Бойові дії в Донецькій області, ймовірно, будуть такими ж повільними, як і на Луганщині, - британська розвідка
Росія наступає на Донбасі повільно та масово застосує артилерію, зрівнюючи міста з землею. Водночас зараз є реальна можливість для українських сил відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту.
Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, опублікованому у твітері Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
"Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та тим, що Росія масово застосує артилерію, зрівнюючи з землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ж ключі", - кажуть розвідники.
У відомстві припускають, що на відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, та Південним, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.
"Відносно швидке захоплення Лисичанська Росією поширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй стверджувати про значний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу", - йдеться в повідомленні.
Водночас розвідники вважають, що українці, ймовірно, "в хорошому стані й відповідно до планів" відійшли від виступу Сєвєродонецьк-Лисичанськ, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. Зараз є реальна можливість для українських сил відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту.
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Чим більше буде у нас зброї, тим швидше настане наша перемога
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
https://ru.euronews.com/2022/07/05/ukraine-retreat-plus
Це добре але такими задумами вони також пілся луганщини і донечини підуть далі зрівнюючи все.Ні так не піде.На донечині укріпрайони.І повинні бути резерви те що було на луганщині не повинно бути на донечинні .