Українці потроху палять "вторую армію міра": воїни 93-ї ОМБр знищили чергову ворожу техніку. ВIДЕО

Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" напередодні знищили чергову ворожу техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" плідно попрацювали останніми днями і діляться з нами деякими результатами своєї роботи.

До вашої уваги відео із детонуючою і палаючою технікою росіян. Ось так, потроху, українці палять "вторую армію міра", - йдеться у повідомленні.

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