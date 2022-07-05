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Росія розглядає територію України як плацдарм для захоплення інших країн Європи, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа має стати повністю незалежною від Росії.

Про це глава держави заявив під час виступу на 26-му щорічному урядовому круглому столі The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія розглядає саме територію нашої держави як плацдарм для захоплення інших європейських країн. А отже, дати безпеку Україні - це дати довгострокову безпеку всій Європі. Але це стосується не тільки нашої держави. Зараз Європа об'єднана на стільки, на скільки не була об'єднаною багато ддесятиліть. 

Ще років 5 тому взагалі неможливо було уявити, що Європа досягне такого об'єднання. А багато дискусій велися про те, як далеко зайде розділеність Європи", - зазначив президент.

 За словами Зеленського, Україна це виправила.

"Ми маємо працювати над ще більшою об'єднаністю. Європа - це глобальнйи суб'єкт, так має бути і так може бути лише з Україною. Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії. Від її здатності тиснути на всіх", - підсумував глава держави.

Читайте також: Нам треба переламати окупантів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23642)


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Топ коментарі
+8
"Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії."
Для начала надо, чтобы *ОПа стала независимой от Дерьмака и Параши.
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05.07.2022 12:31
+8
Подзадрала эта маланская нахрапистость.
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05.07.2022 12:36
+4
Почему не подали заявку на ПДЧ в НАТО??
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05.07.2022 12:28
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Почему не подали заявку на ПДЧ в НАТО??
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05.07.2022 12:28 Відповісти
https://stars.segodnya.ua/stars/ukrainian/evgeniy-koshevoy-s-zhenoy-kseniey-nabili-tatuirovki-v-odin-den-foto-1629014.html А уже сегодня свои татуировки показала звездная парочка, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой с женой Ксенией. Супруги посетили столичного тату-мастера Марию. 39-летний шоумен набил на теле два изображения. А если быть точнее, патриотические надписи. Первая - строчка из композиции "Бандерштатівські коломийки" Кузьмы Скрябина. Она гласит: "Тот кто любит Украину должен быть с нами".
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05.07.2022 12:28 Відповісти
заголовок читаем ? чі ти тут щоб кучу навалити
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05.07.2022 12:39 Відповісти
тобы в голову СВАТИ навалили кучу. Питання важливе.
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05.07.2022 14:30 Відповісти
Ну хоть на украинском
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05.07.2022 12:44 Відповісти
"Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії."
Для начала надо, чтобы *ОПа стала независимой от Дерьмака и Параши.
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05.07.2022 12:31 Відповісти
«За словами Зеленського, Україна це виправила.»
Так он воно виявляється, який у нього був геніальний задум!
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05.07.2022 12:33 Відповісти
?
Тут уже незнаєш що співати оду чи дифірамб ?
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05.07.2022 12:44 Відповісти
Території бульбофюрера мало? куйло хоче знищити Український народ, як націю.
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05.07.2022 12:34 Відповісти
Подзадрала эта маланская нахрапистость.
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05.07.2022 12:36 Відповісти
Ще років 5 тому взагалі неможливо було уявити, що Європа досягне такого об'єднання. А багато дискусій велися про те, як далеко зайде розділеність Європи", - зазначив президент. За словами Зеленського, Україна це виправила. Джерело:

До чого ж мудрий наш оманський віслюк.

Але цікавво хто скоріше здохне ішак, падишах чи Насреддін.
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05.07.2022 12:39 Відповісти
прочитав твоє висловлювання про віслюка і думаю , що таке може сказати тільки ВІСЛЮК та ще й не дуже розумний !!! а про те що рфія мріє про плацдарм на УКРАЇНІ для подальшого наступу на ЄВРОПУ так тут і розмовляти нема чого !!! слід згадати гітлерівську Німеччину як вона , після окупації Європи зганяла всі народи проти ссср , а рфія робе те саме як в Криму , так і на Донбасі !!! так що ЄВРОПІ треба добре розмірковувати над словами президента Зеленського , якщо народи Європи не хочуть освоювати простори Сибіру в майбутньому !!! ДУМАЙ ТЕ І ДОПОМАГАЙТЕ В БОРОТЬБІ З рфією !!!
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25.07.2022 08:54 Відповісти
думка е - здохнут орки які тут гадят 100 %
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05.07.2022 12:41 Відповісти
Возьмут Берлин или Лондон круче чем Киев за 2 дня...за час...
Бараны мавзолейные такие..
ПяТилетку Сралина фигачили за год

... а ХЕРоев Соцтруда рожали каждые сутки...
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05.07.2022 12:56 Відповісти
Він вважає себе геніальним політиком, рівня Черчілля, зачитуючи написаний іншими текст, з елементами стандартного залякування європейських обивателів.
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05.07.2022 16:46 Відповісти
Обов'язково.От тільки орки знімуть з консерваціїї Т-34.Що воно меле?
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05.07.2022 19:05 Відповісти
 
 