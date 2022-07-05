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Новини Боротьба з корупцією
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Єрмак каже про "прозорість" та довіру від партнерів України, водночас його заступник Татаров є підозрюваним у корупційному злочині, - Шабунін

татаров

Ситуація із заступником глави ОП Олегом Татаровим, якого підозрюють у корупційному злочині, дозволить мінімізувати вплив влади на визначення підрядників, які відбудовуватимуть Україну західними грошима.

Про це у Facebook заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Єрмак в Лугано "Для нас головне, щоб це було прозоро, зі стовідсотковою довірою наших партнерів. Для нас це принципово". При цьому його заступник (який керує силовиками) є офіційним підозрюваним у вчиненні КОРУПЦІЙНОГО злочину, в якому він :

1) організував підкуп БУДІВЕЛЬНОГО експерта, аби той фальсифікував вартість НЕРУХОМОСТІ;
2) щоб вкрасти 81 млн грн, виділених на БУДІВНИЦТВО житла для нацгвардійців.

З хороших новин. Цей цирк допомагає нам адвокатувати мінімальний вплив української влади на визначення підрядників, які відбудовуватимуть країну західними грошима", - зазначив антикорупціонер.

Також читайте: Заступник Єрмака викинув з антикорстратегії поправку, яка стосується САП. Це могло дуже нашкодити отриманню статуса кандидата в члени ЄС, - Шабунін

Автор: 

корупція (4671) Шабунін (534) Центр протидії корупції (265) Єрмак Андрій (1365) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+34
Руки прочь , от честнейших представителей общества , Ермак и Татаров , это герои , освободили ,Херсон , Донецкую область , Мариуполь, Энергодар , , Запорожскую область , работают в тылу врага не покладая рук , а что сделал ты , гражданин Шабунин ????. СБУ тобой скоро займётся. Покушаешся на Святого Зеленского , который спас Оман .
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05.07.2022 08:57
+25
Чорне не може бути прозорим-бо воно геть чорне...
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05.07.2022 08:52
+24
Ех! Прийняти б закон, щоб зрадників України карати тільки повішенням за шию. Дехто готовий працювати катом безплатно. Мало того, деяких мерзотників потрібно вішати на БІС, нариклад під приїзд чергової зарубіжної делегації.
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05.07.2022 08:56
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Чорне не може бути прозорим-бо воно геть чорне...
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05.07.2022 08:52 Відповісти
Потрібно було поїхати в Лугано щоб плюнути в морду цьому підару.
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05.07.2022 08:54 Відповісти
eto pozorishe prosto....sochustvuju. na sledushih viborah nado izpravljat etu zelenuju oshibku
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05.07.2022 08:55 Відповісти
На минулих виборах голосували не за Зеленського, а проти Порошенко. Хто б не вийшов у другий тур проти Порошенка, сивочолий би всерівно програв, так що дякуй Богу хоть не варофка и не Бойко з мертвенчуком. Ну Рейгана не вийшло, можливий шанс, что нас спасе новий Єйзенхауер.
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05.07.2022 09:59 Відповісти
Всім наср@ти чим ти виправдовуєш свої дії- ви привели у всі гілки влади риго- коломойських бандитів і ватників які зараз натягнули вишиванку і продовжують грабувати країну під виглядом новонавернених патріотів
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05.07.2022 10:39 Відповісти
З'ясували, нарешті, якого хріна ви голосували проти сивочолого?
Черз те, що уйлу в очі НЕ заглядав,"грязьпром" пресував і не давав воду в крим? Чи через те, що "свинарчуки" українське ППО відновлювали? Чи через те, що НЕМАЄ офшорів? Чи через те, що Луценко йому НЕ кум, а Семочко НЕ зрадник? Чи через те, що через нього олігархи статки втрачали і західні інвестори заходили? Чи через те, що коломойському з кварталькими не дали красти і довести країну до дефолту? І т.д., і т.п.
Чи, какаяразніца, хоть поржали?
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05.07.2022 10:52 Відповісти
Та не нсімося ми з Петром як з писаною торбою. Проблема не втому що не обрали його, а в тому що обрали гіршого. В Україні немає української влади. Ці "слуги" служать своєму народу.
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05.07.2022 12:49 Відповісти
Щось не дуже зрозуміла, зЕ гірший за кого? За Порошенка? То чим же Порошенко був поганим? Тим, що його, прямо перед виборами, оббрехали коломойсько- мертвечуківські журнашлюхи? З таким відношенням до правди у нас і Джонсон чи Байден були б баригами, бо так сосійчук сказала.
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05.07.2022 19:23 Відповісти
Зелені = Бойко та варофка ,не бачу різниці та не бачу сенсу дякувати Богові за це.
Обирати треба патріотів , а не тих хто Україну повією називав та є хамом та лялькою Коломойського та ФСБ.
Я
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05.07.2022 12:00 Відповісти
Тільки патріот (українець-за походженням) буде старатися для своєї держави і українців. А нам знову нав"язують кандидатів з кубла гендлярів. Думаймо.
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05.07.2022 12:40 Відповісти
а що при Пороху тобі бидлу не дали "розтаможку по триста евро" от ти і образу затаїло,відповідай бидло чим тобі було так ******?
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05.07.2022 21:39 Відповісти
Ех! Прийняти б закон, щоб зрадників України карати тільки повішенням за шию. Дехто готовий працювати катом безплатно. Мало того, деяких мерзотників потрібно вішати на БІС, нариклад під приїзд чергової зарубіжної делегації.
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05.07.2022 08:56 Відповісти
мене завжди дивують такі заклики і лайки до них. а судити хто буде? про це подумали?
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05.07.2022 10:02 Відповісти
😂🤣
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05.07.2022 11:02 Відповісти
Вони про це подумають лише тоді, коли прийдуть конкретно за ними і без суду та слідства почнуть вішати на ліхтарях проспектів. Як завжди, зграя дебілів та популістів править бал. Гасла, заклики та повна відсутність критичного мислення. Колись вони привели сюди комуністів з совком, потім ригів з овощем. Кого коронують наступним?
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05.07.2022 11:37 Відповісти
Ти за себе відповідай! А то вони та вони. Хто "вони"? А ти яке "воно"? Намолов 7 відер полови. Тріпло.
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05.07.2022 17:24 Відповісти
Бу-га-га! "Вони" і комуністів привели сюди(?) і ригів(?) з овощем)))) А Aleks Sun весь такий правильний з під небес все бачить, все фіксує, все знає і передбачає кого вішати будуть і де. Де такі ханжі пустоголові беруться з своєю менторною риторикою?
Проснись!!!! В Україні вже немає Закону і все вирішує дзвінок з ОПи. Ми вже в авторитарній державі, де по дзвінку можуть випустити з країни депутата, а можуть і ні, все залежить від того наскільки ти "свій" до Зє-влади. Можуть пропагандонам з РФії надати громадянство за пів-години, а воїни з 2014 р. даже довідку на проживання не можуть отримати, суддю Чауса можуть викрасти, а потім сховати і т. д. і т. п. і саме головне все це ПОЗА ЗАКОНОМ!!!!! Дотумкало?!
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05.07.2022 17:39 Відповісти
проскавчала "дежурна" ********* мавпа)))
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05.07.2022 21:41 Відповісти
Руки прочь , от честнейших представителей общества , Ермак и Татаров , это герои , освободили ,Херсон , Донецкую область , Мариуполь, Энергодар , , Запорожскую область , работают в тылу врага не покладая рук , а что сделал ты , гражданин Шабунин ????. СБУ тобой скоро займётся. Покушаешся на Святого Зеленского , который спас Оман .
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05.07.2022 08:57 Відповісти
Найбільший рятівник це російський олігарх Абрамович, він 400 000 українців врятував !
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05.07.2022 12:04 Відповісти
Ермак сам к прозрачности имеет очень сомнительное отношение.
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05.07.2022 09:00 Відповісти
Да на нём клейма уже ставить некуда
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05.07.2022 09:24 Відповісти
В країні нічого не міняється і є великий сумнів що колись зміниться. Є підозрюваний (-ні) і немає слідчих і судів. Щоки надули, а воздух виходить в другому місці. Або він (Татарин) чеснєйшій парєнь, або - крадій і зрадник...
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05.07.2022 09:09 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

