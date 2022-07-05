Варто обмежити доступ Росії до морських перевезень, військову машину Путіна потрібно виснажити, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів обмежити доступ Росії до морських перевезень.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Експортно-орієнтована економіка Росії у значній мірі залежить від морських перевезень, що здійснюються іноземними флотами. Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до їхніх послуг і виснажте військову машину Путіна. Зрештою, те, що Росія сьогодні справді експортує у світ, - це смерть, криза та брехня", - йдеться в повідомленні.
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+4 Олег Кущ #490032
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+4 Senator #518037
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+3 Witeve Lem
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https://inforesist.org/tag/turciya/ Турция покупает у https://inforesist.org/tag/rossiya/ России краденное украинское зерно с оккупированных территорий, хотя уверяет, что это не так. Об этом говорится в https://inforesist.org/goto/https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zerno-turechchyna/31928702.html?fbclid=IwAR3JJEV68lgV4C5U-uJc8ctx0r2JGN5FNx0UcDILPKyi1RB-*********** расследовании проекта «Схемы».
Оккупанты выключают радары на судах, которыми вывозят украинское зерно из Крыма в порты Турции, однако этот систематический процесс регулярно фиксируют спутники.
Кроме того, журналисты обнародовали сопроводительные документы на зерно, которое крупными партиями импортирует Турция. В происхождении товара указано «Крым, Россия». Зерно грузят в порту «Авлита» оккупированного Севастополя, куда его свозят с Херсонской и Запорожской областей.
«Турция признавала аннексию Крыма незаконной, с тех пор как «Крым, Россия» стало легитимным происхождением продукции?», - задаются вопросом журналисты.
15 апреля спутник Planet Labs зафиксировал балкер «Михаил Ненашев» под российским флагом возле терминала «Авлиты». В течение трех дней судно оставалось «незаметным» для системы официального мониторинга судов Marine Traffic из-за отключенных радаров. Однако этот сервис зафиксировал, что до захода в крымский порт балкер был пуст, а уже на выходе - загружен.
22 апреля «Михаил Ненашев» стал в турецкий порт Дериндж. Спустя четыре дня система зафиксировала, что балкер разгрузился.
Еще один рейс в Турцию это судно выполнило в мае. При чем по той же схеме: отключенные радары, погрузка в Крыму, а затем разгрузка в турецком порту Искендерун.
14 июня спутник снова зафиксировал «Михаила Ненашева» возле «Авлиты». В тот день его трюмы были пустыми, а в последующие - загружены зерном. 18 июня корабль появился на радарах в районе Керченского пролива и взял курс на Турцию. 25 июня он пришвартовался к причалам частного порта MMK Metalurji недалеко от Искендеруна, где его зафиксировал журналист Осман Пашаев.
Второй балкер, который отследили «Схемы» - сирийское судно Finiki. Его тоже загружают зерном в «Авлите». На радарах этот балкер появился 21 апреля уже выйдя в море загруженным, а 29 апреля он пришвартовалось в турецком Немруте и отгрузил зерно.
Затем тот же маршрут Finiki повторил в мае, разгрузив зерно уже в Искендеруне.
Помимо снимков из космоса, в распоряжении «Схем» есть документы, которые свидетельствуют, что «Ненашев» и Finikia на пути в Турцию загружались зерном именно в крымском терминале «Авлита».
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая сторона уверяет в легальности документов, предоставляемых российской стороной для ввоза зерна в порты.
В Министерстве аграрной политики Украины сообщали, что выращенного в Крыму зерна хватает только для внутреннего потребления, ведь Украина не снабжала полуостровом воду для орошения. Таким образом с «Авлиты» экспортируется зерно именно из оккупированных территорий Украины. Это прямо признался так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу уверял, что «Турция не допустит незаконную торговлю украинским зерном или какой-либо другой продукцией со стороны любой страны, в частности России».
Все найденные факты, свидетельствующие об обратном, «Схемы» изложили в запросе в МИД Турции. Ответ пока еще не поступил.