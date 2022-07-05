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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 350 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1594 танки та 3772 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 350 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1594 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3772 (+18) од,

артилерійських систем - 806 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+1) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 660 (+2),

крилаті ракети  - 144 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,

спеціальна техніка  - 65 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36,2 тис. осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1589 танків та 3754 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 350 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1594 танки та 3772 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) ліквідація (3843) знищення (7114) техніка (1819) втрати (4380)


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Треба завести графу "склади"...
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05.07.2022 10:41 Відповісти
Так. Ще вчора писав.
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05.07.2022 10:43 Відповісти
и штабы
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05.07.2022 13:35 Відповісти
А те, що по аеродрому по Мелітополю вчора прилітало. Там нібито і літакі, і гвинтокрили орків стояли. І щось горіло. То там ніяк втрати ворога порахувати неможливо? Якось же коригування йшло? З безпілотників, чи зі спутників...
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05.07.2022 10:43 Відповісти
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05.07.2022 10:52 Відповісти
ВСУ к этой мясорубке электромотор приладили! 💀
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05.07.2022 13:20 Відповісти
 
 