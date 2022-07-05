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Новини Війна
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Зранку ворог запустив 7 ракет по Дніпропетровщині, 6 - збито. У Покрові "приліт" у приватний сектор, - Резніченко. ФОТО

Окупанти запустили 7 ракет по Дніпропетровській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранкова ракетна атака на область. "Сусід" "дружньо" скерував на нас 7 ракет! 6 з них наші військові збили - над Дніпром та Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав", - зазначив він.

За словами Резніченка, у місті Покров "приліт" у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині цивільні під час польових робіт підірвалися на снаряді

Факт збиття ворожих ракет підтвердили в Командуванні Повітряних сил: "Сьогодні, 5 липня, близько 4 години ранку, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряне командування "Схід" збито шість із семи крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Ракетна атака окупантів була спрямована на Дніпро та область".

Зранку ворог запустив 7 ракет по Дніпропетровщині, 6 - збито. У Покрові приліт у приватний сектор, - Резніченко 01

Автор: 

армія рф (17143) Дніпро (3246) обстріл (28156) ракети (4000) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3598)


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Топ коментарі
+53
снять шляпу и выразить огромную благодарность ПВО - это не выразить ничего... они молодцы. уникумы... пусть Бог бережет их и охраняет!
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05.07.2022 06:43
+29
В начале войны Украина сбивала 20 процентов крылатых ракет, теперь все 60-70. Это огромное достижение, которое часто остается незамеченным. Это сохранение множества жизней и имущества.
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05.07.2022 07:52
+17
что-то новое в эффективности работы ПВО
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05.07.2022 07:59
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снять шляпу и выразить огромную благодарность ПВО - это не выразить ничего... они молодцы. уникумы... пусть Бог бережет их и охраняет!
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05.07.2022 06:43 Відповісти
+++++++++++
Відпрацювали на відмінно.
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05.07.2022 11:54 Відповісти
В начале войны Украина сбивала 20 процентов крылатых ракет, теперь все 60-70. Это огромное достижение, которое часто остается незамеченным. Это сохранение множества жизней и имущества.
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05.07.2022 07:52 Відповісти
что-то новое в эффективности работы ПВО
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05.07.2022 07:59 Відповісти
Дозвуковые Калибры сбиваются почти все..а вот Х22 Х32 со скоростью 2-3 Маха увы нет
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05.07.2022 08:13 Відповісти
Посмотри видео
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05.07.2022 08:23 Відповісти
Пролетели над головой. Визуально скорость была 400-500 км\ч. Очень низко
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05.07.2022 09:59 Відповісти
Сбивается все,но не всегда. Попросту чогось не хватает
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27.07.2022 14:09 Відповісти
Якби така ж ефективність і над Житомиром.
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05.07.2022 08:22 Відповісти
Наверное, там не было ПРО. Украина большая, всё не защитишь.
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05.07.2022 08:25 Відповісти
рядом работали, бахало ипануться
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05.07.2022 08:23 Відповісти
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05.07.2022 08:33 Відповісти
Це просто офігенний результат.
Героям слава !!!
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05.07.2022 09:50 Відповісти
Той випадок, коли сьогодні після четвертої ранку особисто спостерігав це грізне шоу просто із вікна, у районі [ІНФОРМАЦІЮ ВИДАЛЕНО] дніпряни-знають-де 🤫 Масований старт зенітних ракет, одна за одною - видовище одночасно жахливе і красівоє.

Слава ППО! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.07.2022 11:53 Відповісти
ПВО !!! Від дніпрян - щира дяка і повага !
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05.07.2022 13:05 Відповісти
Джошуа Мерлин,ты бы вместо того чтобы восхвалять ЗСУ,пополнил бы ряды
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27.07.2022 14:06 Відповісти
 
 