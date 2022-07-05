Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу Донеччини минулої доби, 4 особи дістали поранення, - ОВА

Впродовж доби російські окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині - у Бахмуті.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Ще 4 людини отримали поранення. Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу було надано 2 людям, пораненим на Луганщині.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив він.

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