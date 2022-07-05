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Новини Війна
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Україна сама вирішуватиме, коли у війні з РФ давати шанс дипломатії, - голова ОБСЄ Рау

рау

Україна як жертва агресії має сама вирішувати, коли і на яких умовах вести переговори з агресором.

Про це заявив чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау під час щорічної сесії Парламентської асамблеї ООН у Бірмінгемі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Яка тут роль дипломатії? Моя відповідь: це залежить від жертви, вона має вирішувати, коли і за яких обставин, на яких умовах вона готова вести переговори з агресором. Українці платять прямо зараз найвищу ціну за їх незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Це їм вирішувати, коли дипломатії має бути надано шанс", - сказав Рау, відповідаючи на запитання про роль дипломатії у врегулюванні російсько-української війни.

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За словами чинного голови ОБСЄ, важливо спочатку усвідомити, "яким є справжнє обличчя цієї війни". "У нас є агресор, і у нас є жертва. Агресор не має права робити те, що він робить. Для агресії немає жодних виправдань з точки зору міжнародного права. Жертва має усі права на самооборону. Жертва має усі права очікувати підтримку та допомогу з боку тих, хто переконаний, що міжнародне право має бути в основі міжнародних відносин", - додав він.

Рау зазначив, що зобов’язання усіх дипломатів, у т.ч. в ПА ОБСЄ– "чекати, коли українська сторона покличе". "Коли вони (українці – ред.) будуть готові і вирішать, що з точки зору їх національних інтересів потребуються дипломатичні зусилля і наше втручання – тоді ми повинні бути готовими відреагувати", - сказав чинний голова ОБСЄ.

Автор: 

ОБСЄ (3497) МЗС Польщі (215) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+4
Ти це про кого, дурнуватеньке?
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05.07.2022 01:31
+3
о, ботяра з впн ) ти хоч Францію бачив? чи тобі з твого мухосранська видніше?
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05.07.2022 01:17
+3
Смердяче опудало з гнійної ями,відсмокчи цюцюрку **********,та подохни від счастья!
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05.07.2022 01:31
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05.07.2022 00:45 Відповісти
Давати шанс дипломатії ... як це чмоно добре одягнуло здачу територій у красі слова.

Навіть не надійся ... не ти не твоя ******** організація більше в Україні не потрібна.
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05.07.2022 00:52 Відповісти
Ти це про кого, дурнуватеньке?
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05.07.2022 01:31 Відповісти
оно про зелю, по видимому))
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05.07.2022 04:59 Відповісти
От жеж тварь скользкая. Какие, нах, переговоры? Полная и безоговорочная капитуляция Кацапстана - это НЕ переговоры.
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05.07.2022 00:58 Відповісти
ты не за "мир в глазах " голосовал?))
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05.07.2022 05:08 Відповісти
Не
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05.07.2022 06:05 Відповісти
о, ботяра з впн ) ти хоч Францію бачив? чи тобі з твого мухосранська видніше?
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05.07.2022 01:17 Відповісти
Смердяче опудало з гнійної ями,відсмокчи цюцюрку **********,та подохни від счастья!
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05.07.2022 01:31 Відповісти
Стицький, ти вже під кадирівцем?
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05.07.2022 07:09 Відповісти
Щоза шанси-манси?
Там, що ставки ставлятьпо-крупному?
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05.07.2022 03:52 Відповісти
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
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05.07.2022 05:13 Відповісти
В Украіні повинна бути міссія ОБСЄ , обов'язково !

ПаРашу потрібно позбавити права вето в цій організаціі і не тільки в цій!
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05.07.2022 05:54 Відповісти
А невже наш осел іще в Омані не домовився, тому і боневтік, але щось пішло не так.
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05.07.2022 08:24 Відповісти
Крысы путлера взяли Херсон за 130 дней боев...
Видят на сраной РабZee дедываевалы закончились...
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05.07.2022 08:52 Відповісти
 
 