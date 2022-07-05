США та партнери шукають шляхи прискорення нових поставок зброї в Україну, - Волкер

Американське і західне озброєння від партнерів вже надходить в Україну. Воно вже впливає на хід бойових дій, йдеться наприклад про успішні атаки на склади боєприпасів, які ми бачили в останні дні.

Водночас США та їхні партнери шукають шляхи прискорення нових поставок. Про це заявив ексспецпредставник Сполучених Штатів Америки в Україні Курт Волкер в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Системи озброєння та амуніція з США прибувають, але поки не все прибуло. Це ставить росіян у більш вразливу позицію... Насправді багато західного озброєння вже в Україні. "Джавеліни", "Стінгери", гаубиці тощо. Але зараз ми говоримо про нові системи - HIMARS і NASAMS. Вони ще не прибули, але вони в дорозі", - сказав Волкер.

На запитання журналіста про те, чи можливе надходження нової техніки в липні та серпні, Волкер відповів ствердно.

"Лендліз - це спеціальний спосіб, що дозволяє адміністрації США використовувати свої власні запаси та передавати їх Україні, при цьому передавати швидко. Це процес, який триває вже певний час. Ми передаємо системи Україні та закуповуємо нові на їх місце. США та їхні партнери шукають шляхи, аби прискорити цей процес", - зазначив він.

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