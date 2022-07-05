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Новини Війна
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Підрозділи "ДНР" та "ЛНР", які брали участь у захопленні Луганщини, переміщуються на донецький напрямок, - ватажок терористів Пушилін

террорист,днр,лнр,враг

Підрозділи окупаційних сил "ДНР" та "ЛНР" після нібито захоплення всієї Луганщини перекидаються на донецький напрямок.

Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Маріонетка Кремля запевняє, що Луганщина нібито окупована повністю.

"Ми вже можемо говорити, що і наш корпус, який брав участь..., - він переміщається на донецький напрямок. Також перемішається і другий корпус Луганський", - сказав Пушилін.

Також читайте: Підрозділи РФ, які брали участь у боях на Луганщині, повинні наростити можливості, - Путін. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17160) окупація (6652) Донецька область (8291) Пушилін Денис (135) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+21
вирішили повністю утилізувати всю сепарню , це добре після війни не стоятиме питання що з ними робити .
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05.07.2022 14:32
+15
Пушок? Ты еще живой? Береги себя для международного трибунала, там ты будешь звездой, но второго плана.
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05.07.2022 14:29
+9
А мені здається, що він би міг скласти дуже непогану компанію моторилі та захерченко.
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05.07.2022 14:46
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А послабить не боишься захваченное.
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05.07.2022 14:29 Відповісти
А ЗСУ будет отбивать окупированные орками города?
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05.07.2022 14:36 Відповісти
А є якісь проблеми?
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05.07.2022 14:39 Відповісти
Так он кококококоорк інтєрєсується
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05.07.2022 14:46 Відповісти
Разоткровенничался. Это и ежу понятно.

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05.07.2022 14:29 Відповісти
Пушок? Ты еще живой? Береги себя для международного трибунала, там ты будешь звездой, но второго плана.
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05.07.2022 14:29 Відповісти
Когда будет международный трибунал, Пушок будет за ним наблюдать где-нибудь из Никарагуа. Он первым сдриснет далеко-далеко, как только жареным запахнет.
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05.07.2022 14:38 Відповісти
А мені здається, що він би міг скласти дуже непогану компанію моторилі та захерченко.
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05.07.2022 14:46 Відповісти
Це через півтора року. Війна точно не закінчиться і до ГРУ повернуться ті, що раніше цю мерзоту знищували, бо сьогодні діюча може викрадати ьільки Чаусів і клепати відоси.
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05.07.2022 15:34 Відповісти
вирішили повністю утилізувати всю сепарню , це добре після війни не стоятиме питання що з ними робити .
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05.07.2022 14:32 Відповісти
і то вірно, бо почнуть шмарклі розмазувати, до ЄСПЛ-ів жалюгідні свої кляузи писати і грайся з ними всіма. вони ж як той шаріков - права-то свої знають, відповідальності знати не хочуть.
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05.07.2022 14:54 Відповісти
и даже дыныры перемещаются ??? а откуда ж они перемещаются ??? с територрии рашки чё ли?
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05.07.2022 14:33 Відповісти
А уже реально вся Луганщина под орками? Ни одного села за нами не осталось?
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05.07.2022 14:34 Відповісти
Взорвать все склады с БК пусть рогатками воюют. Нужны Himars штук 100
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05.07.2022 14:34 Відповісти
Чтобы взорвать все склады и 4 химарсов хватит, главное знать куда стрелять.
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05.07.2022 14:53 Відповісти
Не потрбіно Хімарсів 100 штук, інакше в США їх би було десятки тисяч. Це точна зброя для виносу орчих скадів і того що нам вже пообіцяли більш ніж достаньо. Єдине чого б не вистачало - це далекобійних ракет, щоб винести взагалі все.
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05.07.2022 15:05 Відповісти
Если они перемещаются из Северодонецка и Лисичанска, будет как раз момент возвратить это города.
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05.07.2022 14:35 Відповісти
Луганьдонці поставлять там блокпости та міліцію. Не пройдеш.
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05.07.2022 15:10 Відповісти
Не пройдешь. Але грохнути iх можна! Та нужно!
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06.07.2022 00:54 Відповісти
Куда, а хто ж буде Луганщину утримувати?
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05.07.2022 14:36 Відповісти
Новина капець. Незрозуміло було. Єдиний в світі хто цього не знає то наш шашличний лідор. Славімо його.
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05.07.2022 14:43 Відповісти
"підрозділи"..., це ніякі не підрозділи, це банди терористичних угруповань лнр/днр...
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05.07.2022 14:44 Відповісти
Думка Пеніса Душиліна тут нікого не цікавить. Його подальша доля - годувати хробаків. Тому це створіння нехай краще готується до землі...
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05.07.2022 14:48 Відповісти
Из истории.
Сралинская область.столица Юзовка.переименована в город Сралино...в 1935,г..
в честь вождя мирового говна ...почему город назвали не Джугашвильск никто не знает до сих пор...
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05.07.2022 14:52 Відповісти
М'ясо наближається, м'ясо наближається, Coca Cola
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05.07.2022 14:53 Відповісти
Цікаво, якщо так звані ДНР і ЛНР різні держави, то ,тому в ДНР перший армійський корпус, а в ЛНР другий? А де 1армійський корпус ЛНР, куди подівся?
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05.07.2022 14:59 Відповісти
"НЕДОБИТКИ"---- вас ДОБ'ЮТЬ!!!
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05.07.2022 15:04 Відповісти
тепер апалченци Лири, зараз ваша черга обурюватися що воюєте за чужу "країну")))))
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05.07.2022 15:09 Відповісти
А как же отпуск, Путин же обещал.
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05.07.2022 15:10 Відповісти
То он расейским войскам обещал, за мясо разговора не было.
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05.07.2022 15:20 Відповісти
Кому вы верите?
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05.07.2022 15:59 Відповісти
Це й так було очевидно питання що робить наше командування щоб не було того що на луганщині
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05.07.2022 15:22 Відповісти
от перемены мест их участь не изменится-БУДУТ РАЗБИТЫ,осуждены и лишатся вообще права как-то влиять в уже освобождённой Украине на внутреннюю политику и не будет Донбасс иметь стольких мест в Раде,сколько было у них до 14 года
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05.07.2022 15:22 Відповісти
крайний слева Кубрак правда он в мацкве.а папаша его с салатом работали при макеевской коммендатуре где занимались похищениями людей.надеюсь весь этот зброд получит билеты в партер к кобзону
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05.07.2022 15:22 Відповісти
Треба додати що "залишки підрозділів"
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05.07.2022 15:27 Відповісти
Чипушило тварь не в лифт не хочет лезть, не в кафе заходить.Я думаю для него что-нибудь оригинальное придумают.
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05.07.2022 15:53 Відповісти
скільки ж їх ще живих то?
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05.07.2022 16:04 Відповісти
Fresh meat. Cutlets or steak this time? Stake, please. Make it well done.
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05.07.2022 16:28 Відповісти
О, Пенис Душилин проснулся .
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05.07.2022 16:38 Відповісти
Лугандонські і даунбасовські вояки для Росії - біологічне сміття, непотріб, який кидають в бій, щоб виснажити наші ЗСУ.
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05.07.2022 16:45 Відповісти
Лугандонів в полон не брати! Їх кацапи і не обмінюють!
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05.07.2022 18:40 Відповісти
Саме так)Докупи збирайтеся,бо менше ракет на ваш спокій вічний піде.Бажано коло складів та в казармах,можна й на товарних вагонах))
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05.07.2022 18:43 Відповісти
там из них еще кто то остался?
прям армия александра завоевателя))
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05.07.2022 19:57 Відповісти
 
 