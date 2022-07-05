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Новини Війна
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Оборона Київщини на своїх місцях та у повній бойовій готовності, - ОВА

блокпост

Сили оборони Київщини перебувають у повній бойовій готовності.

Про це голова ОВА заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші Сили оборони в області знаходяться на своїх місцях у повній бойовій готовності, виконують свої завдання. Ми допомагаємо військовим в матеріально-технічному забезпеченні, багато роблять волонтери. Ситуація контрольована на 100%. А далі - побачимо, ми готові", - зазначив очільник обладміністрації.

За словами Кулеби, після прориву окупантів 24 лютого зробили висновки.

"Є розуміння, як це тоді відбулося. Відповідно, є розуміння того, яким чином цього не допустити, і все для цього робиться", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час боїв на Київщині було пошкоджено 49 мостів, - Кулеба

Автор: 

Київська область (3999) Кулеба Олексій (178)


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Топ коментарі
+3
Воно то так, тільки може, спочатку, захистити Харків Суми Чернігів Славянск Миколаїв Херсон Маріуполь?
А то якось дивно захищати в тилу. Чи то оборона Бонапарта Боневтіка від постійних замахів на його дорогоцінне життя? Адже без нього Україні кінець?
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05.07.2022 11:53
+3
Если х..ло с бульбофюрером вклинятся по линии Житомир Ровно Винница Могилев-подольский и отрежут нас от Западной Украины, или вообще вдоль западной границы прервав поставки продовольствия оружия, боеприпасов вся оборона Харькова, Одессы, Киева городов будето бессмысленной...
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05.07.2022 12:09
+2
Оце і лякає. Коли у нас так кажуть, то це означає, що скрізь повний хаос і безлад.
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05.07.2022 11:45
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Щось видно знаю наша розвідка...
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05.07.2022 11:33 Відповісти
Більша частина провалів на Києвщині це погана розвідка, має бути сотні дронів які моглиб залітати глибо в тил ворога для вияву артилерійських ворожих позицій, орки гасили день і ніч з артилерії і їх майже не подавляли, очевидно що не мали даних про позиції.
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05.07.2022 11:49 Відповісти
При чем там разведка. Просто 24 никто не готовился отражать реальное нападение, иначе хотя бы позиции подготовили
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05.07.2022 12:29 Відповісти
Правильно. А то вже бульбокуй обізвався.
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05.07.2022 11:38 Відповісти
бульбаш піде застряти в шацьких болотах, шоб вугрі його з'їли.
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05.07.2022 14:13 Відповісти
Оце і лякає. Коли у нас так кажуть, то це означає, що скрізь повний хаос і безлад.
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05.07.2022 11:45 Відповісти
Оборона Киевщины на своих местах., оборона Одессы, Днепра - на своих местах, оборона Харькова - на своих местах , оборона Львова...Только Донбасс уже почти потеряли и Юг.
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05.07.2022 11:46 Відповісти
Після фрази " союзных войск" одразу зрозуміло хто писав.
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05.07.2022 12:40 Відповісти
Воно то так, тільки може, спочатку, захистити Харків Суми Чернігів Славянск Миколаїв Херсон Маріуполь?
А то якось дивно захищати в тилу. Чи то оборона Бонапарта Боневтіка від постійних замахів на його дорогоцінне життя? Адже без нього Україні кінець?
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05.07.2022 11:53 Відповісти
на севере Киевской области со стороны Белоруси предшественником был сформирован танковый батальон, 40 танков, 15 БМП и 500 человек личного состава, расформированный указом Зеленского. И никакой замены ему ЗЕрмак не сделал.
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05.07.2022 12:07 Відповісти
Указ в студію, або брешеш.
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05.07.2022 13:53 Відповісти
указы по разминированию перешейков из Крыма тоже предоставлять?
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05.07.2022 13:56 Відповісти
Если х..ло с бульбофюрером вклинятся по линии Житомир Ровно Винница Могилев-подольский и отрежут нас от Западной Украины, или вообще вдоль западной границы прервав поставки продовольствия оружия, боеприпасов вся оборона Харькова, Одессы, Киева городов будето бессмысленной...
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05.07.2022 12:09 Відповісти
шапито бульбашкое ******** за 2-3 дня максимум,то же мне угроза,вот то только отвлекать внимание и годны да портянки мотать и воротнички подшивать.
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05.07.2022 12:29 Відповісти
Які висновки ви зробили?вся zемавп'яча шобла далі керується ******.
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05.07.2022 12:22 Відповісти
 
 