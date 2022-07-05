Підрозділи "ДНР" та "ЛНР", які брали участь у захопленні Луганщини, переміщуються на донецький напрямок, - ватажок терористів Пушилін
Підрозділи окупаційних сил "ДНР" та "ЛНР" після нібито захоплення всієї Луганщини перекидаються на донецький напрямок.
Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Маріонетка Кремля запевняє, що Луганщина нібито окупована повністю.
"Ми вже можемо говорити, що і наш корпус, який брав участь..., - він переміщається на донецький напрямок. Також перемішається і другий корпус Луганський", - сказав Пушилін.
Топ коментарі
+21 Роман Кокоровець
показати весь коментар05.07.2022 14:32
+15 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар05.07.2022 14:29
+9 Alex O #513819
показати весь коментар05.07.2022 14:46
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Сралинская область.столица Юзовка.переименована в город Сралино...в 1935,г..
в честь вождя мирового говна ...почему город назвали не Джугашвильск никто не знает до сих пор...
прям армия александра завоевателя))