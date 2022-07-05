Уряди Вельсу та Шотландії виділили 100 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, - Джонсон

Уряд Вельсу виділив 35 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, Шотландія виділила 65 млн фунтів стерлінгів. Вельс прийняв 3 тис. українських біженців, Шотландія - 6 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у твіттері.

"Уряд Вельсу виділила 35 мільйонів фунтів стерлінгів на нашу військову підтримку України, а валлійські сім'ї прийняли 3 000 біженців", – написав Джонсон.

За його словами, він обговорив із першим міністром Вельсу Марком Дрейкфордом продовження "спільної роботи проти російської агресії".

Джонсон також написав, що поспілкувався з першим міністром Шотландії Ніколою Стердженом.

"Я щойно говорив із Ніколою Стердженом, щоб оголосити про успіх співпраці Великої Британії в підтримку України. Я подякував Шотлланському уряду за внесок Великої Британії в розмірі 65 мільйонів фунтів стерлінгів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до 2,3 мільярдів фунтів стерлінгів та зусилля з розміщення українських біженців", – написав він.

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