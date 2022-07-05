Швейцарія готова підтримати переговори про припинення війни, коли настане час, - президент Кассіс

Швейцарія продовжуватиме просувати міжнародне право та ефективну багатосторонність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Ігнаціо Кассіс.

"Швейцарія забезпечує якісне посередництво, і Конференція у Лугано є одним із таких прикладів. Ми готові продовжувати в тому ж ключі, і висловлюємо готовність підтримати переговори про припинення війни, коли настане час", - сказав він.

За словами Кассіса, Швейцарія продовжуватиме просувати міжнародне право та ефективну багатосторонність, як "протиотруту проти застосування сили".

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