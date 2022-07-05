Зранку ворог запустив 7 ракет по Дніпропетровщині, 6 - збито. У Покрові "приліт" у приватний сектор, - Резніченко. ФОТО

Окупанти запустили 7 ракет по Дніпропетровській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранкова ракетна атака на область. "Сусід" "дружньо" скерував на нас 7 ракет! 6 з них наші військові збили - над Дніпром та Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав", - зазначив він.

За словами Резніченка, у місті Покров "приліт" у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині цивільні під час польових робіт підірвалися на снаряді

Факт збиття ворожих ракет підтвердили в Командуванні Повітряних сил: "Сьогодні, 5 липня, близько 4 години ранку, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряне командування "Схід" збито шість із семи крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Ракетна атака окупантів була спрямована на Дніпро та область".