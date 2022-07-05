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Українська делегація вперше взяла участь у параді до Дня незалежності США у Вашингтоні

Українська делегація вперше взяла участь у параді на честь Дня незалежності США, який проходив у Вашингтоні. Святкування в столиці триває цілий день і починається з ходи центральною вулицею міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  "Голос Америки".

У параді, організованому Національною парковою службою США, взяли участь оркестри, військові підрозділи, відомі творчі колективи. Українська делегація несла попереду великий національний прапор, а також банери з вдячністю Сполученим Штатам за підтримку.

У параді взяли участь представники танцювального колективу "Карпатія", дитячої організації" Пласт", команда посольства України в США та громадські організації, серед яких були представлені United Help Ukraine та US Ukraine Аctivists.

Святкування Дня незалежності США у Вашингтоні завершує святковий феєрверк на головній алеї столиці. Зазвичай феєрверк в столиці приходять подивитися більше ніж 700 000 чоловік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У день незалежності США посол Брінк зустрілася з українськими воїнами. ФОТОрепортаж

Українська делегація вперше взяла участь у параді до Дня незалежності США у Вашингтоні 01

Автор: 

незалежність (106) США (22395)


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Топ коментарі
+23
Спасибо США за военную и финансовую помощь!
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05.07.2022 01:37
+20
Здохни рашист, разом зі своєю нелюдською рашкою
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05.07.2022 01:23
+16
Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса.
Американський ветеран Джеймс Васкес вирішив боротися за незалежність України, щойно Росія розпочала вторгнення 24 лютого. Він зібрав своє спорядження, дочекався, поки отримає закордонний паспорт, і поїхав у свою першу в житті подорож до Європи.
У Твіттері він розповідає про свій шлях на фронт - спочатку на Київщині, потім на Донбасі. Наразі Джеймс у США, збирає кошти для своїх товаришів в Україні, продає будинок та готується повернутися воювати. Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради іншої країни - Джеймс розповів Лесі Бакалець.
Відео

https://ukrainian.voanews.com/a/amerykanskyi-veteran-********/6644954.html
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05.07.2022 01:53
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Балбєс ти, Шарік!

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05.07.2022 01:20 Відповісти
Российский паспорт (бесплатное приложение - повестка на войну)
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05.07.2022 07:22 Відповісти
Здохни рашист, разом зі своєю нелюдською рашкою
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05.07.2022 01:23 Відповісти
Сепар?
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05.07.2022 01:25 Відповісти
"Пригожинець"!
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05.07.2022 06:57 Відповісти
То піздуй до братушек підар
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05.07.2022 01:28 Відповісти
То назви країну, що зробила для демократії більше.
І для людського прогресу також.
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05.07.2022 02:43 Відповісти
Ну що ти, сонечко, лише ху@лостан є символом мировой демократії. Всі народи планети стоять у черзі за право приєднатися. Зараз черга України.
А насправді кожний московіт повинен постійно чекати своєї смерті де б він не був за кордоном **********
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05.07.2022 05:16 Відповісти
А що - треба дякувать за Фергану Карабах Придністров"я Чечню Грузію? "Лапоть пригожинський"! Саме тому що Україна не бажала класти в боях за "кремлёвскую мечту" своїх синів - Росія твоя і розв"язала війну!
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05.07.2022 06:56 Відповісти
Спасибо США за военную и финансовую помощь!
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05.07.2022 01:37 Відповісти
Спасибо Украине за напоминание о том, шо Свобода бесплатной не бывает. Freedom is not free. Слава Украiнi!
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05.07.2022 01:54 Відповісти
Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса.
Американський ветеран Джеймс Васкес вирішив боротися за незалежність України, щойно Росія розпочала вторгнення 24 лютого. Він зібрав своє спорядження, дочекався, поки отримає закордонний паспорт, і поїхав у свою першу в житті подорож до Європи.
У Твіттері він розповідає про свій шлях на фронт - спочатку на Київщині, потім на Донбасі. Наразі Джеймс у США, збирає кошти для своїх товаришів в Україні, продає будинок та готується повернутися воювати. Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради іншої країни - Джеймс розповів Лесі Бакалець.
Відео

https://ukrainian.voanews.com/a/amerykanskyi-veteran-********/6644954.html
показати весь коментар
05.07.2022 01:53 Відповісти
В Штате Иллинойс какой- то молодой белый идиот растрелял парад с крыши , погибло 6 человек , более 20 ранено. Здесь полно идиотов с оружием.
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05.07.2022 05:09 Відповісти
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05.07.2022 05:14 Відповісти
United States ! Thank you very much and thank God that you are!
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05.07.2022 08:07 Відповісти
сподіваюсь арухамію і безмозглу в делегірували для участі в урочистостях
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05.07.2022 08:19 Відповісти
 
 