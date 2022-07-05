УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 861 20

Українські воїни успішно відбили штурм в напрямку Долини на Слов’янському напрямку. Ворог має частковий успіх поблизу Спірного, - Генштаб ЗСУ

донецк,луганск,донбасс

Розпочалася сто тридцять друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.

"На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаційного удару по місту Харкову", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто.

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни відбили штурмові дії російських окупантів під Білогорівкою на Луганщині, - Генштаб

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають.

Також повідомляється, що ворог обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.
За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

У Генштабі наголошують, що на Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни відбили штурм ворога у напрямку Прудянки на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) Харківщина (6054) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Видно по плотності огня у них перевага, а ставка не може доперти закупити чи запусти лінію по виробницву снарядів, Зелік просто овощ зелений
показати весь коментар
05.07.2022 08:37
+7
Так по идее ж оно верховное главнокомандующее и Люся Абдристович казала, шо без приказа и участия великого стратега и тактика наши войска и какать не садятся
показати весь коментар
05.07.2022 09:05
+6
Опять частичный успех
показати весь коментар
05.07.2022 07:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять частичный успех
показати весь коментар
05.07.2022 07:49 Відповісти
Шаг вперед, два назад. От одного успеха к другому. Где статистика потерь? Они всех считают советскими баранами?
показати весь коментар
05.07.2022 16:05 Відповісти
Орки захопили Клинове.
показати весь коментар
05.07.2022 08:20 Відповісти
Помнится пару дней назад здесь же в сводках писали,что у противника здесь был частичный успех .Так что можно считать и Спорное уже захваченным
показати весь коментар
05.07.2022 08:54 Відповісти
УспЕх? Це з урахуванням того, скільки кацапів, задля цього успіху, на перегній пішло?
показати весь коментар
05.07.2022 10:34 Відповісти
А ещё Жданов на своём ютуб канале говорил тоже пару дней назад ,что наши войска из Клиновое успешно наступают по направлению нп Иловайск ( другой Иловайск не тот,где окружение наших войск было ).Видно так успешно наступали,что аж сам нп откуда наступление велось потеряли
показати весь коментар
05.07.2022 10:15 Відповісти
Видно по плотності огня у них перевага, а ставка не може доперти закупити чи запусти лінію по виробницву снарядів, Зелік просто овощ зелений
показати весь коментар
05.07.2022 08:37 Відповісти
Якім він боком до війни?
показати весь коментар
05.07.2022 08:43 Відповісти
Так по идее ж оно верховное главнокомандующее и Люся Абдристович казала, шо без приказа и участия великого стратега и тактика наши войска и какать не садятся
показати весь коментар
05.07.2022 09:05 Відповісти
Та ти плять гєній! Не хочеш бути сьомим президентом? Тільки спочатку розкажи нам куди ти ту лінію від ракетних ударів сховаєш, які дістають по всій території?
показати весь коментар
05.07.2022 11:18 Відповісти
Укранскими войсками командуют всего два генерала...Залужный и Наев...
Крысами путлера десяток идиотов путлера...
Вопрос...когда генерал Наев обсерет вторую армию мира...
ДЕлаем ставки ПановЕ...
показати весь коментар
05.07.2022 09:00 Відповісти
ставки будете кацапи робити в себе в сральні - Украіна понад усе- ЗСУ прийде і завами
показати весь коментар
05.07.2022 09:29 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
05.07.2022 10:35 Відповісти
и через некоторое время успешно отойдут
показати весь коментар
05.07.2022 10:38 Відповісти
Уже новости по одному трафарету ситуация сложная но критическая, критическая но контролируемая, враг имеет частичный успех и т.д.
показати весь коментар
05.07.2022 11:43 Відповісти
Так давай на фронт, кидай строчити в Інтернеті.
показати весь коментар
05.07.2022 13:43 Відповісти
 
 