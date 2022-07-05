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Новини
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Щоб зустрітись із Путіним, люди здають аналізи на глисти та сидять на карантині. На це йдуть мільярди з бюджету РФ, - ЗМІ

Для доступу до так званої "чистої зони" сотні людей чотири рази здають ПЛР-тести і двічі перевіряють антитіла до коронавірусу. Беруть і додаткові аналізи – на грип, стафілокок та глисти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба BBC.

За даними видання перед 9 травня близько 400 осіб, серед яких ветерани, два тижні перебували на карантині в Московських готелях для того, щоб потиснути руку або просто наблизитися до Путіна. Карантин відбували у двох готелях у центрі Москви – п'ятизірковому "Золотому кільці" та чотиризірковому "Президент-готелі".

Щоб зустрітись із Путіним, люди здають аналізи на глисти та сидять на карантині. На це йдуть мільярди з бюджету РФ, - ЗМІ 01

Рік тому Бі-бі-сі вже писала про безпрецедентний карантин для всіх, хто обслуговував Володимира Путіна або близько контактував із ним.

"З того часу російський президент отримав аж чотири дози вакцини від коронавірусу і розпочав війну з Україною, але ні вакцинація, ні надзвичайна ситуація принципово не змінили ситуацію: він став частіше переїжджати з резиденції до резиденції, а весь обслуговуючий персонал і всі, хто контактує з ним, продовжують сидіти. у карантині, але тепер у різних точках Росії", - йдеться у повідомленні.

За відкритими даними, кремлівські структури витратили на це близько 1,5 млрд рублів, ще не менше 1,7 млрд обсерватори отримали у вигляді субсидій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путіна всюди супроводжує бригада лікарів, зокрема онколог, - ЗМІ. ВIДЕО

"Люди, які оточують Путіна, не просто сидять на карантині, але ще й здають різні аналізи. Ці лабораторні дослідження "в санітарно-епідеміологічних" цілях також закуповує Управління справами президента. Деякі контракти розкривають складну процедуру допуску перед початком роботи в "чистій зоні". Правила з'явилися в 2021 році.

Щоб взагалі потрапити до карантину, потрібно за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Перебуваючи на карантині, доведеться протягом 12 діб чотири рази здати ПЛР, а на дванадцятий день – знову кров на антитіла. Якщо у людини не виявлялися антитіла IGM, які свідчать про те, що вона хворіє, то вона після 14 днів ізоляції отримувала допуск "у чисту зону" - тобто до президента", - пише ЗМІ.

За інформацією Бі Бі Сі, пізніше у контракт додали умову, що на запит Управління справами президента у людей на ​​карантині можуть брати біоматеріал та інші аналізи. Це сталося вже після вакцинації Путіна.

Щоб зустрітись із Путіним, люди здають аналізи на глисти та сидять на карантині. На це йдуть мільярди з бюджету РФ, - ЗМІ 02

"З початку пандемії Управління справами президента та його структури замовили кремлівським поліклінікам у Москві аналізи співробітників та інших осіб, у тому числі за "карантинними" контрактами, на суму близько 200 млн рублів. За заявками УСП аналізи з 2021 року здали близько 1500 осіб - у деяких брали мазки не лише на коронавірус, але також на ГРВІ, грип та стафілокок та кров на біомаркери. Кал вони теж здавали – але не на коронавірус, а на яйця гельмінтів", - йдеться у повідомленні.

Літній загін "Росія, екіпажі якого літають з Путіним, витратив на аналізи найбільше - 125 млн рублів. З червня 2021 року льотчики та стюардеси стали здавати не лише ПЛР, а й усі види досліджень на COVID-19. Щомісяця вони складали до 2 тисяч термінових ПЛР-тестів та до 600 тестів на антитіла. А також – півсотні аналізів крові на біомаркери та 100-200 аналізів калу. Зазначаэться, що ця схема працює і зараз. Лише за травень 2022 року льотний загін сплатив 1376 мазків та 98 проб калу на коронавірус, а також 447 аналізів крові на антитіла та 32 – на біомаркери. При цьому вони продовжують сидіти на карантині в підмосковних та інших санаторіях.

Телеграм-канал Baza писав, що "багато кремлівських працівників змушені проводити майже весь рік на карантині, і деякі співробітники Адміністрації президента та Федеральноъ служби охорони "відсиділи" у 2021 році в одномісних номерах понад 150 днів - через що у персоналу почали виникати проблеми у сім'ях".

