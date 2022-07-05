Щоб зустрітись із Путіним, люди здають аналізи на глисти та сидять на карантині. На це йдуть мільярди з бюджету РФ, - ЗМІ

Для доступу до так званої "чистої зони" сотні людей чотири рази здають ПЛР-тести і двічі перевіряють антитіла до коронавірусу. Беруть і додаткові аналізи – на грип, стафілокок та глисти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба BBC.

За даними видання перед 9 травня близько 400 осіб, серед яких ветерани, два тижні перебували на карантині в Московських готелях для того, щоб потиснути руку або просто наблизитися до Путіна. Карантин відбували у двох готелях у центрі Москви – п'ятизірковому "Золотому кільці" та чотиризірковому "Президент-готелі".

Рік тому Бі-бі-сі вже писала про безпрецедентний карантин для всіх, хто обслуговував Володимира Путіна або близько контактував із ним.

"З того часу російський президент отримав аж чотири дози вакцини від коронавірусу і розпочав війну з Україною, але ні вакцинація, ні надзвичайна ситуація принципово не змінили ситуацію: він став частіше переїжджати з резиденції до резиденції, а весь обслуговуючий персонал і всі, хто контактує з ним, продовжують сидіти. у карантині, але тепер у різних точках Росії", - йдеться у повідомленні.

За відкритими даними, кремлівські структури витратили на це близько 1,5 млрд рублів, ще не менше 1,7 млрд обсерватори отримали у вигляді субсидій.

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"Люди, які оточують Путіна, не просто сидять на карантині, але ще й здають різні аналізи. Ці лабораторні дослідження "в санітарно-епідеміологічних" цілях також закуповує Управління справами президента. Деякі контракти розкривають складну процедуру допуску перед початком роботи в "чистій зоні". Правила з'явилися в 2021 році.

Щоб взагалі потрапити до карантину, потрібно за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Перебуваючи на карантині, доведеться протягом 12 діб чотири рази здати ПЛР, а на дванадцятий день – знову кров на антитіла. Якщо у людини не виявлялися антитіла IGM, які свідчать про те, що вона хворіє, то вона після 14 днів ізоляції отримувала допуск "у чисту зону" - тобто до президента", - пише ЗМІ.

За інформацією Бі Бі Сі, пізніше у контракт додали умову, що на запит Управління справами президента у людей на ​​карантині можуть брати біоматеріал та інші аналізи. Це сталося вже після вакцинації Путіна.

"З початку пандемії Управління справами президента та його структури замовили кремлівським поліклінікам у Москві аналізи співробітників та інших осіб, у тому числі за "карантинними" контрактами, на суму близько 200 млн рублів. За заявками УСП аналізи з 2021 року здали близько 1500 осіб - у деяких брали мазки не лише на коронавірус, але також на ГРВІ, грип та стафілокок та кров на біомаркери. Кал вони теж здавали – але не на коронавірус, а на яйця гельмінтів", - йдеться у повідомленні.

Літній загін "Росія, екіпажі якого літають з Путіним, витратив на аналізи найбільше - 125 млн рублів. З червня 2021 року льотчики та стюардеси стали здавати не лише ПЛР, а й усі види досліджень на COVID-19. Щомісяця вони складали до 2 тисяч термінових ПЛР-тестів та до 600 тестів на антитіла. А також – півсотні аналізів крові на біомаркери та 100-200 аналізів калу. Зазначаэться, що ця схема працює і зараз. Лише за травень 2022 року льотний загін сплатив 1376 мазків та 98 проб калу на коронавірус, а також 447 аналізів крові на антитіла та 32 – на біомаркери. При цьому вони продовжують сидіти на карантині в підмосковних та інших санаторіях.

Телеграм-канал Baza писав, що "багато кремлівських працівників змушені проводити майже весь рік на карантині, і деякі співробітники Адміністрації президента та Федеральноъ служби охорони "відсиділи" у 2021 році в одномісних номерах понад 150 днів - через що у персоналу почали виникати проблеми у сім'ях".

"Контракти на карантинне проживання таких осіб зазвичай засекречені. Але держзакупівлі показують картину, аналогічну до льотчиків. Карантин для них у десятці кремлівських санаторіїв поруч із резиденціями президента в Підмосков'ї, Сочі та на Валдаї з початку пандемії у 2020 році вже обійшовся у понад 1,2 млрд рублів, а сума всіх контрактів наближається до 2 млрд. Деякі з цих санаторіїв повністю перетворені на обсерватори та закриті для відпочиваючих.

При цьому тільки в 2020 році вони отримали від Управління справами президента субсидії в рамках антиковідних заходів на загальну суму близько 1,7 млрд рублів. У 2021 році влада реєстр нових субсидій засекретила", - пишуть Бі бі сі.

У виданні підкреслюють, що поруч із Путіним завжди лікарі. Іноді бригади чергували в місцях перебування президента "за протоколом", а під час деяких його візитів серйозно побоювалися за здоров'я Путіна та посилювали склад.