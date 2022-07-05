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Новини Війна
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Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення, - Генштаб

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Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до Російської Федерації", - зауважили у Генштабі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 липня на південному напрямку знищено 30 окупантів, 1 танк Т-64, 1 РСЗВ, 1 САУ та 2 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) поранення (2792) Повітряні сили (2579) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+8
Ага, деморалізовані .. але території постійно захоплюють!
Нащо писати дурню?!
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05.07.2022 07:32
+7
Новини в стилі люсі арестовича, ну тепер точно вони всі здадуться і більше нічого не захопілять.
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05.07.2022 07:42
+6
Такі деморалізовані, що захопили Сєвєродонецьк і Лисичанськ...
Х.....ясє деморалізація...
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05.07.2022 07:35
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05.07.2022 07:28 Відповісти
Победа будет тогда, когда население Мордора будет деморализовано
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05.07.2022 07:31 Відповісти
Есть знаковый пример. В 1917 году в Питере пропала водка. Вообще. Местным алкашам и вечно пьяной матросне это не понравилось, и они захватили Зимний дворец. Главная задача при этом была в захвате винных погребов царской семьи. Ну а пархатые, Членин и Троцкий при агитации немцев подсуетились, и назвали это революцией.
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05.07.2022 07:44 Відповісти
Ага, деморалізовані .. але території постійно захоплюють!
Нащо писати дурню?!
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05.07.2022 07:32 Відповісти
******* круглые сутки на расстоянии из тысячи артстволов - много храбрости не надо.
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05.07.2022 08:25 Відповісти
Дайте им контактный телефон ВСУ, как устали орки, пусть звонят и указывают точные координаты, Градом и himars-сов на всех хватит. Будут им и лёгкие ранения и тяжелые.
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05.07.2022 07:33 Відповісти
Лучше тяжелые и несовместимые с их кацапской жизнью.
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05.07.2022 07:37 Відповісти
жжотє, хлопці 🤣🤣🤣
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05.07.2022 07:53 Відповісти
Такі деморалізовані, що захопили Сєвєродонецьк і Лисичанськ...
Х.....ясє деморалізація...
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05.07.2022 07:35 Відповісти
то ж на херсонщині. на херсонщині - деморалізовані. а на луганщині - в процесі.
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05.07.2022 07:54 Відповісти
Ну зачем репоедам мучиться с этими легкими ранениями, это-же больно. Лучше веревку на шею, так для кацапа будет дешево и сердито.
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05.07.2022 07:36 Відповісти
Заметно
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05.07.2022 07:39 Відповісти
Арестовичу розкажіть свої казки.
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05.07.2022 07:41 Відповісти
Деморализованные есть. Но их пока недостаточно.
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05.07.2022 08:03 Відповісти
Новини в стилі люсі арестовича, ну тепер точно вони всі здадуться і більше нічого не захопілять.
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05.07.2022 07:42 Відповісти
Та дайте им уже телефон дежурного снайпера и номер карты для перевода гонорара
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05.07.2022 07:43 Відповісти
Чомусь деморалізовані кацапи захопили два великих міста на сході....
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05.07.2022 08:10 Відповісти
Знаю верный способ откосячить....
Дуло в рот и на курок....
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05.07.2022 08:16 Відповісти
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05.07.2022 08:22 Відповісти
Пусть откусывают друг другу фрагменты на выбор.
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05.07.2022 08:53 Відповісти
Надійніше 200-м додому повертатися. Рідня зачекалась.
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05.07.2022 09:06 Відповісти
Та ладно
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05.07.2022 09:19 Відповісти
Насточортіло слухати цю "пургу", ця падаль тільки захоплює наші землі та вбиває людей, досить тримати нас за дурнів, народу не потрібно це "очковтірательство", живем в доступному світі інформації.
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05.07.2022 09:35 Відповісти
Як можуть "надихати" українців такі повідомлення ГШ: "..Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення ".. і "..агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх.." ??? Ще й стоять поряд!
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05.07.2022 10:05 Відповісти
как то с реальностью не сходится, они на столько деморализованы что лисичанск взяли и имеют частичный успех , и готовятся на бахмут идти и тд, ну такая себе деморализация.
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05.07.2022 11:00 Відповісти
Автори таких повідомлень від імені Генштабу напевне вчилися у радянскіх військово-політичних училищах. Бо вважають, що подібного штибу "агітки" "вдохновляют насєлєніє на трудовиє подвиги".
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05.07.2022 11:16 Відповісти
 
 