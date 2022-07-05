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США та партнери шукають шляхи прискорення нових поставок зброї в Україну, - Волкер

himars

Американське і західне озброєння від партнерів вже надходить в Україну. Воно вже впливає на хід бойових дій, йдеться наприклад про успішні атаки на склади боєприпасів, які ми бачили в останні дні.

Водночас США та їхні партнери шукають шляхи прискорення нових поставок. Про це заявив ексспецпредставник Сполучених Штатів Америки в Україні Курт Волкер в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Системи озброєння та амуніція з США прибувають, але поки не все прибуло. Це ставить росіян у більш вразливу позицію... Насправді багато західного озброєння вже в Україні. "Джавеліни", "Стінгери", гаубиці тощо. Але зараз ми говоримо про нові системи - HIMARS і NASAMS. Вони ще не прибули, але вони в дорозі", - сказав Волкер.

На запитання журналіста про те, чи можливе надходження нової техніки в липні та серпні, Волкер відповів ствердно.

"Лендліз - це спеціальний спосіб, що дозволяє адміністрації США використовувати свої власні запаси та передавати їх Україні, при цьому передавати швидко. Це процес, який триває вже певний час. Ми передаємо системи Україні та закуповуємо нові на їх місце. США та їхні партнери шукають шляхи, аби прискорити цей процес", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни про РСЗВ HIMARS: "Система дуже точна! Пробиває дірку в зданії і туди залітає інша ракета - в отвір від першої ракети". ВIДЕО

Автор: 

зброя (7430) допомога (8276) США (22395) Волкер Курт (609) ленд-ліз (56)


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Мысли ватника- рашиста.

Сели жопой на ежа - виноваты США.
Денег нету ни шиша, кто виновен? - США!
Если вдруг упал Протон, то виновен - Вашингтон.
Нет в стране духовных скреп! И виновен в том Госдеп!
Если Путин строит дачи,
Если в Думе психи скачут,
А министр обороны платит бабам миллионы,
Если падают зарплаты,
Виноваты в этом Штаты - от Техаса и до Юты,
А совсем-совсем не Путин!
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05.07.2022 06:29 Відповісти
Браво.
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05.07.2022 06:32 Відповісти
Джавелінів надали тисячі і стінгерів тисячі. Зараз їх ефективність знизилась, тому що вони банально ворога, не дістають.
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05.07.2022 06:33 Відповісти
Предлагаю скинуться на штрафы для кладовщика и взять у него ещё пару сотен.
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05.07.2022 06:47 Відповісти
26 мая мастер-сержант Мэтью Ковальчук, старший кладовщик арсенала американской базы Кляйне Брогель в Бельгии, должен был подготовить к отправке в Украину 150 контейнеров, в каждом из которых находилось две ракеты для установки залпового огня М142 HIMARS. Когда груз уже отбыл к месту назначения, в арсенале обнаружили один лишний контейнер с ракетами, предназначавшимися для отправки, и не нашли контейнера с ядерными тактическими ракетами, отправлять которые не предполагалось. Стало ясно, что произошла ошибка. «Мастер-сержант Ковальчук проявил халатность, которая дорого ему обойдётся. Как минимум на год он может забыть о повышении в звании, кроме того, запись об этом проступке навсегда сохранится в его личном деле. Штраф в 500 долларов, который он заплатит, на этом фоне выглядит мелочью», - сказал главный обвинитель военной прокуратуры США полковник Джеймс Морс. Пентагон послал запрос в Генштаб Украины с просьбой найти и вернуть контейнер с ядерными ракетами. Однако там ответили, что боеприпасы уже находятся на передовой, и понять, куда именно ушёл конкретный контейнер, не представляется возможным. Пока местонахождение ракет не установят, украинским артиллеристам приказано выбирать цели для М142 на удалении не менее 15 километров от населённых пунктов.
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05.07.2022 06:50 Відповісти
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05.07.2022 07:07 Відповісти
da emu orden geroja Ukraini nado vydatj
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05.07.2022 08:15 Відповісти
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05.07.2022 06:52 Відповісти
Навіщо ця головна біль з поставками? ******* відразу по маацкве.
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05.07.2022 09:09 Відповісти
 
 