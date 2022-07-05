На Харківському напрямку знищено велику кількість загарбників і ворожої техніки, - Синєгубов
Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку українські захисники провели успішну операцію, знищивши "велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Синєгубов написав у телеграмі
"Останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову. Під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. За даними поліції, за тиждень від обстрілів ворога, на жаль, загинули 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні (4 липня – ред.) вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка.
Попри все наші ЗСУ тримають свої позиції. Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки", - зазначив він.
Крім того, за словами очільника Харківської ОВА, на Ізюмському напрямку Силами оборони знищено черговий російський склад з боєприпасами.
Синєгубов також повідомив, що 4 липня з тимчасово окупованих територій області вдалося евакуювати 860 людей.
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багато Богдан !!!
Богдана успішно і точно лупила на 40 км по Зміїному після 450 вистрелів на випробуваннях !
Залужний гідно оцінив Богдану.
В январе 2022 года завершились предварительные огневые испытания 2С22 «Богдана» успешными стрельбами из 450 выстрелов из пушки калибра 155 мм на дальность 42 км
Развертывание гаубицы Богдана Министерство обороны Украины приказало разработчику уничтожить экспериментальную «Богдану», чтобы избежать ее захвата российской армией во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Однако Вооруженным силам Украины удалось защитить 2С22 «Богдана» и использовать ее для уничтожения воинских частей, позиций и личного состава вооруженных сил России в ходе войны.
https://www.army-technology.com/projects/2s22-bohdana-howitzer-ukraine/
А ще хочу, щоб кожен подібний коментатор був на богдані заряджаючим. І підкидуючи кожен раз снаряд вище голови, проклинав конструкторів за відсутність нормального автомату заряджання.