проросійські партії у владі мальскові пора б зайнятись роботою.
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05.07.2022 09:06 Відповісти
И чем же Зилёная Масюська будет КАРАТЬ проклятых алигархов?

заборони фінансування політичних партій;з
заборони на участь у великій приватизації;
обов'язкового декларування статків таких осіб.

Алигархи рыдают в ужасе, 75% радостно танцую и поют!
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05.07.2022 10:42 Відповісти
А давайте устроим диспут! Напомнило маяковского---,,,ваше слово, товарищ Маузер,,, .
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05.07.2022 11:46 Відповісти
 
 