Швейцарія підвищить підтримку України до понад 100 млн франків до кінця 2023 року, - президент Кассіс

Президент Швейцарії оголосив про подвоєння підтримки України до понад 100 млн франків (понад 100 млн доларів) до кінця 2023 року.

Про це Ігнаціо Кассіс заявив на конференції з відновлення України у Лугано в вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"На тлі війни і з метою відновлення ми повинні посилити нашу підтримку. Швейцарія подвоїть фінансування у рамках співпраці з Україною до понад 100 млн швейцарських франків до кінця 2023 року", - сказав Кассіс.

Крім того, додав Кассіс, Швейцарія надає фінансування через багатосторонніх партнерів України - ООН, ОБСЄ, Червоний хрест, Світовий банк, ЄБРР.

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На додачу Кассіс оголосив про виділення щонайменше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію України.