Оборона Київщини на своїх місцях та у повній бойовій готовності, - ОВА
Сили оборони Київщини перебувають у повній бойовій готовності.
Про це голова ОВА заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші Сили оборони в області знаходяться на своїх місцях у повній бойовій готовності, виконують свої завдання. Ми допомагаємо військовим в матеріально-технічному забезпеченні, багато роблять волонтери. Ситуація контрольована на 100%. А далі - побачимо, ми готові", - зазначив очільник обладміністрації.
За словами Кулеби, після прориву окупантів 24 лютого зробили висновки.
"Є розуміння, як це тоді відбулося. Відповідно, є розуміння того, яким чином цього не допустити, і все для цього робиться", - додав він.
Топ коментарі
+3 Вася Быколог
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+3 Сергей Лисниченко
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+2 Randall Flag #387882
показати весь коментар05.07.2022 11:45
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А то якось дивно захищати в тилу. Чи то оборона Бонапарта Боневтіка від постійних замахів на його дорогоцінне життя? Адже без нього Україні кінець?