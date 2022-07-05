Росія розглядає територію України як плацдарм для захоплення інших країн Європи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа має стати повністю незалежною від Росії.
Про це глава держави заявив під час виступу на 26-му щорічному урядовому круглому столі The Economist, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія розглядає саме територію нашої держави як плацдарм для захоплення інших європейських країн. А отже, дати безпеку Україні - це дати довгострокову безпеку всій Європі. Але це стосується не тільки нашої держави. Зараз Європа об'єднана на стільки, на скільки не була об'єднаною багато ддесятиліть.
Ще років 5 тому взагалі неможливо було уявити, що Європа досягне такого об'єднання. А багато дискусій велися про те, як далеко зайде розділеність Європи", - зазначив президент.
За словами Зеленського, Україна це виправила.
"Ми маємо працювати над ще більшою об'єднаністю. Європа - це глобальнйи суб'єкт, так має бути і так може бути лише з Україною. Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії. Від її здатності тиснути на всіх", - підсумував глава держави.
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Для начала надо, чтобы *ОПа стала независимой от Дерьмака и Параши.
Так он воно виявляється, який у нього був геніальний задум!
Тут уже незнаєш що співати оду чи дифірамб ?
До чого ж мудрий наш оманський віслюк.
Але цікавво хто скоріше здохне ішак, падишах чи Насреддін.
Бараны мавзолейные такие..
ПяТилетку Сралина фигачили за год
... а ХЕРоев Соцтруда рожали каждые сутки...