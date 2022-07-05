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Новини Війна
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Українці потроху палять "вторую армію міра": воїни 93-ї ОМБр знищили чергову ворожу техніку. ВIДЕО

Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" напередодні знищили чергову ворожу техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" плідно попрацювали останніми днями і діляться з нами деякими результатами своєї роботи.
До вашої уваги відео із детонуючою і палаючою технікою росіян. Ось так, потроху, українці палять "вторую армію міра", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Воїни 28-ї бригади знищили ворожі "Урагани" та ТЗМ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17143) танк (2057) знищення (7114) техніка (1819) 93 окрема механізована бригада (291)


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Топ коментарі
+19
- Дівчинка, як тебе звати?
- Катруся.
- А повністю?
- Катую Русню...
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05.07.2022 08:46
+15
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05.07.2022 08:42
+13
Дай Бог, чтобы времени и ресурсов хватило. Армия у рашистов не сильная, но большая и подлая
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05.07.2022 08:40
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93-й черговий респект...
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05.07.2022 08:39 Відповісти
Дай Бог, чтобы времени и ресурсов хватило. Армия у рашистов не сильная, но большая и подлая
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05.07.2022 08:40 Відповісти
Если бы комментаторы еще постарались меньше паниковать и смуту разводить и каждое тактический отвод ВСУ преподносить как предательство и поражение в войне, было бы совсем хорошо. Понятно, для чего они это делают, но все же слишком много кацапского спама.
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05.07.2022 11:04 Відповісти
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05.07.2022 08:42 Відповісти
- Дівчинка, як тебе звати?
- Катруся.
- А повністю?
- Катую Русню...
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05.07.2022 08:46 Відповісти
Schön!
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05.07.2022 08:45 Відповісти
Взвєйтєсь кострамі,
Синіє ночі!

Горіть, орки на небі і на землі, а ще ж горіти вам і в пеклі!

Слава ЗСУ!
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05.07.2022 09:22 Відповісти
Хай у Вас ручки не болять...)))
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05.07.2022 09:28 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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05.07.2022 10:40 Відповісти
Slava Velykoi Ukraine.Жги быдлонасекомыша с болот мацковии
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05.07.2022 10:48 Відповісти
 
 