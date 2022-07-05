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Новини Війна
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Швейцарія готова підтримати переговори про припинення війни, коли настане час, - президент Кассіс

кассіс

Швейцарія продовжуватиме просувати міжнародне право та ефективну багатосторонність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Ігнаціо Кассіс.

"Швейцарія забезпечує якісне посередництво, і Конференція у Лугано є одним із таких прикладів. Ми готові продовжувати в тому ж ключі, і висловлюємо готовність підтримати переговори про припинення війни, коли настане час", - сказав він.

За словами Кассіса, Швейцарія продовжуватиме просувати міжнародне право та ефективну багатосторонність, як "протиотруту проти застосування сили".

Також читайте: Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені. Вони мають продовжуватися, - президент Швейцарії Кассіс

Автор: 

Швейцарія (860) переговори з Росією (1055)


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Топ коментарі
+6
Зелені блазні готують думку суспільства - дагаварітца пасєрєдінє, скоро запустять шимпанзе арахамію
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05.07.2022 10:15
+5
Швейцарія продовжуватиме просувати міжнародне право--
Росия пошлёт ваше право туда, где лежит "Москва".Сидите и молчите
даже боеприпасы отказывались передать через третьи страны ---- благодеятили
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05.07.2022 10:14
+4
Банкет штоле организует?
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05.07.2022 10:11
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05.07.2022 10:09 Відповісти
Банкет штоле организует?
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05.07.2022 10:11 Відповісти
Швейцарія продовжуватиме просувати міжнародне право--
Росия пошлёт ваше право туда, где лежит "Москва".Сидите и молчите
даже боеприпасы отказывались передать через третьи страны ---- благодеятили
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05.07.2022 10:14 Відповісти
Ніякого "припинення " війни!!!
Тільки перемога України й повна капітуляція й демілітарізація рашистов!
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05.07.2022 10:15 Відповісти
Зелені блазні готують думку суспільства - дагаварітца пасєрєдінє, скоро запустять шимпанзе арахамію
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05.07.2022 10:15 Відповісти
поправлю: ґаварящево шимпанзе арахамію.
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05.07.2022 10:27 Відповісти
Создают условия не совместимые с жизнью путем разных ограничений☝ Что бы когда договорятся посередине людям уже было пох❗
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05.07.2022 10:46 Відповісти
ПНХ. Вы с Гитлером уже надоговаривались. Золотых коронок с Украины не дождетесь. Сильно хитрожопые эти швейцарцы. Как помочь оружием так они нейтральная страна. А как хранить награбленное и требовать капитуляции Украины за деньги кремля так они тут как тут. И вообще не понятно как Швейцария может стать посредником если она ничего не решает в военном плане.
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05.07.2022 10:23 Відповісти
она предложит банки для денежек, для всяких фондов и будет варить гешефт, который нам и не снилось
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05.07.2022 10:33 Відповісти
починати просувати міжнародне право треба було, принаймні, з 2008-го року, коли московський улус від відвертих погроз НАТО у 2007-му перейшов до відвертої агресії та окупації сусідніх територій у 2008-му... чому раніше мовчали? ааа, зрозуміло: "гроші ********** тишу"© .
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05.07.2022 10:25 Відповісти
Страна золотых коронок и ломбард краденных денег со всего мира предлагает нам посодействовать в капитуляции? Или что за термин *окончание войны*? Войну или выигрывают или капитулируют а не заканчивают. Если мы выиграем войну то нам нах. нужны вы со своим ****** и своими переговорами. Рашисты должны уползти с нашей земли в свои ***** на том война и закончится. А сидеть на костях и коньяк пить и руки жать с кремлевской мразью убившей больше 100тыс украинцев за пару лет и сделавших десятки миллионов украинцев бездомными беженцами, идите лучше за росийским кораблем.
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05.07.2022 10:32 Відповісти
Нікому не потрібна *****
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05.07.2022 10:46 Відповісти
"переговори про припинення війни" - це що взагалi таке? пан свiдомий чи трiшки "накотив"?
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05.07.2022 11:24 Відповісти
 
 