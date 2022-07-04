Щодня у виїзді з України відмовляють понад 100 особам, більша частина з них - чоловіки, - Держприкордонслужба

Прикордонники щоденно відмовляють більш як 100 особам у перетині кордону - у переважній більшості це чоловіки призовного віку.

Про це поінформував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щоденно прикордонники відмовляють більш як 100 особам у перетині кордону на виїзд, більшу частину з яких становлять чоловіки, які підпадають під обмеження у пропуску через кордон", - сказав Демченко.

Речник зазначив, що також щоденно затримують порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Тільки за минулу добу таких було понад 40.

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Демченко уточнив, що загалом з 24 лютого на "зеленій" ділянці кордону поза пунктами пропусків затримано більш як 3 700 таких осіб. Ще 1 250 осіб зупинено у пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами чи в інший незаконний спосіб.