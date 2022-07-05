22 млн тонн зернових наразі заблоковано в Україні, ще ми очікуємо близько 60 млн тонн восени, - Зеленський

Україна працює над різними можливостями відновлення експорту зернових в інші країни. Зараз 22 млн тонн українських зернових заблоковано.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єркою Швеції Магдаленою Андерссон у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Ще ми очікуємо близько 60 млн тонн восени. Там буде дійсно зовсім складна ситуація", - зазначив президент.

Одночасно він сказав, що працює з ООН над відкриттям безпечного коридору, який би дозволив Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів.

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"Ми зацікавлені, щоб наші аграрії продовжували працювати наступного року, наступного врожаю. Для цього нам потрібно експортувати все це зерно - ячмінь, пшеницю, кукурудзу. Українська держава не втрачає часу задарма. Ми шукаємо різні шляхи для експорту нашого зерна, зокрема, залізницею та річками, і ми щодня збільшуємо цей експорт", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні російські загарбники захопили й заблокували 15 портів. Працюють тільки порти на Дунаї.

Для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла внаслідок блокування Росією портів, Україна щомісячно нарощує обсяги експорту зерна через західні кордони. Також разом з партнерами ведеться пошук способів розблокування експорту.

Також росіяни вивозять продовольтво з тимчасово окупованих українських територій.