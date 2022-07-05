Підрозділи "ДНР" та "ЛНР", які брали участь у захопленні Луганщини, переміщуються на донецький напрямок, - ватажок терористів Пушилін

Підрозділи окупаційних сил "ДНР" та "ЛНР" після нібито захоплення всієї Луганщини перекидаються на донецький напрямок.

Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Маріонетка Кремля запевняє, що Луганщина нібито окупована повністю.

"Ми вже можемо говорити, що і наш корпус, який брав участь..., - він переміщається на донецький напрямок. Також перемішається і другий корпус Луганський", - сказав Пушилін.

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