Путін вважав, що ЄС не запровадить санкції через свою енергозалежність від РФ, але він помилився, - Боррель

Європейський Союз поступово звільняється від залежності, яка довго гальмувала політичні рішення попри агресивність Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в статті пише високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.

"До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Володимир Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це - один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту", - зазначив він.

За словами Борреля, настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки.

"Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності", - додав дипломат.

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