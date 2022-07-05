Через рік ми говоритимемо в Лугано не про драфт плану відновлення України, а про конкретні результати, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що на наступній Конференції з відновлення України за рік обговорюватимуть не драфт плану, а конкретні результати його реалізації.

Про це він зазначив на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Упевнений, що через рік ми з вами говоритимемо вже не про драфт плану, а про конкретні результати, успішні проєкти та реалізовані можливості", - наголосив він

Прем'єр також схвалив позицію Великої Британії щодо проведення наступної конференції.

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