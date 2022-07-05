Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 350 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1594 танки та 3772 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 350 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1594 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3772 (+18) од,
артилерійських систем - 806 (+2) од,
РСЗВ - 247 (+1) од,
засоби ППО - 105 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),
крилаті ракети - 144 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,
спеціальна техніка - 65 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.
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