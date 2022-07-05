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Новини Війна
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22 млн тонн зернових наразі заблоковано в Україні, ще ми очікуємо близько 60 млн тонн восени, - Зеленський

зерно

Україна працює над різними можливостями відновлення експорту зернових в інші країни. Зараз 22 млн тонн українських зернових заблоковано.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єркою Швеції Магдаленою Андерссон у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Ще ми очікуємо близько 60 млн тонн восени. Там буде дійсно зовсім складна ситуація", - зазначив президент.

Одночасно він сказав, що працює з ООН над відкриттям безпечного коридору, який би дозволив Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивозить в Туреччину крадене українське зерно, - ЗМІ

"Ми зацікавлені, щоб наші аграрії продовжували працювати наступного року, наступного врожаю. Для цього нам потрібно експортувати все це зерно - ячмінь, пшеницю, кукурудзу. Українська держава не втрачає часу задарма. Ми шукаємо різні шляхи для експорту нашого зерна, зокрема, залізницею та річками, і ми щодня збільшуємо цей експорт", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні російські загарбники захопили й заблокували 15 портів. Працюють тільки порти на Дунаї.

Для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла внаслідок блокування Росією портів, Україна щомісячно нарощує обсяги експорту зерна через західні кордони. Також разом з партнерами ведеться пошук способів розблокування експорту.

Також росіяни вивозять продовольтво з тимчасово окупованих українських територій.

Автор: 

Зеленський (23653) зерно (3112) експорт (4453) продовольство (337) блокування (644)


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Топ коментарі
+6
З голоду не помремо. Все інше, проблеми голодуючих.
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05.07.2022 14:25
+6
Путлера кормить в Гааге будем зёрнами, как конченную крысу.
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05.07.2022 14:25
+4
Володимир Олександрович! Ситуація вже складна - закупівельні ціни впали, приміщень для зберігання недостатньо, НІБУЛОН взагалі не приймає. А вкладалися б в озброєння - пуйло і напасти не посміло б.
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05.07.2022 14:31
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З голоду не помремо. Все інше, проблеми голодуючих.
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05.07.2022 14:25 Відповісти
Як що НЕ ЗГНИЄ!
В нас нема стільки елеваторів, що би довго зберігати експортне зерно.
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05.07.2022 14:40 Відповісти
так пусть дают нужное нам оружие , в тех объёмах , что мы просим .
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05.07.2022 15:02 Відповісти
Путлера кормить в Гааге будем зёрнами, как конченную крысу.
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05.07.2022 14:25 Відповісти
Только когда гопака выполнять научится, дедуган же как бы натренированный мачо.
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05.07.2022 14:32 Відповісти
Володимир Олександрович! Ситуація вже складна - закупівельні ціни впали, приміщень для зберігання недостатньо, НІБУЛОН взагалі не приймає. А вкладалися б в озброєння - пуйло і напасти не посміло б.
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05.07.2022 14:31 Відповісти
Ви смішні - "Проблєми індєйцев шеріфа не турбують") Судячи з усього, зелена шобла і надалі не планує вкладатися в оброєння, вони вже потирають лапки в очікуванні грошей на відновлення України.
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05.07.2022 14:35 Відповісти
не очікуй !!! бо вже на корню палять...та по коморах шмаляють (горить разом з коморами вже новій зібраний врожай)
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05.07.2022 14:31 Відповісти
к сожалению горит в зеленодольске 40 тонн сгорело нового урожая от обстрелов рсзо😡
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05.07.2022 16:44 Відповісти
Хозяйственными делами в Украине занимается премьер Шмыгаль...и кабинет целых министров...
Какого фига шут лезет в колхоз, ?
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05.07.2022 14:37 Відповісти
Доки одні відосики бачитемо ? Де дії президента України а не артиста серіалу "Слуга народу"?
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05.07.2022 14:39 Відповісти
пане Президент
ми будем скиглити чи щось робити?
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05.07.2022 14:43 Відповісти
Злые языки кажуть шо в Раде 450 дармоедов дупататов...но в Ze аж 550 чуваков при дворе...его величества...та брешуть блогеры...у Зелемойских тока Артистович и Безуглая...остальные на общественных началах и без зарплаты в 150 000...а кое у кого и все пол Ляма...зелени американской...шо таке Гривня понятия не знают...
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05.07.2022 14:45 Відповісти
Шо, і податки з зерна заплатите?
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05.07.2022 14:54 Відповісти
Зерно, яке не можуть експортувати - це власність приватних агрохолдингів. Щось я не чую заяв від них про проблеми з відвантаженням, так виходить, що президент лобіює (лобісти безкоштовно не працюють) інтереси бізнесменів. Тобто шалене підняття цін на продукти і товари - це нікого не хвилює, бо бізнес самий визначає свою маржу, а стосовно інтересів приватних агрохолдингів - враз Зеленський став "адвокатом" і начисто спереживався за голодаючих Африки і Азії.
Зараз сотні тисяч громадян України живуть за рахунок західної допомоги, .але зелених покидьків це не хвилює. Тому хай покупці вирішують ці проблеми самі, а влада повинна зайнятися проблемами власних громадян.
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05.07.2022 15:30 Відповісти
нужно очистить черное море от кацапського флота
и все будет УКРАИНА!!
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05.07.2022 15:51 Відповісти
так перерабойте в муку макароны вермишель спагетти в чем дело? ждать что московиты новый урожай в амбарах или элеваторах пожгут? в чем проблема не понятно
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05.07.2022 16:41 Відповісти
Склад с зерном загорелся после обстрела россиянами села, - ГосЧС

По имеющейся информации, сегодня, 5 июля, российские войска из артиллерии обстреляли район населенного пункта Великая Костромка Криворожского района.

"Враг попал в сельскохозяйственное предприятия. Разрушено склады с зерном. Там начался пожар. Предварительно, люди не пострадали", - сообщили в ведомстве.

К ликвидации возгорания были привлечены 10 сотрудников ГосЧС при поддержке двух единиц техники.

Поле пшеницы сгорело в Днепропетровской области после обстрела со стороны войск РФ

В результате обстрела Криворожского района Днепропетровской области со стороны российских оккупационных войск произошло возгорание на пшеничном поле вблизи населенного пункта Марьянское.
Соответствующее заявление сделал председатель Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в своем Telegram-канале.

"Сегодня день в Криворожском районе прошел не спокойной. Были обстреляны приграничные территории Широкинской и Зеленодольской общин. В результате обстрела вблизи населенного пункта Марьянское загорелось поле пшеницы", - сказал Ситниченко.

Обстрел пшеничного поля также прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, российские войска целенаправленно наносят удары по полям, чтобы ослабить ресурсы Украины и создать продовольственный кризис.
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05.07.2022 19:20 Відповісти
Прогноз експортного потенціалу зернового ринку в 2022/23 МР підвищено до 40,6 млн т, а це більше половини планового урожаю. Якщо агарарії не продадуть, то і не посіють, ВВП і експортні надходження валюти будуть зменшуватися...

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05.07.2022 19:34 Відповісти
 
 