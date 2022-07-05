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Новини Санкції проти Росії Війна
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Якщо санкції проти РФ запроваджуватимуться на 100%, то світу буде непросто, водночас це змусить Росію припинити війну, - Зеленський

зеленський

Запроваджені щодо РФ санкції матимуть потужний вплив на її економіку тоді, коли з них не буде винятків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування на відкритті 26-го урядового круглого столу The Economist.

"Усі санкції, які були ухвалені, проголосовані, - вони лише зміцнюють позицію світу проти агресивної позиції Росії. Але цього замало, тому що дехто справді постійно шукає виходи стосовно бізнесу. Якщо всі санкції, які запроваджує Євросоюз, окремо - Британія, США, Канада, Австралія, весь світ, - будуть запроваджуватися без винятків, на 100%, я впевнений, що буде непросто світу, але буде дуже складно Росії - вона припинить цю війну", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, світова спільнота має розуміти, що вказані обмеження запроваджуються щодо Росії не тільки через її агресію в Україні, а й, зокрема, через те, що вона порушує й нехтує фундаментальними принципами міжнародного права.

Також читайте: Народу Білорусі треба робити все, щоб не втягнутися у війну проти України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23642) санкції (11744)


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Топ коментарі
+17
Прекрати ныть и убери Бездумную с передовой. Взрослые дяди без тебя знают что делать и когда. Заройся в своей ОПе и не отсвечивай. Там у тебя для этого джунгли построили. И не лезь на фронт, там все на месте и знают как и куда.
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05.07.2022 13:48
+10
Хто це слухає,мене нудить на перших секундах, жалюгідне посміховисько.
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05.07.2022 13:53
+9
Як заїбав цей Наполеон недомірок ,,,, своїми висірами
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05.07.2022 14:05
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запроваджуватися без винятків, на 100%......on predlagajet 75% vlasti otdatj pod sankcii ? otdatj kolomoiskovo ? posaditi dermakov ?

що буде непросто світу.....jaksho bude neprosto svitu - kto i kak bude pomogati Ukraine ?
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05.07.2022 13:46 Відповісти
геніально!
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05.07.2022 13:47 Відповісти
Не уводіть в сторону, В.О.!
А що у нас? Бо поки жирний сохне, худий здохне.
Головні отраслі - металургія(залишилось 10% каже Тарута), с/г (виробники продають нижче собівартості, вже переходять на натур.обмін ), ІТ тільки залишилось учморити і все.
Можна за подачки правити вічно.
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05.07.2022 13:48 Відповісти
а у нас єрмак-макфол придумали як харошім русскім виповзти з-під санкцій і рф ослабити. Треба харошому русскому просто на світанку на самому високому будинку Києва три рази повернутися за годинниковою стрілкою і прокричати "нєт вайнє". і все, санкції чудовим образом як рукою зніме. А якщо ще й "путін-х..ло!" добавити, то може навіть і громадянство України з неба зійти. Щоб результат не щез з дванадцятим ударом годинника в північ, треба занести єр....
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05.07.2022 14:00 Відповісти
Прекрати ныть и убери Бездумную с передовой. Взрослые дяди без тебя знают что делать и когда. Заройся в своей ОПе и не отсвечивай. Там у тебя для этого джунгли построили. И не лезь на фронт, там все на месте и знают как и куда.
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05.07.2022 13:48 Відповісти
ви нічого не розумієте, бездумная там не просто так, ні! вона квоту утримує на жінок-керівничок на передовій. От якщо її там не буде, то й квота не буде виконуватися, а якщо квота не буде виконуватися, ми мабуть всі одразу й пропадемо. І по фіг що з неї керівничка і воїн як з гівна куля, головне - квоти. Ну бо боротьби з корупцією не намічається, то що показати іноземцям? ось - квоти виконуються!
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05.07.2022 14:04 Відповісти
ТОЧНО..!
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05.07.2022 14:32 Відповісти
Хто це слухає,мене нудить на перших секундах, жалюгідне посміховисько.
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05.07.2022 13:53 Відповісти
Да-да, найвеличнішому всє должны, ібо "боневтік"...
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05.07.2022 13:56 Відповісти
Як заїбав цей Наполеон недомірок ,,,, своїми висірами
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05.07.2022 14:05 Відповісти
Найвеличніший хвілософ всіх часів і народів презентував чергове відкриття.
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05.07.2022 14:06 Відповісти
коли світові мішки з грошима відмовляться від послуг рашистської курви,то в кінцевому результаті наступить момент, коли курва почне на весь світ голосити,пропонуючи те.що в неї є -"Кому,кому,кому?" , а коли в неї закінчаться гроші,тоді вона благадиме-"Беріть все , даю всім, всім ,всім ,але щось трішки заплатіть"
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05.07.2022 14:12 Відповісти
Не припинить, а капітулює. Ось до чого потрібно йти, зелене опудало.
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05.07.2022 14:25 Відповісти
Зелень не мешай настоящим украинским героям воевать. Украинцам нужна только Победа !
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05.07.2022 14:30 Відповісти
А чому не обрали в президенти наприклад відомого науковця , або економіста , Нобелівського лауреата чи генерала який вміє воювати ?
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05.07.2022 14:36 Відповісти
Знову - НАТО ВІНОВАТО (((
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05.07.2022 23:27 Відповісти
 
 