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Через рік ми говоритимемо в Лугано не про драфт плану відновлення України, а про конкретні результати, - Шмигаль

шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що на наступній Конференції з відновлення України за рік обговорюватимуть не драфт плану, а конкретні результати його реалізації.

Про це він зазначив на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Упевнений, що через рік ми з вами говоритимемо вже не про драфт плану, а про конкретні результати, успішні проєкти та реалізовані можливості", - наголосив він 

Прем'єр також схвалив позицію Великої Британії щодо проведення наступної конференції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами, - Шмигаль

Автор: 

конференція (175) Денис Шмигаль (4538) відбудова (352)


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Топ коментарі
+12
Вже ригати хочеться від цієї балаканини
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05.07.2022 12:45
+5
Та сам Шмигаль є драфтом Прем'єр-міністра з таким же драфтовим урядом!
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05.07.2022 12:52
+4
Донори повинні безпосередньо контролювати використовування грошей на місцях, а то у цих вже «драфти» в головах.
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05.07.2022 13:00
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Вже ригати хочеться від цієї балаканини
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05.07.2022 12:45 Відповісти
Знову лапшу гонять про відбудову, тут війна на роки. У зелених дуже зелений світ в яком вони живуть....
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05.07.2022 13:44 Відповісти
Та сам Шмигаль є драфтом Прем'єр-міністра з таким же драфтовим урядом!
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05.07.2022 12:52 Відповісти
Просто не треба гонити хуцпу які там у вас будуть "успіхи" це відомо 0% і позбавлення України кандидата ЄС .
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05.07.2022 12:54 Відповісти
трындять та трындять, а "попадання"=5-10%
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05.07.2022 12:56 Відповісти
Донори повинні безпосередньо контролювати використовування грошей на місцях, а то у цих вже «драфти» в головах.
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05.07.2022 13:00 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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05.07.2022 13:01 Відповісти
будемо надіятися, що через рік вас не буде у владі.
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05.07.2022 13:22 Відповісти
Я реально не понимаю , этот ******** , книги читать умеет , буквы знает . Ну прочитай ты Макиавелли , ещё кого нибудь, сначала, надо вастоновить армию ,флот, авиацию. Потом уже все остальное , . Ну распилиш ты деньги ,а к ак их сохранить без армии
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05.07.2022 13:36 Відповісти
дашка донцова його інтелектуальний максимум,а ви тут про Маккіавелі.. Ви б йому ще про Ніцше чи Вольтера нагадали)))
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05.07.2022 14:35 Відповісти
Ще одна Ванга намалювалась.
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05.07.2022 14:29 Відповісти
через рік надіюсь, ти підарас уже сидітимеш з усією зешоблою
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05.07.2022 14:34 Відповісти
Через рік в Лугано будуть говорити про те, про що вирішать говорити. І можливо, що вже не з вами.
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05.07.2022 14:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Lm81fCJNEr0 Крісло здається вже хитаєтьс
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05.07.2022 14:51 Відповісти
хитається
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05.07.2022 14:52 Відповісти
та ні,поки що це класичний жабо-гадюкінг,"найвеличніший" пробує з себе робити лідора нації,але навіть його вірні холопи ним нехтують))) от і пробує лязгати нагайкою)))
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05.07.2022 14:55 Відповісти
https://ibb.co/r63DP4K
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05.07.2022 15:32 Відповісти
 
 