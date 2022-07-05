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Погрожують "інтернатами" та "армією ДНР": рашисти примушують українців віддавати дітей до шкіл з російською програмою, - ГУР

розвідка

Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"У Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

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У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до "армії ДНР", жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста", - йдеться у повідомленні.

окупація (6652) школа (2202) Запорізька область (3552) навчання (573)


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Топ коментарі
+12
Армія,мова,віра......но......выбрали
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05.07.2022 13:41
+9
вибл..кі злоїб..і, своїх дітей на м"ясо пускають, тепер і до наших добралися, відомо, яка у них там освіта, більшість тих ваньок що тут до полону потрапляють не знають "русского язика", ні історії нічого, а це прошу зауважити - ще самі спритні. русскії школи, курва, тьфу! лайніще!
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05.07.2022 13:32
+8
В Україні всі знали українську мову.
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05.07.2022 13:40
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вибл..кі злоїб..і, своїх дітей на м"ясо пускають, тепер і до наших добралися, відомо, яка у них там освіта, більшість тих ваньок що тут до полону потрапляють не знають "русского язика", ні історії нічого, а це прошу зауважити - ще самі спритні. русскії школи, курва, тьфу! лайніще!
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05.07.2022 13:32 Відповісти
які влітку школи?
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05.07.2022 13:33 Відповісти
на жаль для них це не погрози- вони в більшості своїй українську мову і не знали
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05.07.2022 13:33 Відповісти
В Україні всі знали українську мову.
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05.07.2022 13:40 Відповісти
В мене кіт теж знає українську.
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05.07.2022 14:18 Відповісти
Армія,мова,віра......но......выбрали
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05.07.2022 13:41 Відповісти
Готовят суки из наших детей зомбаков в свою армию орков
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05.07.2022 13:44 Відповісти
Как бы там нибыло но если мы в ближайшие месяцы не освободим нашу землю и наших людей то все люди на окупированных территориях пополнят армию рашистов
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05.07.2022 13:46 Відповісти
На рабZZee. Шариковых почти не осталось...Одни Швондеры...будут изучать историю ГУЛАГа Солженицына...типа 65 миллионов сидело в концлагере...остальные за ними ухаживали...чтоб не сбежали в Америку или братскую Германию...
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05.07.2022 13:49 Відповісти
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05.07.2022 13:55 Відповісти
Та і хрєн би на них. У кого мозок є той вже звалив. На власному досвіді знаю. Усих інших на утілізацію
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05.07.2022 14:25 Відповісти
Потрібні кардинальні заходи по припиненню російськомовної агресії!
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05.07.2022 14:34 Відповісти
Тоді вчи на китайській! Рашист кончений!
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06.07.2022 04:21 Відповісти
Ну і што? Ваабщє, какая разніца! Ані вєдь там будут Дастаєвскава і Пушкіна ізучать, а ета вєдь харошиє пісатілі, іх вєсь мір уважаєт! Ну развє Пушкін віноват, што путін роділся???
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05.07.2022 15:05 Відповісти
Тоді чому ти не вмієш користуватися своїми мізками? А тьфу, які мізки у рашиста!
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06.07.2022 04:23 Відповісти
Дитину виховує не школа, а родина. Якщо в родині чітко знають що вони українці, розповідають історію свого народу, то ніяка школа ніяких рашистів дитину не зомбує! Всі старші вчилися в нічим не кращих за рашистські совєцкіх школах, одні залишилися українцями, інші стали упоротими совками, абсолютно не пам'ятаючи своєї національної ідентичності, бо ніхто в хаті не розповів дитині- майбутньому совкодрочеру хто вона і що вона.
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06.07.2022 04:29 Відповісти
 
 