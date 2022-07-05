Погрожують "інтернатами" та "армією ДНР": рашисти примушують українців віддавати дітей до шкіл з російською програмою, - ГУР
Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"У Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.
У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до "армії ДНР", жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста", - йдеться у повідомленні.
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