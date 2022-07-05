Маємо протистояти фальшивому наративу Росії про те, що продовольча та енергетична криза зумовлена санкціями Заходу, - міністерка міжнародного розвитку Норвегії

Міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате заявляє, що міжнародні партнери мають протистояти фальшивому наративу Росії про те, що криза зумовлена санкціями Заходу.

Про це вона заявила на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Агресія Росії має глобальні наслідки для продовольчої та енергетичної безпеки та світової економіки", - зазначила вона.

За словами Беате, це загострило і так складну ситуацію й призвело до зростання цін на енергоносії, добрива та продукти харчування.

"Ми маємо протистояти фальшивому наративу Росії про те, що ця криза була зумовлена санкціями Заходу", - наголосила вона.

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