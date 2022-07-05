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Новини Війна
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Харків і область для ворога принципові. Постійно посилюємо нашу обороноздатність, - Синєгубов

харків

Наразі немає небезпеки наступу на Харків. Однак влада щодня, починаючи з 24 лютого, готується до цього.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Розуміємо, що Харків і область для ворога принципові. Важливі стратегічно і відповідно політично, оскільки з 24 числа ми дійсно чинимо опір ворогові, тримаємо наші кордони на лінії зіткнення замкнутими", - заявив він.

За словами Синєгубова, окупанти можуть атакувати з півночі, з північно-східного напрямку.

"Ми це прогнозуємо. Кожен день працюємо над посиленням нашої обороноздатності", - підкреслив він.

Також читайте: Близько 4 ранку рашисти завдали ракетних ударів по Харкову. ЗСУ відбили штурм росіян неподалік Прудянки, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (17143) Харків (5546) Харківщина (6054) штурм (224) Синєгубов (857)


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Топ коментарі
+8
Лапті не розуміють чому рускаязичний Харків не бажає визволення від київської хунти.
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05.07.2022 11:40
+7
Харьковчане русскоязычные не только не желают освобождения, но и мочат русню по всем направлениям.
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05.07.2022 12:00
+6
Кремлёвский БОМЖатник без роду и племени хоче стать руZZkiми боярами в Україні Учора Александр Палий у Ютьюбі розказав як чЛєнінці-Сралінці путлєра хочуть стати українцями...
Горе та й годі...
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05.07.2022 11:47
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Лапті не розуміють чому рускаязичний Харків не бажає визволення від київської хунти.
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05.07.2022 11:40 Відповісти
Харьковчане русскоязычные не только не желают освобождения, но и мочат русню по всем направлениям.
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05.07.2022 12:00 Відповісти
Да, и хер вам, кацапы, а не Харьков!
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05.07.2022 12:03 Відповісти
Кремлёвский БОМЖатник без роду и племени хоче стать руZZkiми боярами в Україні Учора Александр Палий у Ютьюбі розказав як чЛєнінці-Сралінці путлєра хочуть стати українцями...
Горе та й годі...
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05.07.2022 11:47 Відповісти
Підписані протоколи про вступ до NATO Швеції та Фінляндії.
Так що вован: нравится тебе- не нравится
НАТА расширяется.
https://www.t-online.de/
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05.07.2022 11:52 Відповісти
>>долго не выдержет>>
кацапы ну не могут без ошибок писать. Вот такой кацапский парадокс.
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05.07.2022 12:32 Відповісти
Если под ,,Киевом" подразумевается ОПа, то там делать ничё не будут. Оманские договорняки никто не отменял и деньги в офшорах надо отрабатывать
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05.07.2022 12:33 Відповісти
Все города принципиальные для русских известны даже школьникам.
Вопрос в том, что русские берут их поочерёдно.
Как укрепить оборону в таком случае?!
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05.07.2022 11:57 Відповісти
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05.07.2022 12:31 Відповісти
СКАЗАЛА ЛЮДИНА ЯКА БУХАЛА ПЕРЩІ 27 ДНІВ ВІЙНИ ДЕСЬ НА КВАРТИРІ ОПЗЖИСТА В ХАРКОВІ,
а потім прийшла до СБУ і спитала з ким ми воюємо🤣
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05.07.2022 13:28 Відповісти
А почати готуватись ДО 24го лютого ніяк не не можна було? Навіть Боневтік казав "Харків окупують, а іншим - готуватись до шашличків".
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05.07.2022 15:58 Відповісти
 
 