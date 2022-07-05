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Новини Війна
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Бойові дії в Донецькій області, ймовірно, будуть такими ж повільними, як і на Луганщині, - британська розвідка

область,донецька

Росія наступає на Донбасі повільно та масово застосує артилерію, зрівнюючи міста з землею. Водночас зараз є реальна можливість для українських сил відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, опублікованому у твітері Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та тим, що Росія масово застосує артилерію, зрівнюючи з землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ж ключі", - кажуть розвідники.

У відомстві припускають, що на відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, та Південним, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.

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"Відносно швидке захоплення Лисичанська Росією поширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй стверджувати про значний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Водночас розвідники вважають, що українці, ймовірно, "в хорошому стані й відповідно до планів" відійшли від виступу Сєвєродонецьк-Лисичанськ, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. Зараз є реальна можливість для українських сил відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту.

Автор: 

Велика Британія (5534) розвідка (3854) Донбас (22354) Донецька область (8278) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+4
Ленд-ліз ще навіть не починався, та й без нього русня палає добряче і буде утилізуватись ще більше
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05.07.2022 13:14
+3
Кацапня уже физически не может быстро наступать. Это факт. Тем не менее, все равно обидно, что кацапам достаются райцентры. Я сейчас не про тактику стратегию и тд, а чисто про эмоции.
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05.07.2022 12:57
+2
Нажаль, ми стали заручниками повільного (для нас) постачання західної зброї. Але хімарси і гаубіци "3 сокири" вже доказали, що це дуже ефективні види зброї для демілітарізації русні.

Чим більше буде у нас зброї, тим швидше настане наша перемога
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05.07.2022 13:13
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Кацапня уже физически не может быстро наступать. Это факт. Тем не менее, все равно обидно, что кацапам достаются райцентры. Я сейчас не про тактику стратегию и тд, а чисто про эмоции.
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05.07.2022 12:57 Відповісти
А куда им торопиться?Тактика работает,войска на тупают.Вооружением нам дают в час по чайной ложке,что бы не дай бог наши не пошли в контрнаступление.Уже все у кого есть хоть какие-то мозги поняли,что так распиареный лендлиз-это пистеж.
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05.07.2022 13:04 Відповісти
Ленд-ліз ще навіть не починався, та й без нього русня палає добряче і буде утилізуватись ще більше
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05.07.2022 13:14 Відповісти
Так, зрадофіле, нам жопа. Лендлізу не буде, зброї не буде, ЗСУ не наступають на Херсонщині. Армія орків не сточилася за 3 місяці боїв за Сєвєродонецьк/Лисичанськ. Взагалі тотальна зрада і нам 3/14здєц. Треба тебе в Генштаб відправляти, щоб силою думки міняв хід подій.
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05.07.2022 13:42 Відповісти
Свідок Брехловіча?Чи просто у зешобли на підсосі?
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05.07.2022 14:11 Відповісти
Про Лисичанськ теж казали, що він більш придатний для оборони...
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05.07.2022 13:02 Відповісти
Нажаль, ми стали заручниками повільного (для нас) постачання західної зброї. Але хімарси і гаубіци "3 сокири" вже доказали, що це дуже ефективні види зброї для демілітарізації русні.

Чим більше буде у нас зброї, тим швидше настане наша перемога
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05.07.2022 13:13 Відповісти
Вони праві на 100%.
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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05.07.2022 13:13 Відповісти
Веселий репортаж euronews гляньте на нашу зброю і техніку...
https://ru.euronews.com/2022/07/05/ukraine-retreat-plus
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05.07.2022 13:14 Відповісти
на війні вся зброя згодиться, у орків теж вінтовки Мосіна спостерігаються
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05.07.2022 13:24 Відповісти
Водночас зараз є реальна можливість для українських сил відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту
Це добре але такими задумами вони також пілся луганщини і донечини підуть далі зрівнюючи все.Ні так не піде.На донечині укріпрайони.І повинні бути резерви те що було на луганщині не повинно бути на донечинні .
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05.07.2022 15:26 Відповісти
 
 