Війська РФ готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але навряд чи досягнуть успіху, - ISW
Російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені підрозділи армії окупантів після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
Російські війська, ймовірно, будуть продовжувати просуватися на захід від траси Бахмут-Лисичанськ, щоб в результаті пройти в Бахмут і Сіверськ, хоча їх здатність зробити це успішно після втрат, понесених при спробі взяти Лисичанськ, сумнівна.
Дані системи дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System зафіксували ряд пожеж біля спірного, Клинового і Вугледарської електростанції 4 липня.
За даними Інституту, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню по непрямому наведенню і з наданих США систем HIMARS в глибині окупованих територій. Наданий Заходом HIMARS демонструє, як Західна військова допомога надає Україні нові й необхідні військові можливості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Товаристч Жюков...у меня нет сколько Мяса
Типа Херсон Зеля сдал 120 дней назад... .
Будут делить между быдлом ...ГрязьПром и Роснефть...
Участвуют Ходорковсий. .Абрамович Кучма ..Коломойский и Зеленский...
Вход 2 гривны..юа
Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.
Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?
Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".
Ну як, вирішилася доля Донбасу? Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.
Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.
Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.
Джон Сміт
Как мы видим, тактика выжженной земли и 10го превосходства на отдельном участке фронта отлично работает и нам нечего противопоставить в ответ. Не дай бог скоро услышим «ЗСУ здійснили маневрену оборону і вийшли з Бахмута (або іншого міста) без втрат»
Сказочки про «очереди добровольцев в военкомат» и «скоро заработает лендлиз можете детям рассказывать!