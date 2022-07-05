Швейцарія готова підтримати переговори про припинення війни, коли настане час, - президент Кассіс
Швейцарія продовжуватиме просувати міжнародне право та ефективну багатосторонність.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Ігнаціо Кассіс.
"Швейцарія забезпечує якісне посередництво, і Конференція у Лугано є одним із таких прикладів. Ми готові продовжувати в тому ж ключі, і висловлюємо готовність підтримати переговори про припинення війни, коли настане час", - сказав він.
За словами Кассіса, Швейцарія продовжуватиме просувати міжнародне право та ефективну багатосторонність, як "протиотруту проти застосування сили".
Топ коментарі
+6 Oleg Zaporogec
показати весь коментар05.07.2022 10:15
+5 Aleks T #464436
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+4 Олег Кущ #490032
показати весь коментар05.07.2022 10:11
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Росия пошлёт ваше право туда, где лежит "Москва".Сидите и молчите
даже боеприпасы отказывались передать через третьи страны ---- благодеятили
Тільки перемога України й повна капітуляція й демілітарізація рашистов!