Щодня у виїзді з України відмовляють понад 100 особам, більша частина з них - чоловіки, - Держприкордонслужба
Прикордонники щоденно відмовляють більш як 100 особам у перетині кордону - у переважній більшості це чоловіки призовного віку.
Про це поінформував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щоденно прикордонники відмовляють більш як 100 особам у перетині кордону на виїзд, більшу частину з яких становлять чоловіки, які підпадають під обмеження у пропуску через кордон", - сказав Демченко.
Речник зазначив, що також щоденно затримують порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Тільки за минулу добу таких було понад 40.
Демченко уточнив, що загалом з 24 лютого на "зеленій" ділянці кордону поза пунктами пропусків затримано більш як 3 700 таких осіб. Ще 1 250 осіб зупинено у пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами чи в інший незаконний спосіб.
Будь ласка, зачекайте...
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Петиция о возможности свободного пересечения границы.
Дурников корчат.
То есть, те кто не эвакуировался из Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска - это вата и сепары, которые сделали свой выбор, но ВСУ или полиция почему-то при отходе не арестовали их как предателей.
Вопрос - а почему, в таком случае уехать за границу, не есть такой же выбор и почему этих людей хотят наказать и/или отправить на фронт ?
Ну должна же быть логика или это уже атавизм?
Демченко в отставку...крыса путлера...
Щонайменше 3-4 роки триватимуть бойові дії (і військовий стан як наслідок), потім ще приблизно 5 років буде відбудова країни і на цей час відмову у виїзді чоловікам ніхто не скасовуватиме. Просто замінять військовий стан на надзвичайний, а обмеження лишать ті самі. Бо інакше - одразу після зняття обмежень кілька мільйонів чоловіків (переважно безробітних) одразу виїдуть за кордон...
Хоча, з приводу 3-4 років війни я занадто оптимістичний - війна триватиме до останньої російської ракети. Точніше, до останнього російського заводу, який спроможний їх виготовляти
Це ті, у кого полтарушки північноамериканських гривень не було)
Документ разработан Генштабом, подписан главкомом Валерием Залужным. Был разослан во все органы власти. Согласно циркуляру граждане смогут выехать из населённого пункта (!), где они приписаны к военкомату, только по разрешению военкома. Представляете?
Этот порядок хотят распространить на призывников, военнообязанных и резервистов. Даже если по закону у вас есть отсрочка от призыва, даже если вы забронированы от мобилизации и военкомат уже выдал вам справку, вы всё равно должны идти к военкому и получать ещё одну справку.
Мало того, что сама процедура - глупость. Оцените последствия.
Встанет весь бизнес. Просто весь. Люди, которые зарабатывают за счёт мобильности, потеряют доход. Более того. Все, кто помогает армии, возит на фронт полезные вещи, теперь тоже должны получить такие разрешения.
Непонятно, как быть с выехавшими, например из Днепра, Харькова, Одессы, того же Киева. Миллионы людей должны теперь какой-то попасть в военкомат, к которому они приписаны, чтобы получить разрешение на выезд в соседний город или район. Иначе они нарушители и подлежат санкциям. Чтобы съездить из Киева в Белую Церковь понадобится разрешение. Это не шутка.
Возникает вопрос - зачем вводить это крепостное право для всех? Практического смысла для армии в этом - ноль. Объяснение только одно - это породит гигантскую кормушку. Любой сотрудник военкомата - потенциальный миллионер. А областные военкомы - просто олигархи. Над каждым военкоматом можно повесить надпись «Вільна каса».
Я переговорил с несколькими бизнесменами. Сказать, что оно в ах@е - ничего не сказать.
Этот маразм надо остановить. Иначе у нас просто обрушится тыл. Мы ещё не построили военную экономику, как добьём остатки обычной. Проиграют все. И в очередной раз самое время задаться вопросом что «мы строим»? Похоже, что новое издание крепостного права.
А чем мы тогда отличаемся от России?