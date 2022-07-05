Бойові дії в Донецькій області, ймовірно, будуть такими ж повільними, як і на Луганщині, - британська розвідка

Росія наступає на Донбасі повільно та масово застосує артилерію, зрівнюючи міста з землею. Водночас зараз є реальна можливість для українських сил відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, опублікованому у твітері Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та тим, що Росія масово застосує артилерію, зрівнюючи з землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ж ключі", - кажуть розвідники.

У відомстві припускають, що на відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, та Південним, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.

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"Відносно швидке захоплення Лисичанська Росією поширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй стверджувати про значний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Водночас розвідники вважають, що українці, ймовірно, "в хорошому стані й відповідно до планів" відійшли від виступу Сєвєродонецьк-Лисичанськ, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. Зараз є реальна можливість для українських сил відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту.