Росіяни обстріляли села Миколаївщини. Зруйновано житлові будинки, зайнялись поля з урожаєм, - ОВА

Російські окупанти вкотре обтріляли населені пункти миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

" У Баштанському районі зранку, 4 липня, близько 08:00 обстрілів зазнала Широківська громада. Зруйновано житловий будинок. Потерпілих немає. Орієнтовно з 01:00, 5 липня, і на даний час у громаді тривають обстріли. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вранці, 5 липня, було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. В результаті чого виникло займання поля з ріпаком. Потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Також окупанти обстрілюють Баштанську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Миколаївському районі ввечері, 4 липня, близько 16:15 та орієнтовно о 19:30 обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. В наслідок обстрілів зруйновано житловий будинок. В межах населеного пункту та за його межами відбулося займання полів з урожаєм.