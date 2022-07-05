УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4284 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 199 16

ДТЕК планує через суд стягнути з Росії кошти для відновлення зруйнованої інфраструктури

дтек

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова готує позови проти Росії для компенсації збитків, спричинених українській інфраструктурі внаслідок воєнної агресії.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми активно співпрацюємо з керівництвом України. Зараз опрацьовується законодавча база, щоб можна було запустити ці процеси. Наша мета не судитись, щоб судитись. Ми хочемо виграти суд, отримати кошти та інвестувати їх у відновлення підприємств та інфраструктури України", - сказав він.

Кошти, стягнуті з країни-агресора, підуть на відновлення зруйнованої війною інфраструктури.

За словами Тімченка, наразі продовжується формування доказової бази, а восени почнуться більш активні юридичні дії.

Нагадаємо, в кінці червня бізнесмен Рінат Ахметов подав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії щодо компенсації збитків за зруйновану інфраструктури внаслідок злочинної воєнної агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії

Автор: 

агресія (1194) позов (492) росія (64846) ДТЕК (1981)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
ДТЕК хоче відкусити шмат пирога ( 100 ярдів) та добавити Ахметову на літаки і вілли .
Нічого він відбудовувати не буде- стар вже
показати весь коментар
05.07.2022 13:17
+2
Ахметов? Против путлера? Вдребезги? А Азовсталь как? При путлере такого слова нельзя употреблять?
показати весь коментар
05.07.2022 13:23
+2
та він і молодий не особливо відбудовуванням страждав, тому наша країна і слабка така, бо вони всі не будівельники а на хлібники, та ще й вибагливі, вредні шкідники.
показати весь коментар
05.07.2022 13:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДТЕК хоче відкусити шмат пирога ( 100 ярдів) та добавити Ахметову на літаки і вілли .
Нічого він відбудовувати не буде- стар вже
показати весь коментар
05.07.2022 13:17 Відповісти
та він і молодий не особливо відбудовуванням страждав, тому наша країна і слабка така, бо вони всі не будівельники а на хлібники, та ще й вибагливі, вредні шкідники.
показати весь коментар
05.07.2022 13:26 Відповісти
Бі-бі-бі-бі-бі !
показати весь коментар
05.07.2022 13:19 Відповісти
Ой не смішіть наші тапочки, стягнути з ерефії в інтересах ДТЕКу . Вони десь мають не тільки європейські суди, а й великі лондонський і стокгольмський арбітражі. Вони не визнають жодних судів, це орки, там немає цивілізації і будь-якої відповідальності. Все це можливо лише за однієї умови- перемоги України у війні, виплат репарацій державі Україна, а потім приватному бізнесу. Тому звернення до п.Ріната : судіться і ставайте в чергу після держави.
показати весь коментар
05.07.2022 13:21 Відповісти
ну най хоч спробує, може хоч щось добре зробить, правда як і завжди тільки і виключно для себе, але нам теж буде хоч якась радість з цього.
показати весь коментар
05.07.2022 13:29 Відповісти
Так рашка уже сама официально заявляла что она не признает европейских институтов. Ахметке хочется чтобы про него не забыли, вдруг что то обломится)
показати весь коментар
05.07.2022 13:23 Відповісти
Ахметов? Против путлера? Вдребезги? А Азовсталь как? При путлере такого слова нельзя употреблять?
показати весь коментар
05.07.2022 13:23 Відповісти
Сосі лапу Ахметов - раніш за всю Україну ти нічого не отримаєш, бо твої
підприємства не важніше ніж міста України
показати весь коментар
05.07.2022 13:26 Відповісти
давай-давай сонечко наше ясне, ахметов, пусти рашці кров. Не все ж тобі з українців кров смоктати.
показати весь коментар
05.07.2022 13:28 Відповісти
Правники Ахметова вчились разом с россінами в Лондоні і Відні. Не зможуть вони зі своїми друзяками вести правні бої.
показати весь коментар
05.07.2022 13:42 Відповісти
Навіть якщо виграє суд - українцям це нічого не змінить.

Для ахметова Україна - дійна корова. Кастину коштів пустить на лікування, щоб не здохла та можна було доїти далі. Частину що залишиться - на яку-небуть нерухомість в Європі.
показати весь коментар
05.07.2022 15:59 Відповісти
В СЛОВАЧЧІНІ тиждень буда спека 31-34 . Зараз іде лівень
В ВАННИХ кімнатах работають рушникосушарки - ОСЬ ТАК МАЕ ВИГЛЯДАТИ УКРАЇНА БЕЗ ОЛІГАРХІВ !!
показати весь коментар
05.07.2022 13:38 Відповісти
души их ренат ! дави их бл@ !
показати весь коментар
05.07.2022 13:39 Відповісти
По факту- кошти на річну ремонтну кампанію пішли на відновлення мереж після бойових дій.
показати весь коментар
05.07.2022 13:59 Відповісти
Суд-судом, - нехай продасть пару вілл в Європі, куплені за рахунок витягнутих з казни України коштів, - дивись і на відбудову вистачить.
показати весь коментар
05.07.2022 15:54 Відповісти
ДТЕК дуже швидко відновлювали електроенергію на Київщині. Навіть дивно було. Працювали робітники кожен день,з ранку і до пізнього вечора. Міняли дроти,трансформатори. Наше село на 10К людей відновили десь за місяць. Це скоріше позитив і дуже правильно. Відновити людям за рахунок компанії,а потім судитись з окупантом.
показати весь коментар
06.07.2022 01:22 Відповісти
 
 