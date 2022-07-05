Оборона Київщини на своїх місцях та у повній бойовій готовності, - ОВА

Сили оборони Київщини перебувають у повній бойовій готовності.

Про це голова ОВА заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші Сили оборони в області знаходяться на своїх місцях у повній бойовій готовності, виконують свої завдання. Ми допомагаємо військовим в матеріально-технічному забезпеченні, багато роблять волонтери. Ситуація контрольована на 100%. А далі - побачимо, ми готові", - зазначив очільник обладміністрації.

За словами Кулеби, після прориву окупантів 24 лютого зробили висновки.

"Є розуміння, як це тоді відбулося. Відповідно, є розуміння того, яким чином цього не допустити, і все для цього робиться", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час боїв на Київщині було пошкоджено 49 мостів, - Кулеба