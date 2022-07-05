Україна експортує близько 30% від довоєнного обсягу сільськогосподарської продукції, - Кубраков
Україні вдалося налагодити близько 30% щомісячних постачань сільськогосподарської продукції від довоєнного показника.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на Конференції з відновлення України-2022 у Лугано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз ми працюємо за лінією автомобільних доріг, залізниці та через Дунайські порти. Таким чином намагаємося збільшити можливості вивезення нашої продукції через блокування українських портів у Чорному морі", - повідомив український міністр.
Він зазначив, що, на жаль, усі ці заходи не можуть покрити 5-7 млн тонн постачання сільськогосподарської продукції на місяць, як це було до війни.
"Зараз ми досягли близько 30% того показника", - уточнив Кубраков.
За словами міністра, низка портів на Дунаї втричі збільшила експорт продукції порівняно з мирним часом.
Міністр нагадав, що внаслідок російської агресії було зруйновано 305 мостів, 24,7 тис. км. доріг, 6,5 тис. залізничного полотна пошкоджено або перебуває під контролем окупантів.
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