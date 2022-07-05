Українська делегація вперше взяла участь у параді до Дня незалежності США у Вашингтоні
Українська делегація вперше взяла участь у параді на честь Дня незалежності США, який проходив у Вашингтоні. Святкування в столиці триває цілий день і починається з ходи центральною вулицею міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
У параді, організованому Національною парковою службою США, взяли участь оркестри, військові підрозділи, відомі творчі колективи. Українська делегація несла попереду великий національний прапор, а також банери з вдячністю Сполученим Штатам за підтримку.
У параді взяли участь представники танцювального колективу "Карпатія", дитячої організації" Пласт", команда посольства України в США та громадські організації, серед яких були представлені United Help Ukraine та US Ukraine Аctivists.
Святкування Дня незалежності США у Вашингтоні завершує святковий феєрверк на головній алеї столиці. Зазвичай феєрверк в столиці приходять подивитися більше ніж 700 000 чоловік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І для людського прогресу також.
А насправді кожний московіт повинен постійно чекати своєї смерті де б він не був за кордоном **********
Американський ветеран Джеймс Васкес вирішив боротися за незалежність України, щойно Росія розпочала вторгнення 24 лютого. Він зібрав своє спорядження, дочекався, поки отримає закордонний паспорт, і поїхав у свою першу в житті подорож до Європи.
У Твіттері він розповідає про свій шлях на фронт - спочатку на Київщині, потім на Донбасі. Наразі Джеймс у США, збирає кошти для своїх товаришів в Україні, продає будинок та готується повернутися воювати. Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради іншої країни - Джеймс розповів Лесі Бакалець.
Відео
https://ukrainian.voanews.com/a/amerykanskyi-veteran-********/6644954.html