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Швейцарія підвищить підтримку України до понад 100 млн франків до кінця 2023 року, - президент Кассіс

швейцарія,франки

Президент Швейцарії оголосив про подвоєння підтримки України до понад 100 млн франків (понад 100 млн доларів) до кінця 2023 року.

Про це Ігнаціо Кассіс заявив на конференції з відновлення України у Лугано в вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"На тлі війни і з метою відновлення ми повинні посилити нашу підтримку. Швейцарія подвоїть фінансування у рамках співпраці з Україною до понад 100 млн швейцарських франків до кінця 2023 року", - сказав Кассіс.

Крім того, додав Кассіс, Швейцарія надає фінансування через багатосторонніх партнерів України - ООН, ОБСЄ, Червоний хрест, Світовий банк, ЄБРР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія готова підтримати переговори про припинення війни, коли настане час, - президент Кассіс

На додачу Кассіс оголосив про виділення щонайменше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію України.

Автор: 

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Зелень готує мішки для бабла.
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05.07.2022 11:37 Відповісти
до кінця 2023 року ))) .
..
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05.07.2022 11:44 Відповісти
То якщо вижете😥
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05.07.2022 12:17 Відповісти
Швейцарія страна Нейтральна,але іноді може передати кошти типа благодійні...для поранених...медичні прилади та інше...
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05.07.2022 11:50 Відповісти
 
 