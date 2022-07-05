22 млн тонн зернових наразі заблоковано в Україні, ще ми очікуємо близько 60 млн тонн восени, - Зеленський
Україна працює над різними можливостями відновлення експорту зернових в інші країни. Зараз 22 млн тонн українських зернових заблоковано.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єркою Швеції Магдаленою Андерссон у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Ще ми очікуємо близько 60 млн тонн восени. Там буде дійсно зовсім складна ситуація", - зазначив президент.
Одночасно він сказав, що працює з ООН над відкриттям безпечного коридору, який би дозволив Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів.
"Ми зацікавлені, щоб наші аграрії продовжували працювати наступного року, наступного врожаю. Для цього нам потрібно експортувати все це зерно - ячмінь, пшеницю, кукурудзу. Українська держава не втрачає часу задарма. Ми шукаємо різні шляхи для експорту нашого зерна, зокрема, залізницею та річками, і ми щодня збільшуємо цей експорт", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, в Україні російські загарбники захопили й заблокували 15 портів. Працюють тільки порти на Дунаї.
Для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла внаслідок блокування Росією портів, Україна щомісячно нарощує обсяги експорту зерна через західні кордони. Також разом з партнерами ведеться пошук способів розблокування експорту.
Також росіяни вивозять продовольтво з тимчасово окупованих українських територій.
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В нас нема стільки елеваторів, що би довго зберігати експортне зерно.
Какого фига шут лезет в колхоз, ?
ми будем скиглити чи щось робити?
Зараз сотні тисяч громадян України живуть за рахунок західної допомоги, .але зелених покидьків це не хвилює. Тому хай покупці вирішують ці проблеми самі, а влада повинна зайнятися проблемами власних громадян.
и все будет УКРАИНА!!
По имеющейся информации, сегодня, 5 июля, российские войска из артиллерии обстреляли район населенного пункта Великая Костромка Криворожского района.
"Враг попал в сельскохозяйственное предприятия. Разрушено склады с зерном. Там начался пожар. Предварительно, люди не пострадали", - сообщили в ведомстве.
К ликвидации возгорания были привлечены 10 сотрудников ГосЧС при поддержке двух единиц техники.
Поле пшеницы сгорело в Днепропетровской области после обстрела со стороны войск РФ
В результате обстрела Криворожского района Днепропетровской области со стороны российских оккупационных войск произошло возгорание на пшеничном поле вблизи населенного пункта Марьянское.
Соответствующее заявление сделал председатель Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в своем Telegram-канале.
"Сегодня день в Криворожском районе прошел не спокойной. Были обстреляны приграничные территории Широкинской и Зеленодольской общин. В результате обстрела вблизи населенного пункта Марьянское загорелось поле пшеницы", - сказал Ситниченко.
Обстрел пшеничного поля также прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, российские войска целенаправленно наносят удары по полям, чтобы ослабить ресурсы Украины и создать продовольственный кризис.
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