Варто обмежити доступ Росії до морських перевезень, військову машину Путіна потрібно виснажити, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів обмежити доступ Росії до морських перевезень.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Експортно-орієнтована економіка Росії у значній мірі залежить від морських перевезень, що здійснюються іноземними флотами. Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до їхніх послуг і виснажте військову машину Путіна. Зрештою, те, що Росія сьогодні справді експортує у світ, - це смерть, криза та брехня", - йдеться в повідомленні.

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