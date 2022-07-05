ДТЕК планує через суд стягнути з Росії кошти для відновлення зруйнованої інфраструктури
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова готує позови проти Росії для компенсації збитків, спричинених українській інфраструктурі внаслідок воєнної агресії.
Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми активно співпрацюємо з керівництвом України. Зараз опрацьовується законодавча база, щоб можна було запустити ці процеси. Наша мета не судитись, щоб судитись. Ми хочемо виграти суд, отримати кошти та інвестувати їх у відновлення підприємств та інфраструктури України", - сказав він.
Кошти, стягнуті з країни-агресора, підуть на відновлення зруйнованої війною інфраструктури.
За словами Тімченка, наразі продовжується формування доказової бази, а восени почнуться більш активні юридичні дії.
Нагадаємо, в кінці червня бізнесмен Рінат Ахметов подав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії щодо компенсації збитків за зруйновану інфраструктури внаслідок злочинної воєнної агресії.
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Нічого він відбудовувати не буде- стар вже
підприємства не важніше ніж міста України
Для ахметова Україна - дійна корова. Кастину коштів пустить на лікування, щоб не здохла та можна було доїти далі. Частину що залишиться - на яку-небуть нерухомість в Європі.
В ВАННИХ кімнатах работають рушникосушарки - ОСЬ ТАК МАЕ ВИГЛЯДАТИ УКРАЇНА БЕЗ ОЛІГАРХІВ !!