"Контракти на карантинне проживання таких осіб зазвичай засекречені. Але держзакупівлі показують картину, аналогічну до льотчиків. Карантин для них у десятці кремлівських санаторіїв поруч із резиденціями президента в Підмосков'ї, Сочі та на Валдаї з початку пандемії у 2020 році вже обійшовся у понад 1,2 млрд рублів, а сума всіх контрактів наближається до 2 млрд. Деякі з цих санаторіїв повністю перетворені на обсерватори та закриті для відпочиваючих.

При цьому тільки в 2020 році вони отримали від Управління справами президента субсидії в рамках антиковідних заходів на загальну суму близько 1,7 млрд рублів. У 2021 році влада реєстр нових субсидій засекретила", - пишуть Бі бі сі.

У виданні підкреслюють, що поруч із Путіним завжди лікарі. Іноді бригади чергували в місцях перебування президента "за протоколом", а під час деяких його візитів серйозно побоювалися за здоров'я Путіна та посилювали склад.

здоров'я (444) карантин (18172) путін (23733) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+27
все диктаторы через это проходили - патологический страх за свою никчемную жизнь и никчемное здоровье..., а потом закономерный для всех диктаторов конец - либо в яме, либо на виселице..., интересно, что будет на этот раз
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05.07.2022 11:05
+23
А чого ще чекати від дурка який постійно сере в чемодан...
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05.07.2022 11:00
+16
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05.07.2022 11:03
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А чого ще чекати від дурка який постійно сере в чемодан...
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05.07.2022 11:00 Відповісти
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05.07.2022 11:16 Відповісти
Чого чекати? Ті чемодани хоч потім не передають як святі реліквії шанувальникам ху@ла?
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05.07.2022 11:38 Відповісти
Чекайте чи нi, но пыню уже давно биологически дешифровали, на предмет подлинности, бо он метит территории(ЭНУРЕЗ)...
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05.07.2022 11:39 Відповісти
моль боится глистов ? вот это поворот )))
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05.07.2022 11:01 Відповісти
может это следствие угандошенной имунной системы?
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05.07.2022 11:53 Відповісти
Это следствие называется "родители - алкоголики". О какой иммунной системе в данном случае может идти речь?
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05.07.2022 13:33 Відповісти
Наоборот! Без глистов к нему не пускают
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05.07.2022 12:38 Відповісти
Как же оно сцыт сдохнуть, но все равно этот праздник будет, как не крути))
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05.07.2022 11:01 Відповісти
Як же він буде спілкуватись на G-20?Там 19 джерел зараження...
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05.07.2022 11:17 Відповісти
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05.07.2022 11:03 Відповісти
все диктаторы через это проходили - патологический страх за свою никчемную жизнь и никчемное здоровье..., а потом закономерный для всех диктаторов конец - либо в яме, либо на виселице..., интересно, что будет на этот раз
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05.07.2022 11:05 Відповісти
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05.07.2022 11:17 Відповісти
А разве не видно, как отряды бабуль надрачивают на Хуùла, в экстазе песенки ему сочиняют, рыдают. Выплаты уменьшаются - не беда! На благое дело, Омерики уничтожить надо! В сысэре и не через такое проходили, должны отомстить!!111
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05.07.2022 11:21 Відповісти
Что ты пишешь того чего не знаешь в СССР. Отряды ******* бабулек вместе с обосранным ****** давно бы в дурку запихали не бегали тогда такие ******** не бегали...
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05.07.2022 11:27 Відповісти
"навозом будет на лице земли"
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05.07.2022 11:29 Відповісти
Престарелый письколиз Кабаевой знает толк в гноблении рабов....
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05.07.2022 11:06 Відповісти
а Zеля вже здав?
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05.07.2022 11:08 Відповісти
Паранойя, профзаболевание всех "великих, мудрых и несменяемых".
По народному определению - мания величия и мания преследования в пропорции 50/50.
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05.07.2022 11:08 Відповісти
А сдают анализы прямо в чемодан?
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05.07.2022 11:09 Відповісти
Глист не может бояться глистов. Хотя коллеги могут навалять...
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05.07.2022 11:10 Відповісти
походу, уся Московія працює виключно НА аналізи і ЗА аналізи..
Роzzія - це дикі території, заселені щасливими гівноїдами, конкурентами глистів
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05.07.2022 11:11 Відповісти
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05.07.2022 11:19 Відповісти
Вся Україна буде готова здавати аналізи сечі та калу прямо на могилі *****!
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05.07.2022 11:13 Відповісти
Міль маленька - а як країну обїдає!
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05.07.2022 11:13 Відповісти
Кощей Бессмертный бывает только в сказках. Но и у того смерть в яйце
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05.07.2022 11:13 Відповісти
Треба більше аналізів. 🤣🤣🤣
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05.07.2022 11:15 Відповісти
Зверніть увагу, як «ветерани» дивляться на нікчемного диктатора.
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05.07.2022 11:15 Відповісти
Та які там ветерани. Там постійно масовка на 9 травня. Велика вітчизняна закінчилася 77 років назад. Тим, хто пішов туди дітьми і кому на момент закінчення війни було 18, сьогодні має бути 95. А не по 70-80, кого пуйло кожного року показує 9 травня та розповідає, що це-ветерани. Так 95-то були дітьми на війні. А тих, хто був дорослим та повноцінно воював, вже нема. Або лічені одиниці.
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05.07.2022 12:14 Відповісти
Та то вже не ветерани, а так, ряжені...
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05.07.2022 12:46 Відповісти
На триппер всех проверять надо.
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05.07.2022 11:16 Відповісти
не Літній загін "Росія" а льотний загін
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05.07.2022 11:17 Відповісти
Запаребрік найбільший дурдом у світі.
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05.07.2022 11:17 Відповісти
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05.07.2022 11:21 Відповісти
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05.07.2022 11:19 Відповісти
...типо, на триппер сдавать анализ, бо на эту харю посмотришь , хоть оно и не венера, но шо-та венерическое там есть - актульно после рукопожатий с пыней.
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05.07.2022 11:31 Відповісти
Судячи з довжини столу, ні Макрон ні Шольц Оналізів не здавали.
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05.07.2022 11:22 Відповісти
Девченки заждались....


