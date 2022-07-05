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На Харківському напрямку знищено велику кількість загарбників і ворожої техніки, - Синєгубов

синєгубов

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку українські захисники провели успішну операцію, знищивши "велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Синєгубов написав у  телеграмі

 "Останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову. Під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. За даними поліції, за тиждень від обстрілів ворога, на жаль, загинули 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні (4 липня – ред.) вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка.

Попри все наші ЗСУ тримають свої позиції. Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки", - зазначив він.

 Крім того, за словами очільника Харківської ОВА, на Ізюмському напрямку Силами оборони знищено черговий російський склад з боєприпасами.

Синєгубов також повідомив, що 4 липня з тимчасово окупованих територій області вдалося евакуювати 860 людей.

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов (857)


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Топ коментарі
+21
якби не Крадівництво, то ми мали б Богдану
багато Богдан !!!
Богдана успішно і точно лупила на 40 км по Зміїному після 450 вистрелів на випробуваннях !
Залужний гідно оцінив Богдану.

В январе 2022 года завершились предварительные огневые испытания 2С22 «Богдана» успешными стрельбами из 450 выстрелов из пушки калибра 155 мм на дальность 42 км
Развертывание гаубицы Богдана Министерство обороны Украины приказало разработчику уничтожить экспериментальную «Богдану», чтобы избежать ее захвата российской армией во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Однако Вооруженным силам Украины удалось защитить 2С22 «Богдана» и использовать ее для уничтожения воинских частей, позиций и личного состава вооруженных сил России в ходе войны.
https://www.army-technology.com/projects/2s22-bohdana-howitzer-ukraine/
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05.07.2022 02:11
+19
Супер, молодці, щира подяка ЗСУ.
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05.07.2022 01:44
+17
Тому що, добрий окупант - це дохлий окупант. Нищить хлопці рашистську нечисть! Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть московським загарбникам.
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05.07.2022 02:53
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Супер, молодці, щира подяка ЗСУ.
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05.07.2022 01:44 Відповісти
Браво. Якщо я не помиляюсь, то це випустили Кракена на орків...
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05.07.2022 01:46 Відповісти
якби не Крадівництво, то ми мали б Богдану
багато Богдан !!!
Богдана успішно і точно лупила на 40 км по Зміїному після 450 вистрелів на випробуваннях !
Залужний гідно оцінив Богдану.

В январе 2022 года завершились предварительные огневые испытания 2С22 «Богдана» успешными стрельбами из 450 выстрелов из пушки калибра 155 мм на дальность 42 км
Развертывание гаубицы Богдана Министерство обороны Украины приказало разработчику уничтожить экспериментальную «Богдану», чтобы избежать ее захвата российской армией во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Однако Вооруженным силам Украины удалось защитить 2С22 «Богдана» и использовать ее для уничтожения воинских частей, позиций и личного состава вооруженных сил России в ходе войны.
https://www.army-technology.com/projects/2s22-bohdana-howitzer-ukraine/
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05.07.2022 02:11 Відповісти
І стояли б Богдани без снарядів, бо не скажеш, коли в Україну пішли перші снаряди 155мм?
А ще хочу, щоб кожен подібний коментатор був на богдані заряджаючим. І підкидуючи кожен раз снаряд вище голови, проклинав конструкторів за відсутність нормального автомату заряджання.
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05.07.2022 05:47 Відповісти
Виготовлення снарядів цього калібру було налагоджено в Києві, здається, на Артемі. Але Ігорю Валерійовичу більший гешефт приносив асфальт, тому снаряди були послані нахер.
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05.07.2022 06:47 Відповісти
Может хватит этот срачь. А то сразу приходят на память те шесть стратегических складов со снарядами 152 ми и ракетами к реактивной артилерии, которые ******** после 2014 года
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05.07.2022 07:23 Відповісти
Їх ******** не після, а задовго до 2014 року, коли по-перше - не створили склади для НАЛЕЖНОГО зберігання, по-друге - розвели військову мафію, яка гріла руки на розкраданні матеріальних цінностей, в тому числі матеріалів з демілітарізованих ***********. А пожежі й вибухи на складах - то вже "по-третє" - відповідь військової мафії державі, коли прокуратура надто щільно зайнялася цими оборудками.
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05.07.2022 07:49 Відповісти
Підйом ваги на потрібну висоту - це не надто складна інженерна задача. Можна вирішити навіть на кустарному рівні.
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05.07.2022 07:39 Відповісти
И слава богу, что без потерь.
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05.07.2022 04:42 Відповісти
Тому що, добрий окупант - це дохлий окупант. Нищить хлопці рашистську нечисть! Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть московським загарбникам.
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05.07.2022 02:53 Відповісти
Героям Слава.
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05.07.2022 04:39 Відповісти
Вот только дали ***** свинорылым,как в городе обстрелов стало меньше.
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05.07.2022 07:34 Відповісти
А что за успешная операция .Можно было написать поконкретнее где именно она происходила на харьковщине и сколько именон кого и чего было уничтожено
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05.07.2022 07:54 Відповісти
тебе персональную командировку нужно туда выписать...
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05.07.2022 08:06 Відповісти
Харків не Донецьк хер вони його окупують
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05.07.2022 08:23 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.07.2022 09:43 Відповісти
 
 