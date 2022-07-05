Єрмак каже про "прозорість" та довіру від партнерів України, водночас його заступник Татаров є підозрюваним у корупційному злочині, - Шабунін
Ситуація із заступником глави ОП Олегом Татаровим, якого підозрюють у корупційному злочині, дозволить мінімізувати вплив влади на визначення підрядників, які відбудовуватимуть Україну західними грошима.
Про це у Facebook заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Єрмак в Лугано "Для нас головне, щоб це було прозоро, зі стовідсотковою довірою наших партнерів. Для нас це принципово". При цьому його заступник (який керує силовиками) є офіційним підозрюваним у вчиненні КОРУПЦІЙНОГО злочину, в якому він :
1) організував підкуп БУДІВЕЛЬНОГО експерта, аби той фальсифікував вартість НЕРУХОМОСТІ;
2) щоб вкрасти 81 млн грн, виділених на БУДІВНИЦТВО житла для нацгвардійців.
З хороших новин. Цей цирк допомагає нам адвокатувати мінімальний вплив української влади на визначення підрядників, які відбудовуватимуть країну західними грошима", - зазначив антикорупціонер.
Будь ласка, зачекайте...
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Черз те, що уйлу в очі НЕ заглядав,"грязьпром" пресував і не давав воду в крим? Чи через те, що "свинарчуки" українське ППО відновлювали? Чи через те, що НЕМАЄ офшорів? Чи через те, що Луценко йому НЕ кум, а Семочко НЕ зрадник? Чи через те, що через нього олігархи статки втрачали і західні інвестори заходили? Чи через те, що коломойському з кварталькими не дали красти і довести країну до дефолту? І т.д., і т.п.
Чи, какаяразніца, хоть поржали?
Обирати треба патріотів , а не тих хто Україну повією називав та є хамом та лялькою Коломойського та ФСБ.
Я
Проснись!!!! В Україні вже немає Закону і все вирішує дзвінок з ОПи. Ми вже в авторитарній державі, де по дзвінку можуть випустити з країни депутата, а можуть і ні, все залежить від того наскільки ти "свій" до Зє-влади. Можуть пропагандонам з РФії надати громадянство за пів-години, а воїни з 2014 р. даже довідку на проживання не можуть отримати, суддю Чауса можуть викрасти, а потім сховати і т. д. і т. п. і саме головне все це ПОЗА ЗАКОНОМ!!!!! Дотумкало?!
Петиция про возможность вольного перемещения.
чому Бєня досі не у СІЗО і продовжує розвалювати Україну?..
чому мадам Бєнідіктова не збуджується на елітних злочинців?..
соу падєніє?
8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.
Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
На цьому наполягав і Андрій Єрмак, який тоді був "лише" помічником президента.
"Всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані. Вони мали можливість провести усе, що хотіли в рамках розслідування", - запевнив через кілька днів вhttps://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/09/9/7225706/ інтерв'ю "Українській правді" Андрій Єрмак.
Вместе с правом управлять народным хозяйством, вести иностранные дела и обеспечивать обороноспособность страны отдали "борцам за счастье народа" и то, что должно всегда оставаться в руках народа - право судить, казнить и миловать. Весы отдали, Повязку на глаза дамочке не одели и просрали Меч!
Поэтому какие бы законы не принимали бы "слуги народа" они не будут работать, потому что все в одних руках - арендаторов Украины. И ничто не может помешать и дальше зарабатывать на богатейшей стране и делать его народ и дальше беднейше-тупейшим. Пока в Европе, но скоро можем и Среднюю Азию обойти.
И начинает прорисовываться рахница с Россией - там у дворового Пирата в миске кости с барского стола и цепь с ошейником модная... А у нашего Сірка миска пустая, но хозяин его и не привязывает - сам найдет шо поесть и на ночь все равно вернется ночевать в свою конуру...
Или блин я все-таки не прав и наши олигархи правильнее и очень-очень любят Украину? (Но не ее народ)
Т.Г.Шевченко.
https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C... дебилы *****... https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3 жабогадюкінг
https://bitter-onion.livejournal.com/%7B%7B%20pageCtrl.firstPostItem.doReplyUrl%20%7D%7D
Татаровы Коломойские Кучмы и прочие проходимцы...типа 95 говноквартал...типа ведмедчук... вас сдала Оксанка Марченко...
Вспоминается история строительства стадиона во Львове. Подрядчики,суподрядчики, решалы по земле, какие то огороды,все запаздывает, львовяне улыбаются, стают в очередь за деньгами но КМ утвердил немцев технадзором и поехало за 8 месяцев построили стадион, зарплата рабочим, а их было около 1000 была на уровне, но откатов не было. А в Донецке строителями турков взяли. Местных будивнычих в шею погнали. Возьми Шмигаля - сначала было 100 ярдов ущерба, потом 300, а теперь 720, хотя вещал все 750 ярдов. А почему, включает в список пайщиков всех желающих и своих близких.
Болваны...научитесь думать... что Евгений Киселев и Александр Невзоров с Андреем Илларионовым..крысы путлера..
Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.
Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?
Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".
Ну як, вирішилася доля Донбасу? Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.
Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.
Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.
Джон Сміт
Цирк, - як каже Шабунін.