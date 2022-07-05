Якщо санкції проти РФ запроваджуватимуться на 100%, то світу буде непросто, водночас це змусить Росію припинити війну, - Зеленський

Запроваджені щодо РФ санкції матимуть потужний вплив на її економіку тоді, коли з них не буде винятків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування на відкритті 26-го урядового круглого столу The Economist.

"Усі санкції, які були ухвалені, проголосовані, - вони лише зміцнюють позицію світу проти агресивної позиції Росії. Але цього замало, тому що дехто справді постійно шукає виходи стосовно бізнесу. Якщо всі санкції, які запроваджує Євросоюз, окремо - Британія, США, Канада, Австралія, весь світ, - будуть запроваджуватися без винятків, на 100%, я впевнений, що буде непросто світу, але буде дуже складно Росії - вона припинить цю війну", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, світова спільнота має розуміти, що вказані обмеження запроваджуються щодо Росії не тільки через її агресію в Україні, а й, зокрема, через те, що вона порушує й нехтує фундаментальними принципами міжнародного права.

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