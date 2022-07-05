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Новини Війна
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Маємо протистояти фальшивому наративу Росії про те, що продовольча та енергетична криза зумовлена санкціями Заходу, - міністерка міжнародного розвитку Норвегії

санкції

Міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате заявляє, що міжнародні партнери мають протистояти фальшивому наративу Росії про те, що криза зумовлена санкціями Заходу.

Про це вона заявила на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Агресія Росії має глобальні наслідки для продовольчої та енергетичної безпеки та світової економіки", - зазначила вона.

За словами Беате, це загострило і так складну ситуацію й призвело до зростання цін на енергоносії, добрива та продукти харчування.

"Ми маємо протистояти фальшивому наративу Росії про те, що ця криза була зумовлена санкціями Заходу", - наголосила вона.

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армія рф (17143) Норвегія (755) росія (64846) санкції (11744) енергетика (2573) продовольство (337)


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Кацапам брехати як дурному з гори котитись.
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05.07.2022 12:14 Відповісти
Беда в том, что в Европе прислушиваются к любому мнению. Вчера сосед-поляк спросил меня: "Но ведь в россии только лучше становится, разве нет?" Значит, кто-то в Германии разгоняет такой нарратив, и получается довольно успешно. Я просто рассказал, что нараисе встал автопром, и засекретили доходы от нефти, газа, а также размер золотовалютных резервов. Рассказал, что цены резко выросли - сколько бы ни стоил вечнодеревянный, платить за батон вечнодеревянных приходится намного больше. Но всем же не расскажешь. И это печально.
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05.07.2022 12:20 Відповісти
Ну нет такого понятия "министерка" есть министр я знаю только одну министерку - это озеро в Киеве - от куда вас безграмотных кибалок набирают понять не могу
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05.07.2022 12:47 Відповісти
 
 