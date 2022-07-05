Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення, - Генштаб
Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до Російської Федерації", - зауважили у Генштабі.
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Нащо писати дурню?!
Х.....ясє деморалізація...
Дуло в рот и на курок....