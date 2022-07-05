Єрмак каже про "прозорість" та довіру від партнерів України, водночас його заступник Татаров є підозрюваним у корупційному злочині, - Шабунін

Ситуація із заступником глави ОП Олегом Татаровим, якого підозрюють у корупційному злочині, дозволить мінімізувати вплив влади на визначення підрядників, які відбудовуватимуть Україну західними грошима.

Про це у Facebook заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Єрмак в Лугано "Для нас головне, щоб це було прозоро, зі стовідсотковою довірою наших партнерів. Для нас це принципово". При цьому його заступник (який керує силовиками) є офіційним підозрюваним у вчиненні КОРУПЦІЙНОГО злочину, в якому він :



1) організував підкуп БУДІВЕЛЬНОГО експерта, аби той фальсифікував вартість НЕРУХОМОСТІ;

2) щоб вкрасти 81 млн грн, виділених на БУДІВНИЦТВО житла для нацгвардійців.

З хороших новин. Цей цирк допомагає нам адвокатувати мінімальний вплив української влади на визначення підрядників, які відбудовуватимуть країну західними грошима", - зазначив антикорупціонер.

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