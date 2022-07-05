Нідерланди виділили €200 млн кредиту для України. Кошти витратять на повсякденні потреби держсектору

Королівство Нідерландів виділило 200 млн євро кредиту для України, які через МВФ буде витрачено на повсякденні потреби державного сектору країни, зокрема виплату зарплат.

Про це під час міжнародної конференції з питань відновлення України, яка проходить у швейцарському Лугано, заявила у вівторок представниця уряду Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Продовжуючи наші зусилля для вирішення найбільш нагальних фінансових потреб України, я сьогодні оголошую, що ми надали ще 200 млн євро фінансової допомоги. Це - кредит, який буде направлено на спеціальний рахунок МВФ. Гроші витрачатимуться на повсякденні потреби органів влади України, наприклад зарплати держслужбовцям, шкільним вчителям, медичним працівникам", - повідомила представниця уряду Нідерландів.

За її словами, це буде ще один внесок Амстердама до попередньої фінансової підтримки Києва, яка загалом на сьогодні становить 140 млн євро.

Вона підкреслила, що Нідерланди приділяють велике значення проблемі безкарності і підтримують покарання російських воєнних злочинців, які скоюють злочини в Україні.

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"Як країна, на території якої розташовано Міжнародний кримінальний суд, ми готові підтримати Україну в зусиллях добиватися справедливості і відповідальності для тих, хто вчиняв воєнні злочини", - наголосила представниця уряду Нідерландів.