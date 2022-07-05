Народу Білорусі треба робити все, щоб не втягнутися у війну проти України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що білорусам не можна мовчати, коли з їхньої території летять ракети в бік України.
Про це він заявив під час виступу на 26-му щорічному урядовому круглому столі The Economist, передає Цензор.НЕТ.
"Ми віримо, що Білорусь не втягнеться у цю війну. Провокації є і будуть. ... З території Білорусі було запущено ракети. Дуже багато різного калібру, які принесли страждання Україні. Ми розуміємо, що це не рішення білоруського народу. Ми вважаємо, що білоруському народу треба робити все, щоб не втягнутися у цю війну", - наголосив він.
Але, зазначив президент, "і відповідальність має бути людей, які бачать, що відбувається".
"Не можна мовчати та говорити, що це не ми, це з нашої території Російська Федерація робить ці постріли", - підсумував глава держави.
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Или кацапским новоязом увлекаешься?
Розвідки вже не має? Лише віра?
Реєстрація: 03 липня 2022
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"Не можна мовчати та говорити, що це не ми, це з нашої території Російська Федерація робить ці постріли", - підсумував глава держави. Джерело:
Ну тепер вже точно почують!
Народ Білорусі не буде воювати в Україні, для цього Бульбо-фюрер має армію, яку в любий момент може спрямувати на нас за наказом Ху*ла.