Петиция про возможность вольного перемещения.
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05.07.2022 09:09 Відповісти
навряд чи можна існувати в середовищі пдрсв і не стати таким, якщо навіть ти бУв хАрошим, прикольним чувачком, якого обрав "вумний на ріТ"..(((
чому Бєня досі не у СІЗО і продовжує розвалювати Україну?..
чому мадам Бєнідіктова не збуджується на елітних злочинців?..
соу падєніє?
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05.07.2022 09:10 Відповісти
свита делает короля (с)
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05.07.2022 09:15 Відповісти
Павучки вже почали гризню у банці..як би не війна і хрєнове економічне становище у країні та кожній, окремо взятій родині (за виключенням зеленої мразоти), можна було б за попкорном сходити..або рибасик під пивасик..
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05.07.2022 09:13 Відповісти
29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главыОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение противЕрмака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
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05.07.2022 09:13 Відповісти
Не офис президента воюющей страны, а змеиное кубло вражеских агентов, предателей и ворья
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05.07.2022 09:15 Відповісти
Про них так говорив Ісус "роде зміїний ібатько ваш сатана".
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05.07.2022 12:43 Відповісти
Непонятно что хотел сказать Шабунин: что нужно было скрывать что против татарова есть дело? Или о чем он?
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05.07.2022 09:16 Відповісти
Офис Президента Украины под управлением Ермака готов сражаться до последнего украинца за право распоряжаться западными подрядами на восстановление Украины - Супер ЗЕреконструкция даже мертвого Кернеса поднимет в строй!
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05.07.2022 09:17 Відповісти
Зеленський запевнив усіх, що Цемаха допитали: "Допитали, і не тільки перед поверненням (до Росії)… Я не називатиму прізвища європейських лідерів, з якими ми проговорили момент і час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили".

На цьому наполягав і Андрій Єрмак, який тоді був "лише" помічником президента.

"Всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані. Вони мали можливість провести усе, що хотіли в рамках розслідування", - запевнив через кілька днів вhttps://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/09/9/7225706/ інтерв'ю "Українській правді" Андрій Єрмак.
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05.07.2022 09:18 Відповісти
кто давал полномочия завхозу-великаму ????!!!!
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05.07.2022 09:20 Відповісти
если он может подсовывать на подпись легитимному любую бумажку, то ему полномочия не нужны
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05.07.2022 09:30 Відповісти
Шабунин-Шабунин. Лучше бы молчал, и так на волосине твой имидж был
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05.07.2022 09:23 Відповісти
Яке воно все гниле, хоча й зелене!
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05.07.2022 09:29 Відповісти
Злодій на злодії сидить в ОП. Вам ніхто ****.м і цент а не довірить. Даремно ручний пес Мілованов старається. Розмріялися...
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05.07.2022 09:31 Відповісти
Шабуня, а хто це зробив разом?
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05.07.2022 09:33 Відповісти
В чем главная ошибка народа Украины после получения независимости?
Вместе с правом управлять народным хозяйством, вести иностранные дела и обеспечивать обороноспособность страны отдали "борцам за счастье народа" и то, что должно всегда оставаться в руках народа - право судить, казнить и миловать. Весы отдали, Повязку на глаза дамочке не одели и просрали Меч!
Поэтому какие бы законы не принимали бы "слуги народа" они не будут работать, потому что все в одних руках - арендаторов Украины. И ничто не может помешать и дальше зарабатывать на богатейшей стране и делать его народ и дальше беднейше-тупейшим. Пока в Европе, но скоро можем и Среднюю Азию обойти.
И начинает прорисовываться рахница с Россией - там у дворового Пирата в миске кости с барского стола и цепь с ошейником модная... А у нашего Сірка миска пустая, но хозяин его и не привязывает - сам найдет шо поесть и на ночь все равно вернется ночевать в свою конуру...
Или блин я все-таки не прав и наши олигархи правильнее и очень-очень любят Украину? (Но не ее народ)
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05.07.2022 09:36 Відповісти
Народ Украины выбирал власть и это не оспоримый факт. Но на выбор народа влияли очень сильно через средства массовой дезинформации и Россия имела ключевое влияние. Это положение дел могла бы исправить элита, но она оказалась гнилой и продажной. Посмотрите сколько сбежало именно в Россию! Народ оказался в дураках из-за своей легкомысленности и безответственности и гнилости элит и 2019 год стал пиком проявления описанного явления
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05.07.2022 09:51 Відповісти
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко.

https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C... дебилы *****... https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3 жабогадюкінг

https://bitter-onion.livejournal.com/%7B%7B%20pageCtrl.firstPostItem.doReplyUrl%20%7D%7D
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05.07.2022 09:54 Відповісти
Гребаный Шабунин забыл, что директор НАБУ за которого он "топил" был не подозреваемым, а уже осужденным за коррупцию? Активист недоделанный
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05.07.2022 09:49 Відповісти
Наші можновладці ще ті корупционери, але наши антикорупціонери аж ніяк не кращі за них. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Почитати про того ж самого Шабуніна. Досить одіозна людина зі своїми скелетами у шафі. Такому вірити я б не став.
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05.07.2022 12:17 Відповісти
Не повезло вам бараны путлера...
Татаровы Коломойские Кучмы и прочие проходимцы...типа 95 говноквартал...типа ведмедчук... вас сдала Оксанка Марченко...
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05.07.2022 09:56 Відповісти
Гражданину Шабунину следует понять, что это розовые мечты Альхенов из ОПы и Кабмина, никто не даст ни цента им в руки.
Вспоминается история строительства стадиона во Львове. Подрядчики,суподрядчики, решалы по земле, какие то огороды,все запаздывает, львовяне улыбаются, стают в очередь за деньгами но КМ утвердил немцев технадзором и поехало за 8 месяцев построили стадион, зарплата рабочим, а их было около 1000 была на уровне, но откатов не было. А в Донецке строителями турков взяли. Местных будивнычих в шею погнали. Возьми Шмигаля - сначала было 100 ярдов ущерба, потом 300, а теперь 720, хотя вещал все 750 ярдов. А почему, включает в список пайщиков всех желающих и своих близких.
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05.07.2022 10:01 Відповісти
Шабунин всего лишь спичрайтер ...
Болваны...научитесь думать... что Евгений Киселев и Александр Невзоров с Андреем Илларионовым..крысы путлера..
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05.07.2022 10:04 Відповісти
Мы выиграем войну с Россией , но после третьего срока Зе - мы будем самой бедной, самой презираемой и никому не нужной в мире страной. Будут дороги в 5 раз дороже чем в Дубае, но народу в стране Коломойского и его шакалов будет трудно прожить на 50 долларов в месяц. Украдут все. Надежда на военных - веревки должны быть крепким
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05.07.2022 10:18 Відповісти
"Завхоз 1-го дома оп-ы был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо не бритые щечки всегда горели щетиной смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали андрей, а жену его олег. Он называл ее олежхен она звала его козырь Свет не видывал еще такого прозрачного крота и воришки, как козырь" (С)
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05.07.2022 10:20 Відповісти
когда у власти предатели и война это плохо
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05.07.2022 10:27 Відповісти
Ганьба ! Але коли програємо цю війну, то сподіваюся, що Байден і Боріс зрозуміють, що не народ програв, а жиди у владі.
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05.07.2022 11:59 Відповісти
Зелені зрадники!! Підтверджено багатьма фактами!! І це при тому що ніхто особливо не рветься розслідувати злочинну діяльність зелених адже у них вся влада і не небезпечно!! А зелені не рвуться розлідувати діяльніть відкритих ворогів України ВСІХ з ОПЗЖ!! Такі справи малята..
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05.07.2022 10:30 Відповісти
дєрьмак пішов <*******! тебе не буде,після перемоги!Так як і багатьох твоїх з ОП.
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05.07.2022 10:41 Відповісти
Даремно,ще присутнє
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05.07.2022 11:50 Відповісти
...вылавливай предателей!!!
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05.07.2022 10:43 Відповісти
Володя, міг би і не відволікати нас "Порошенком в Лондоні" від Лисичанська

Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.

Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?

Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".

Ну як, вирішилася доля Донбасу? Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.

Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.

Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.

Джон Сміт
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05.07.2022 10:43 Відповісти
Підозрював,що падло поліз верхланокомандувати. Гнида неймовірна. Коли мудебейцали відірвуть?
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05.07.2022 11:49 Відповісти
...в шайке зэШки предателей полно,и не удивлюсь что Ермак тоже,есть обоснования!!!
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05.07.2022 10:45 Відповісти
Грошей під банду зєльонськаго Ніхто Недасть!!! Сповнарозумні крадіїв ннфінансують
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05.07.2022 11:45 Відповісти
Гроші потребують Захищенності!!!
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05.07.2022 11:46 Відповісти
Країна заручник кремлівського єрмака
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05.07.2022 11:51 Відповісти
Поки маємо Зелю та Єрмака великого патріотізму очікувати не можна.
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05.07.2022 11:53 Відповісти
А яке взагалі діло завхоз АП та його заступник має до міжнародних договорів? Вони що, уповноважені вирішувати такі питання?
Цирк, - як каже Шабунін.
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05.07.2022 12:20 Відповісти
Колись сам д'Єрмак своїм закордонним візаві пропонував вважати його віце-президентом. Такої посади в державі Україна немає. В тих країнах, де є - віце-президента обирають разом з президентом, кандидатура проходить партійний відбір. А в нас воно саме себе призначило, ще й президентом крутить.
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05.07.2022 14:05 Відповісти
Коррупция убьет Украину, а все президенты ее возглавляют.
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05.07.2022 12:45 Відповісти
ермак,татаров и вообще вся зелена погань зрадники
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05.07.2022 14:42 Відповісти
 
 