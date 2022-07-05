Путін вважав, що ЄС не запровадить санкції через свою енергозалежність від РФ, але він помилився, - Боррель
Європейський Союз поступово звільняється від залежності, яка довго гальмувала політичні рішення попри агресивність Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в статті пише високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.
"До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Володимир Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це - один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту", - зазначив він.
За словами Борреля, настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки.
"Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності", - додав дипломат.
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А винні ті хто загравав з їм й не ввів НОРМАЛЬНІ санкції після окупації рашистами Криму.
Є
Отказаться от атомной энергии..
Ваша Гретта часом не в ФСБ зарплату получает?