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05.07.2022 11:23 Відповісти
Ахах ... поэтому шойгу и пропадает перманентно ... не хочет колоноскопией злоупотреблять для встречи с ханом всея орды
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05.07.2022 11:25 Відповісти
Ну че, Макрону нравится когда путен у него в жопе ковыряется
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05.07.2022 11:29 Відповісти
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05.07.2022 11:30 Відповісти
Мдя .. Шо тваріцца , шо тваріцца на кацапії . !! .Ужосс !!
А ще я чув що корєфан ***** - медвєдєв дімон , таки добухався , і підхватив "вірус піськова" ,, кацапські пабліки пишуть що жона , послала його нах і знайшла когось молодшого . . Тепер Діма холостяк , і синяче ще більше ..
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05.07.2022 11:35 Відповісти
На зустріч з G-20 припхається в протичумному костюмі...
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05.07.2022 11:36 Відповісти
Да хоть и в межгалактическом скафандре... Но оно же - невыездное(пыню рак дожирае).
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05.07.2022 11:42 Відповісти
Гадає не припхаєтся.... засцить.
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05.07.2022 12:03 Відповісти
"срать в чемодан" уже стало интернет-мемом?
интересно, как это поярче перевести на английский?
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05.07.2022 11:48 Відповісти
шекспира не хватает. "********" от него тоже стал бы классикой, (по старинным мотивам)
"- анализы сдавала ль на ночь, о моя ты дездешмонька?
- о да, мочилась, я мой сударь.
- так почему ж твой чемодан сухой?
- я в термокружку помочилась!
- умри, несчастная, я чай оттуда пил!" (С)
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05.07.2022 11:52 Відповісти
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05.07.2022 11:53 Відповісти
Це - мєрзость! (с)
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05.07.2022 11:59 Відповісти
про чаушеску писали что он руки только спиртом постоянно мыл и также как и ***** себя от людей изолировал и всё равно его поймали и расстреляли!
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05.07.2022 12:04 Відповісти
я бы встретился с ****** только затем чтобы всадить ему пулю промеж рог!
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05.07.2022 12:09 Відповісти
Хм... Ну взагалі то рюпаразитів бояться коли рак
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05.07.2022 12:26 Відповісти
Шо, цей х*йло-глист до інших глистів ревнує?...
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05.07.2022 12:51 Відповісти
4 дози мало, потрібно більше та до жиріка.
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05.07.2022 12:57 Відповісти
Накуя им "глисты" сдавать, когда они с ************ встречаются?....
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05.07.2022 13:10 Відповісти
схоже на фейк, ну як глиста можна глистами заразити
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05.07.2022 13:23 Відповісти
Внутривидовая борьба за выживание.
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05.07.2022 13:36 Відповісти
Величезна раіська утримує одного бункерного щура та пишається цим.
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05.07.2022 13:26 Відповісти
стафилокок боится глистов...
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05.07.2022 13:47 Відповісти
 
 