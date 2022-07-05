Відповіддю на виклики для Європи з боку РФ можуть бути більше об'єднання та гарантії безпеки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповіддю на виклики для Європи можуть бути "більше об'єднання та гарантії безпеки".

Про це він заявив, виступаючи на 26-му щорічному круглому столі The Economist, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі є два поняття - більше об'єднання та гарантії безпеки. Майбутнє Європи, спокійне та мирне, неможливе без цього", - сказав глава держави.

За словами президента, на сьогодні "ніхто не може виключати, що керівництво Росії планує вторгнення на територію іншого сусіда". "Чи може Росія створити нам ще одну кризу? Достатньо подивитися на російські ракети, які пролітають над енергоблоками АЕС. Навіть гарантованої радіаційної безпеки ми не маємо", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що раніше частина Європи трималася на запевненнях, наголосивши, зокрема, на Будапештському меморандумі, а також "запевненнях, які звучали від російського керівництва, яке стверджувало, що відмовилося від загарбницької політики".

Закликавши до об'єднання, Зеленський сказав, що водночас низка західних компаній намагаються обійти режим санкцій.

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"Ми бачимо, як грецькі компанії забезпечують чи не найбільший танкерний флот для транспортування російської нафти. Зв'язки з російською банківською системою залишаються і у Москви залишаються сподівання обдурити західний світ", - сказав він.

Говорячи про гарантії безпеки, Зеленський навів приклад вступу до НАТО Швеції та Фінляндії. "У Москві кажуть - нехай вступають, хоча ще нещодавно там говорили, що Альянс має повернутися до кордонів 1997 року. Це показує, що колективні гарантії безпеки працюють", - сказав президент.

"Ми не в НАТО, але нам потрібні такі гарантії безпеки, такий простір безпеки, який може бути дієвим, якщо ми не в Альянсі", - сказав він, додавши: "Ми не в НАТО, але ми на цьому шляху і має бути визначеність, що робити, щоб не допустити агресії, припинити агресію, що розпочалася".

"Європа має стати незалежною від Росії, від її здатності тиснути на вас усіх та кожного окремо", - заявив Зеленський.