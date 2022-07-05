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Новини Війна
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Війська РФ готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але навряд чи досягнуть успіху, - ISW

рф,орки,окупанти,арміярф

Російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені підрозділи армії окупантів після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, будуть продовжувати просуватися на захід від траси Бахмут-Лисичанськ, щоб в результаті пройти в Бахмут і Сіверськ, хоча їх здатність зробити це успішно після втрат, понесених при спробі взяти Лисичанськ, сумнівна.

Дані системи дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System зафіксували ряд пожеж біля спірного, Клинового і Вугледарської електростанції 4 липня.

За даними Інституту, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню по непрямому наведенню і з наданих США систем HIMARS в глибині окупованих територій. Наданий Заходом HIMARS демонструє, як Західна військова допомога надає Україні нові й необхідні військові можливості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після Лисичанська РФ, ймовірно, перейде до захоплення Донеччини, - Британська розвідка

Автор: 

армія рф (17143) Лисичанськ (315) зброя (7430) США (22395) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+6
Нашествие парашных крыс будет отбито.
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05.07.2022 06:56
+4
Time to create new sunflower fields.
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05.07.2022 06:21
+4
Если там появится Безуглая, Зеленский или Гайдай, тогда все. Или Залужный станет пилить ролики про Змеиный или еще какие-то не в тему.
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05.07.2022 08:32
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Time to create new sunflower fields.
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05.07.2022 06:21 Відповісти
Нашествие парашных крыс будет отбито.
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05.07.2022 06:56 Відповісти
Для полномастабного наступления на Ржев товаристч Сралин..мне надо миллион солдат сраной красной армии
Товаристч Жюков...у меня нет сколько Мяса
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05.07.2022 08:28 Відповісти
Если там появится Безуглая, Зеленский или Гайдай, тогда все. Или Залужный станет пилить ролики про Змеиный или еще какие-то не в тему.
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05.07.2022 08:32 Відповісти
ролики пилит найвелычныший зЕ и его тараканы. При чем к шапито95 Залужный?
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05.07.2022 09:17 Відповісти
Ну якщо почесному, вони його здійснують вже
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05.07.2022 08:39 Відповісти
Радость на рабZe..e
Типа Херсон Зеля сдал 120 дней назад... .
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05.07.2022 09:25 Відповісти
Быдло мавзолейное...Шариковы...на день распада СССР 24 августа 1991 года на сраной Мацковии грандиозный Майдан...
Будут делить между быдлом ...ГрязьПром и Роснефть...
Участвуют Ходорковсий. .Абрамович Кучма ..Коломойский и Зеленский...
Вход 2 гривны..юа
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05.07.2022 09:32 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.07.2022 09:49 Відповісти
Володя, міг би і не відволікати нас "Порошенком в Лондоні" від Лисичанська

Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.

Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?

Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".

Ну як, вирішилася доля Донбасу? Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.

Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.

Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.

Джон Сміт
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05.07.2022 10:44 Відповісти
Угу, слышали уже!

Как мы видим, тактика выжженной земли и 10го превосходства на отдельном участке фронта отлично работает и нам нечего противопоставить в ответ. Не дай бог скоро услышим «ЗСУ здійснили маневрену оборону і вийшли з Бахмута (або іншого міста) без втрат»
Сказочки про «очереди добровольцев в военкомат» и «скоро заработает лендлиз можете детям рассказывать!
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05.07.2022 11:01 Відповісти
Та ладно. Каждый раз наврядче получится и получается. Лисичанск уже наслушались что не реально захватить: высота и все такое. Захватили быстрее чем Северодонецк. Нужно или ничего не говорить или по факту
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05.07.2022 11:13 Відповісти
Лисичанск был практически окружен. А тут лобовая атака.
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05.07.2022 11:46 Відповісти
Да так везде. Просто не пробиваемые города. Потом окупированы быстрее тех что даже и не думали.
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05.07.2022 22:12 Відповісти
Питання не що вони роблять а що ми робимо в спротив.
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05.07.2022 15:18 Відповісти
 
 