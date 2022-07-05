Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 350 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1594 танки та 3772 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 350 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1594 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3772 (+18) од,

артилерійських систем - 806 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+1) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),

крилаті ракети - 144 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,

спеціальна техніка - 65 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36,2 тис. осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1589 танків та 3754 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.