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Новини Санкції проти Росії Війна
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Путін вважав, що ЄС не запровадить санкції через свою енергозалежність від РФ, але він помилився, - Боррель

путін

Європейський Союз поступово звільняється від залежності, яка довго гальмувала політичні рішення попри агресивність Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в статті пише високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.

"До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Володимир Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це - один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту", - зазначив він.

За словами Борреля, настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки.

"Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності", - додав дипломат.

Також читайте: Працюємо разом з ЄС над сьомим пакетом санкцій щодо Росії, - Кулеба

Автор: 

путін (23733) санкції (11744) Євросоюз (13300) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+19
Великого "переигрывателя" переиграли
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05.07.2022 09:53
+13
Чмо ********** взагалі втратив розум.
А винні ті хто загравав з їм й не ввів НОРМАЛЬНІ санкції після окупації рашистами Криму.
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05.07.2022 09:59
+11
Параноїдний шизофренік не спроможен адекватно оцінити реальність!!!))
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05.07.2022 09:55
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Великого "переигрывателя" переиграли
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05.07.2022 09:53 Відповісти
куйло ж великий стратег.
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05.07.2022 10:08 Відповісти
Если его задача - окончательно похоронить рашку, то он неплохо с этим справляется.
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05.07.2022 10:53 Відповісти
Параноїдний шизофренік не спроможен адекватно оцінити реальність!!!))
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05.07.2022 09:55 Відповісти
Чмо ********** взагалі втратив розум.
А винні ті хто загравав з їм й не ввів НОРМАЛЬНІ санкції після окупації рашистами Криму.
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05.07.2022 09:59 Відповісти
алойзыч, когда вторгался в Польшу, тоже был уверен, что будет как с Чехословакией.
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05.07.2022 10:01 Відповісти
Зато через пятилетку пришлось пулю в висок себе пускать.
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05.07.2022 10:54 Відповісти
У всіх імперій однакова доля,занепад і руйнація!! Вже понад 100 років триває історичний,незворотній процес руйнаціі РІ ,процес дійшов до кульмінації!!!)
Є
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05.07.2022 10:05 Відповісти
А повірив він в це завдяки меркель, сракозі та іншим євроблядям.
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05.07.2022 10:15 Відповісти
а где доказательства?
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05.07.2022 10:31 Відповісти
А кто Вас подсадил на ту рускую иглу с газом?
Отказаться от атомной энергии..
Ваша Гретта часом не в ФСБ зарплату получает?
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05.07.2022 10:18 Відповісти
Грета в ФСБ, уже практически доказано журналистами. Но с фрау Штази еще надо разбираться.
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05.07.2022 10:26 Відповісти
Грета Туборг занята созреванием - ей не до экологии.
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05.07.2022 10:24 Відповісти
путін вважав, що він не *****. Направду, ЗСУ підтвердили наявність у нього також статевих ознак "бабушкі". Тепер правильно казати "***** пізда"
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05.07.2022 10:24 Відповісти
Все то фігня. Розрахунки не розрахунки. То все похідне. Єдине, що розбило плани ху₴ла, то спротив ЗСУ. Всі європейці і американці думали ну за 3 дні РФ захопить Україну, а ми трохи там побурчим і далі собі будемо торгувати - заробляти на бензоколонці. Але тут слово сказали українці і ЗСУ. І всі плани пішли по одному місці.
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05.07.2022 10:31 Відповісти
Что то результата от санкций никто не видит как и не видно реальной военной помощи ни от ЕС ни от land lease.
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05.07.2022 11:49 Відповісти
Не смотри заЕдынены новыны. Или. Снимай чёрные очки, вынимай из ушей беруши и читай побольше. Потом всё укладывай в голове в общую картину. Что получается?
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05.07.2022 13:01 Відповісти
Для него это слишком сложно.
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05.07.2022 13:20 Відповісти
Россия будет уникальной страной ( все страны умеют что либо делать , только в раше100% рукожопость) Она одна в мире ( в случае резкого спада продаж энергоносителей) будет питаться калом.Главная задача всех стран - дать ей ,, спокойно,, сдохнуть.
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05.07.2022 14:22 Відповісти
 
 