Харків і область для ворога принципові. Постійно посилюємо нашу обороноздатність, - Синєгубов
Наразі немає небезпеки наступу на Харків. Однак влада щодня, починаючи з 24 лютого, готується до цього.
Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Розуміємо, що Харків і область для ворога принципові. Важливі стратегічно і відповідно політично, оскільки з 24 числа ми дійсно чинимо опір ворогові, тримаємо наші кордони на лінії зіткнення замкнутими", - заявив він.
За словами Синєгубова, окупанти можуть атакувати з півночі, з північно-східного напрямку.
"Ми це прогнозуємо. Кожен день працюємо над посиленням нашої обороноздатності", - підкреслив він.
Топ коментарі
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показати весь коментар05.07.2022 11:40
+7 Moshe Dayan
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+6 Senator #518037
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кацапы ну не могут без ошибок писать. Вот такой кацапский парадокс.
Вопрос в том, что русские берут их поочерёдно.
Как укрепить оборону в таком случае?!
а потім прийшла до СБУ і спитала з ким ми воюємо🤣